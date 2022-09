Skoda prépare une voiture électrique ultra abordable

Skoda travaille sur le développement d'une remplaçante pour sa Fabia, qui prendrait alors la forme d'une citadine électrique abordable.

Comme tous les constructeurs généralistes, Skoda doit accélérer sur l’électrification de sa gamme, alors que l’Union Européenne a voté en faveur de l’interdiction de la vente des voitures thermiques à partir de 2035. Si la firme tchèque n’a pas encore annoncé de date à laquelle elle deviendra une marque 100 % électrique, elle travaille déjà activement à sa transformation, puisqu’elle prévoit de vendre 50 à 70 % de véhicules électriques d’ici à 2030.

Une nouvelle citadine électrique

Car pour l’heure, Skoda ne compte que deux modèles électriques dans sa gamme, à savoir l’Enyaq iV ainsi que sa version coupé. La firme affiche donc un léger retard face à ses rivaux, et notamment par rapport à Volkswagen qui propose déjà toute une gamme complète avec sa famille ID.

Mais cela devrait changer, alors qu’un autre modèle serait déjà dans les cartons, selon le site britannique Autocar. Pendant que Cupra et Volkswagen ont toutes deux annoncé le lancement de leur future citadine 100 % électrique, à savoir les Urban Rebel et ID.2, rien n’a encore été dit du côté de la République Tchèque.

Pourtant, un tel véhicule est bel et bien prévu, afin de remplacer spécialement l’actuelle Fabia. C’est lors de la présentation du concept Vision 7S, un grand SUV sept places annonçant les futurs modèles électriques de la marque que le patron de Skoda, Klaus Zellmer a annoncé cette nouvelle : « La Fabia, avec sa position tarifaire, sera remplacée par un véhicule électrique à batterie et nous y travaillons actuellement« .

Voilà qui est clair. Néanmoins, le dirigeant tempère en laissant entendre que cela ne sera pas pour tout de suite : « Le plus grand défi à l’heure actuelle est le coût [de fabrication] des véhicules électriques à batterie, en particulier lors de la production d’une voiture de la taille de la Fabia. Il va falloir être un peu patient« .

Un modèle très différent, autour de 20 000 euros

Selon Autocar, cette future citadine électrique afficherait alors un design très différent de la Fabia pour le moment commercialisée. Et c’est plutôt logique, alors que le concept Vision 7S récemment dévoilé préfigure justement un virage dans l’identité stylistique de la marque tchèque. Cette nouvelle proposition d’entrée de gamme devrait ainsi adopter un positionnement plus typé SUV, avec un dessin sans doute un peu plus agressif. En revanche, rien n’a été dit sur l’intérieur ainsi que sur les dimensions de cette future citadine électrique.

Celle-ci devrait reprendre la plateforme MEB, déjà utilisée sur plusieurs modèles du groupe Volkswagen, dont les ID.3 et ID.4, ainsi que le Skoda Enyaq iV. Selon les journalistes britanniques, la future citadine pourrait embarquer une version réduite de la batterie de 89 kWh du concept Vision 7S et pourrait encaisser une puissance de charge allant jusqu’à 200 kW.

Cette nouvelle arrivante devrait voir le jour d’ici à 2025, pour un tarif abordable tournant autour des 20 000 euros. Un prix qui devrait alors être similaire à celui de la future Volkswagen ID.2 et de la Cupra Urban Rebel et on imagine qu’il tournera davantage autour des 25 000 euros.

