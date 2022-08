Skoda Vision 7S : un grand SUV électrique et intelligent de 6,5 places avec 600 km d’autonomie

Skoda lève le voile sur l’impressionnante voiture électrique Vision 7S. Un imposant SUV familial à sept places qui nous plonge à la fois dans la nouvelle esthétique de marque, mais également dans les solutions techniques et technologiques qui arriveront sur les futurs modèles électriques de la firme tchèque.

Skoda est à la fête ce 30 août 2022 dans son fief de Mlada Boleslav. Le constructeur tchèque du groupe Volkswagen fait sa rentrée avec une flopée d’annonces concernant son avenir et ses futurs modèles. Nouveau design, nouveau logo et mise à jour complète de l’identité du constructeur, les annonces s’enchaînent. Mais quoi de mieux qu’un exemple concret de voiture électrique pour mieux comprendre ce qui nous attend ?

Et justement, c’est ce que nous propose Skoda avec le concept-car Vision 7S, un imposant SUV familial, 100 % électrique, qui préfigure l’un des trois nouveaux modèles zéro émission de la marque qui seront commercialisés d’ici 2026.

Une grosse batterie et une charge très rapide

Avant de se pencher sur le design de ce SUV, l’un des arguments dans la présentation du Vision 7S, c’est son autonomie : 600 kilomètres en cycle WLTP. Une donnée qui semble réaliste compte tenu de la capacité de la batterie qui est annoncée à 89 kWh.

Une capacité très importante pour celui qui reprend à son compte la plateforme MEB, bien au-dessus de ce qui se fait dans le groupe Volkswagen actuellement, du moins chez les généralistes, et qui se rapproche de celle d’une Porsche Taycan (93 kWh). Côté charge aussi, le Vision 7S ne fait pas les choses à moitié et prévoit de pouvoir se charger à 200 kW en puissance maximale.

Intérieur durable et caméra pour surveiller le bébé

Comme son nom le laisse entendre, le Vision 7S est fait pour accueillir sept passagers à son bord. Mais dans une configuration pour le moins inédite et différente de la Tesla Model Y à sept places. En effet, il y a trois rangées de sièges, mais de deux sièges à chaque fois. Où se trouve la septième place ? Il s’agit du siège enfant qui est monté sur la console centrale, entre les sièges de la deuxième rangée, dans le sens opposé à la marche. « L’endroit le plus sûr de la voiture » explique Skoda et rajoute qu’une caméra positionnée au-dessus permet de retransmettre une image sur l’écran central, pour surveiller l’enfant.

Pour ce qui est des matériaux, Skoda a fait le choix de matières durables ou recyclées, comme le plancher qui provient de pneus réutilisés, ou encore les tissus à base de fils de polyester 100 % recyclés.

Par ailleurs, deux configurations intérieures ont été pensées : l’une lors de la conduite, classique, et l’autre pour la détente. Cette dernière sert notamment quand la voiture doit être rechargée, et permet, sur simple pression d’un bouton, de transformer l’intérieur : le volant et l’instrumentation s’éloignent du conducteur pour laisser plus de place, les sièges s’inclinent pour que l’écran central soit plus visible par les passagers arrière. Écran qui pivote de la verticale à l’horizontale pour laisser place aux divertissements.

La technologie simplifiée

Le concept de Skoda fait la part belle aux écrans. À commencer par la grande dalle centrale et verticale de 14,6 pouces. La firme tchèque explique que dans la lignée de l’intérieur minimaliste, les menus d’infodivertissement ont été optimisés pour être plus intuitifs. À l’instar du retour haptique pour les fonctions les plus importantes, lesquelles s’affichent avec des accents orange flashy pour être plus facilement repérables.

D’ailleurs, l’ensemble de l’expérience utilisateur a été repensée ici avec des fonctions de conduite qui s’affichent sur la partie supérieure de l’écran, comme la navigation. En bas de l’écran, ce sont les fonctions d’infodivertissement. Et des widgets peuvent elles être placées où le conducteur le souhaite, comme pour la retransmission de l’image du bébé dans son fauteuil central.

En mode « Conduite », un affichage tête haute à réalité augmentée affiche les données les plus importantes, tandis que sur l’instrumentation numérique de 8,8 pouces, d’autres infos de conduite viennent en supplément.

Dans le mode « Détente », c’est un pavé tactile qui vient aider à contrôler les fonctions les plus avancées. Il est possible de jouer ou de regarder des vidéos sur l’écran positionné en mode horizontal, et de le contrôler via smartphone à distance.

On peut écrire sur les sièges

Comme à son habitude, Skoda s’est creusé la tête pour proposer à l’ensemble des passagers des astuces dans l’habitacle, que l’on connaît sous le nom de « Simply Clever« . Dans ce Skoda Vision 7S, pour les passagers arrière, on trouvera notamment des aimants dans les sièges de devant pouvoir y fixer une tablette ou un smartphone. Même chose à l’avant avec des aimants dans la console centrale pour le téléphone, et dessous pour une trousse de secours ou une bouteille en métal.

Des lumières colorées s’invitent également çà et là dans l’habitacle, en orange pour indiquer les poignées de portes, en bleu ou en rouge pour indiquer la température de la climatisation. Plus original encore, il est possible pour les passagers d’écrire avec leur doigt sur le tissu des sièges. Pratique pour que les enfants dessinent !

Plongée dans le design futur de Skoda

Le moins que l’on puisse dire, c’est que face à ce Skoda Vision 7S, sans logo à l’avant, il n’aurait pas facile de déterminer la marque sans la savoir à l’avance. C’est qu’on lui trouverait presque des airs de Fisker Ocean. En réalité, le Skoda Vision 7S est le premier modèle à nous montrer la nouvelle identité stylistique que l’on retrouvera sur l’ensemble des modèles de la marque. À commencer par ce que le constructeur du groupe Volkswagen appelle la Tech-Deck Face, une réinterprétation de la calandre Skoda.

Plus plate et plus large que les calandres actuelles, cette face avant remplace le logo par le nom SKODA en toutes lettres. La nervure sombre sur toute la largeur permet quant à elle de dissimuler les capteurs du véhicule. Les feux avant et arrière à LED sont désormais en forme de T, les rétroviseurs extérieurs sont des caméras, les poignées de portes sont affleurantes et sensitives, étonnamment intégrées verticalement par ailleurs. Les jantes de 22 pouces n’ont rien à envier à celles, actuelles, d’une Audi RS e-tron GT !

Le fait que la carrosserie soit de couleur mate, une première pour la marque, devrait également de se retrouver dans les futures productions. La matière du pare-chocs ainsi que des passages de roues sont réalisés en matériaux recyclés, des pneus. Les bandes verticales sont quant à elles des entrées d’air pour refroidir les batteries et les freins. Celles en oranges cachent des crochets de remorquage.

Objectif 2030

Ce Skoda Vision 7S fait partie intégrante de la stratégie d’électrification de la gamme baptisée « Next Level – Škoda Strategy 2030″. Le but de la marque est de, à cette échéance, vendre 50 à 70 % de véhicules électriques. La gamme zéro émission de la firme de Mlada Boleslav se compose actuellement des Enyaq iV et Enyaq Coupé iV (la petite Citigo e n’est plus au catalogue) et trois nouveaux modèles, dont la version de série de ce Vision 7S, d’ici 2026. Des rumeurs sur une future petite citadine sont également récemment apparues, tandis qu’on a également entendu parler d’un certain SUV baptisé Elroq.

