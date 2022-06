Skoda Elroq : le SUV électrique à 20 000 euros se prépare en coulisses

Le Skoda Elroq, futur SUV (ou plutôt crossover) électrique de la marque tchèque, refait parler de lui. Il devrait arriver courant 2025 pour un tarif avoisinant les 20 000 euros.

Quel est l’un des points communs entre Skoda, Cupra et Volkswagen ? La volonté de proposer un véhicule électrique abordable (Volkswagen parle de tarifs à partir de 20 000 euros avec sa future ID. Life) grâce à la future plateforme MEB Small destinée aux véhicules électrifiés d’entrée de gamme. Chez Cupra, il s’agirait d’un véhicule inspiré du concept Urban Rebel. Skoda prévoit de son côté l’Elroq, un SUV compact abordable, prévu pour être commercialisée d’ici à 2025.

C’est ce véhicule qui refait parler de lui, par l’intermédiaire du journal interne de l’usine tchèque de Mladá Boleslav où sera a priori fabriqué le Skoda Elroq. Le journal confirme l’appellation Elroq et précise qu’une ligne de production de test est en train d’être mise en place au sein de l’usine. ll faudra sûrement encore patienter quelques mois avant d’apercevoir une photo espion du véhicule.

Une plateforme dédiée aux petits véhicules

Pour rappel, la plateforme MEB Small (aussi appelée MEB Entry) permettra de concevoir des véhicules à traction, contrairement aux modèles à propulsion et 4 roues motrices de la plateforme MEB classique. La batterie devrait également avoir une capacité plus faible : Volkswagen annonce 62 kWh et 400 kilomètres d’autonomie (WLTP) avec son ID. Life. On imagine qu’il sera aussi possible d’avoir une batterie plus petite, de l’ordre de 48 kWh, comme c’est déjà le cas avec la Volkwagen ID.3.

Tous ces modèles devront remplacer à terme les Volkswagen e-UP, Skoda Citigo et Seat Mii.

