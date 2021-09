CUPRA UrbanRebel Concept : une citadine sportive filant à 100 km/h en 3,2 secondes

La marque sportive Cupra a révélé un nouveau concept de citadine électrique aux performances et lignes esthétiques très sportives.

Le salon de l’IAA Mobility, organisé à Munich du 7 au 12 septembre 2021, approche à grands pas. De ce fait, les futurs participants à l’événement profitent de cette occasion pour présenter en avant-première leur nouveau projet automobile. C’est le cas de BMW avec son concept de moto électrique urbaine, place désormais à Cupra et sa citadine sportive.

Comme son nom l’indique, la CUPRA UrbanRebel Concept en est encore… au stade de concept. Et comme tout concept qui se respecte, l’entreprise espagnole a probablement marqué le trait quant aux lignes esthétiques très agressives que l’on peut observer sur le modèle. Pour une citadine, ce n’est pas forcément très commun.

Jusqu’à 320 kW de puissance

Pour la firme d’outre-Pyrénées, ce projet représente une « interprétation radicale de la future citadine entièrement électrique » qui sera lancée en 2025. Elle jette des bases visuelles, qui ne sont pas pour autant figées. Pas sûr que l’immense aileron arrière soit par exemple de la partie dans quatre ans. Par contre, elle s’appuiera, pour sûr, sur la plateforme MEB.

D’une longueur de 4080 mm, d’une largeur de 1795 mm et d’une hauteur de 1444 mm, cette CUPRA UrbanRebel Concept mise en tout cas sur les performances et sa vitesse d’accélération pour nous en mettre plein les yeux : comptez 3,2 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h, et une puissance de 250 kW — voire 320 kW en pic.

Aux yeux de Cupra, le segment des citadines revêt d’une importance capitale pour sa future stratégie électrique. « La citadine électrique est un projet stratégique clé non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour le Groupe Volkswagen (maison-mère de Cupra, ndlr) », explique Wayne Griffiths, PDG de la marque.

Un objectif de 500 000 citadines par an

Et de poursuivre : « Nous avons pour objectif de produire plus de 500 000 citadines électriques par an à Martorell pour les différentes marques du groupe. Ce modèle va démocratiser l’électromobilité et la rendre accessible au plus grand nombre », espère l’intéressé.

Rendez-vous au salon de l’IAA pour la découvrir plus en détail, avec, on espère, d’autres caractéristiques techniques croustillantes à se mettre sous la dent.