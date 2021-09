Volkswagen ID Life, la compacte électrique à 20 000 euros est un concept très ambitieux

Elle n'arrivera qu'en 2025, néanmoins on peut apercevoir ses lignes sous la forme d'un concept. La Volkswagen ID Life est la première voiture 100 % électrique de Volkswagen basée sur sa nouvelle plate-forme MEB.

La gamme ID de Volkswagen était attendue au salon de l’automobile IAA de Munich lundi, nous attendions des nouvelles de l’ID.2, nous avons eu l’ID Life. Cette adorable petite voiture semble prêt à s’insérer sous l’ID.3, ouvrant peut-être la voie à un remplacement de la Polo toute électrique.

Une nouvelle ID de petite taille mais très modulable

Le groupe allemand a déjà lancé la familiale ID.3, le SUV ID.4 ainsi que l’ID.4 GTX. Le grand SUV ID.6, exclusivement chinois, a été dévoilé et le SUV-coupé ID.5 sera présenté d’ici fin 2021. Enfin, il y a le monospace ID.Buzz et son équivalent en fourgon commercial qui arriveront l’année prochaine. Si on attend l’ID.2, il y a aussi la Volkswagen e-Up en tant que point produit d’entrée de gamme électrique VW.

Ce nouveau concept ID Life est une petite électrique, mais grâce à sa motorisation 100 % électrique, elle offre environ 10 % d’espace de chargement en plus que la Polo et elle propose également un intérieur radical et reconfigurable. Les sièges avant et arrière se plient et se moulent pour façonner et reconfigurer l’intérieur en fonction de vos besoins, qu’il s’agisse d’un véhicule familial ou d’une salle de cinéma mobile.

Vous avez peut-être cliqué sur cette news pour l’image de une, l’ID Life dispose d’un projecteur vidéo intégré, l’une des nombreuses fonctionnalités sur le thème du concept qui sont très peu susceptibles d’arriver sur les modèles de production. N’empêche que cela peut être pratique lorsque vous êtes à la station de charge.

D’autres apports notables nous ont surpris, comme la grille translucide avec des phares cachés et des panneaux de carrosserie dotés de vessies à air qui peuvent être rapidement décompressées pour en faire une sorte de petite targa. Targa… c’est un type de carrosserie automobile mi coupé mi spider, que l’on trouve généralement chez Porsche.

Le volant est doté d’un écran tactile hexagonal intégré pour contrôler toutes les principales fonctionnalités de la voiture. L’habitacle a également été conçu pour y connecter des smartphones qui se nichent dans des pochettes violettes avec des chargeurs sans fil. Notons également, comme le concept présenté par BMW, que l’ID Life s’appuie sur un certain nombre d’éléments naturels et recyclés pour maintenir son impact environnemental global faible.

Et les chiffres dans tout ça ?

Volkswagen affirme que ce véhicule électrique à traction avant sera le premier basé sur sa plate-forme MEB, il offrira 234 chevaux, suffisamment pour atteindre les 100 km/h en 6,9 secondes. La batterie de 62 kWh offrira une autonomie estimée à 400 kilomètres sur le cycle WLTP.

Volkswagen souhaite que l’ID Life coûte environ 20 000 euros lors de sa commercialisation en 2025. A titre de comparaison, l’ID.3 actuelle la moins chère est vendue à partir de 35 000 euros en dehors des aides et primes.