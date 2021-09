Volkswagen ID.2 : tout ce que l’on sait sur le futur SUV électrique compact à 20 000 euros

Volkswagen prépare plusieurs annonces pour la fin de l'année. Le prochain rendez-vous est le salon IAA en septembre 2021. On devrait y découvrir la Volkswagen ID.2, une version 100 % électrique semblable au T-Cross. Faisons le point sur ce que l'on peut attendre de ce SUV compact.

Après l’ID.3, Volkswagen a lancé l’ID.4 sur le marché en début d’année 2021 et il s’apprête à lancer l’ID.5. Mais l’ID.2 est également dans les cartons, une entrée de gamme qui devrait être commercialisée sous les 20 000 euros. De quoi rivaliser avec la future (et très attendue) Tesla Model 2.

Un crossover compact

Selon Autocar, ce nouveau modèle sera le premier concept à être présenté à l’IAA, un salon allemand prévu en septembre 2021, et ce sera un SUV compact/crossover compact 100 % électrique. Plus simple, cette VW ID.2 devrait ressembler à un T-Cross branché et être disponible à partir de 2025.

À l’intérieur, cependant, le VW ID.2 offrirait plus d’espace, ce qui devrait plutôt nous faire penser au T-Roc. Pour rappel, une plate-forme électrique a l’avantage de mieux optimiser l’espace à l’intérieur et de généralement proposer davantage de place qu’une voiture thermique.

L’ID.2 sera le premier modèle construit sur la nouvelle plateforme MEB Entry qui est en cours de développement pour permettre de proposer de petits véhicules électriques « abordables ». On devrait ensuite trouver cette plateforme chez Seat, Skoda et évidemment Audi. On devrait avoir le choix entre des batteries de 30 à 45 kWh, basées sur la technologie LiFePo4 (lithium-fer-phosphate).

Une gamme complète de voitures 100 % électriques

L’ID.2 jouera un rôle clé dans l’expansion de la gamme ID de Volkswagen. Le groupe allemand a déjà lancé la familiale ID.3, le SUV ID.4 ainsi que l’ID.4 GTX. Le grand SUV ID.6, exclusivement chinois, a été dévoilé et le SUV-coupé ID.5 sera présenté d’ici fin 2021. Enfin, il y a le monospace ID.Buzz et son équivalent en fourgon commercial qui arriveront l’année prochaine.

Dernière rumeur en date, l’ID.1. Une voiture compacte, équivalente à la Polo, qui devrait être lancée en 2025. Elle remplacera la Volkswagen e-Up en tant que point produit d’entrée de gamme électrique VW.