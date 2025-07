Passer à la voiture électrique, c’est aussi changer quelques habitudes : voici lesquelles

Une voiture électrique ne se conduit pas tout à fait comme un modèle thermique. Si elles procurent un confort de conduite supérieur, un peu de préparation s’impose avant de prendre la route.

Plus d’un million de Français roulent à l’électrique. Ces dernières années, les constructeurs automobiles se sont attelés à développer leurs gammes et ont désormais une offre pour tous les besoins et tous les budgets, de la citadine au SUV. Il est par exemple possible de s’équiper d’une voiture électrique de la marque Volkswagen dès 169 euros par mois grâce à la LLD.

Prêt à vous lancer ? Avant de passer le cap, découvrez tout ce qui change au quotidien quand vous optez pour l’électrique. Mode de conduite, autonomie, organisation des trajets : pour rouler sereinement, quelques ajustements s’imposent.

Un confort bien supérieur

S’il est un point sur lequel la voiture électrique se distingue d’un modèle thermique, c’est bien son silence. Exit le bruit assourdissant du moteur à combustion, des gaz d’échappement ainsi que des différentes pièces mécaniques en action, et place à un calme olympien.

En optant pour un véhicule électrique, vous pouvez ainsi dire adieu à la fatigue et au stress générés par les trajets quotidiens et les embouteillages. Surtout si le constructeur a renforcé l’insonorisation de l’habitacle. Et c’est sans compter la conduite à une pédale que l’on retrouve sur une grande majorité de modèles. Les trajets prennent alors une tout autre dimension, bien plus paisible et agréable.

Une conduite à repenser

Passer à l’électrique implique toutefois d’abandonner certaines habitudes bien ancrées afin de préserver l’autonomie entre deux charges. Si faire le plein d’essence est simple et rapide, recharger une voiture électrique est parfois plus complexe si vous n’anticipez pas votre trajet. Savoir économiser sa batterie est donc primordial.

Afin de bénéficier de toutes les ressources de l’accumulateur et éviter qu’il ne se décharge trop rapidement, il est indispensable d’activer la fonctionnalité de préconditionnement depuis l’application compagnon du véhicule. La batterie est alors amenée à une température optimale avant que vous n’utilisiez la voiture, lui permettant d’obtenir les performances souhaitées dès le départ.

Adopter une conduite fluide et une allure stable est aussi l’un des moyens les plus efficaces d’économiser la batterie. Pour vous y aider, n’hésitez pas à activer le limiteur ou le régulateur de vitesse, notamment si vous devez parcourir de longues distances. Vous pourrez alors vous concentrer sur la route et profiter davantage du paysage.

Vers une conduite plus fluide et maîtrisée // Source : Volkwagen

Le chauffage et la climatisation figurant parmi les équipements les plus énergivores d’une voiture électrique, modérer leur utilisation contribue à économiser jusqu’à 20 % de batterie. Garer son véhicule dans un garage chaque fois que possible ou encore limiter la ventilation au côté conducteur permettent déjà de réaliser de belles économies d’énergie.

Planifier ses trajets fait partie du voyage

Avec une voiture électrique, il n’est plus question de partir à l’improviste. Pour éviter les mauvaises surprises et la panne sèche, un minimum de préparation s’impose.

Anticiper les recharges pour gagner en sérénité // Source : Volkwagen

Si vous envisagez de parcourir des centaines de kilomètres, il vaut mieux se renseigner en amont sur la localisation des bornes de recharge et adapter son itinéraire en conséquence. Heureusement, certaines applications comme Ulys, Chargemap, PlugShare ou encore A better Routeplanner proposent de tels services, gratuitement qui plus est. Mieux, elles estiment au plus juste le temps de recharge en fonction du type de borne choisi, ainsi que la durée globale du trajet.

Vous préférez préparer vous-même votre feuille de route ? Attention à bien appliquer la règle des 80 – 20 afin d’allonger la durée de vie de la batterie et éviter une détérioration prématurée. Concrètement, il s’agit de brancher sa voiture dès que le seuil des 20 % de batterie restante est atteint, sans jamais excéder les 80 %. C’est en restant dans cette fourchette que l’on obtient la charge la plus rapide et que la batterie s’use le moins, comme pour nos smartphones. Rassurez-vous, vous pouvez quand même recharger votre batterie à 100 % lors de vos longs trajets.