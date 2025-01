Voici le nouveau projet de Volkswagen pour se relancer dans la voiture électrique grâce à l’aide de la Chine

La filiale chinoise de Volkswagen et Xpeng viennent d’annoncer le déploiement d’un nouveau réseau de recharge pour voitures électriques en Chine. Avec 20 000 bornes prévues, les deux entités veulent créer l’un des plus grands réseaux de recharge ultra-rapide du pays.

Source : Xpeng

Volkswagen et le constructeur chinois Xpeng, qui commence à s’implanter en France depuis l’an dernier, collaborent désormais depuis plusieurs mois, notamment pour la Chine où le constructeur allemand est en grande difficulté, comme la majorité des constructeurs européens.

Pas forcément très en avance sur les plateformes et les logiciels autour de la voiture électrique, Volkswagen a besoin d’aller plus vite et ce partenariat devrait permettre de gagner du temps.

Volkswagen et Xpeng, une affaire qui roule

Volkswagen a pris il y a quelques mois une prise de participation de 4,99 % dans le capital de Xpeng. L’accord va un peu plus loin depuis le milieu de l’an puisque nos deux protagonistes ont annoncé une collaboration technique entre la filiale chinoise de Volkswagen et le constructeur chinois Xpeng avec la création des « Project Houses ».

Xpeng G9

Il s’agit de centres de développement, situés à Guangzhou (sud de la Chine) et à Hefei (centre-est de la Chine), qui visent à renforcer la coopération entre les équipes d’ingénieurs des deux entreprises.

Ils visent à accélérer le développement de nouveaux modèles électriques, avec un délai ambitieux de 24 mois. Les ingénieurs de Volkswagen et Xpeng travailleront conjointement sur le développement de la nouvelle architecture électrique et électronique E/E.

Des bornes estampillées Volkswagen et Xpeng

Et aujourd’hui, nous apprenons que les deux constructeurs veulent aller encore plus loin. En effet, Volkswagen China et Xpeng viennent d’annoncer la signature d’un protocole d’accord pour une collaboration stratégique sur les réseaux de recharge ultra-rapide en Chine via un communiqué de presse.

Borne S5 // Source : Xpeng

Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises s’engagent à construire conjointement l’un des plus vastes réseaux de recharge ultra-rapide en Chine. Cette collaboration stratégique permettra à plus de 20 000 bornes de recharge, réparties dans 420 villes chinoises, d’être accessibles aux clients des deux marques.

En plus de l’interconnexion des réseaux existants, Xpeng et Volkswagen prévoient d’explorer la possibilité de créer des stations de recharge co-marquées. Rappelons qu’Xpeng a commencé à déployer des bornes de 800 kW en septembre 2024, capables de regagner l’équivalent d’un kilomètre d’autonomie par seconde.