Huawei veut faire de l’ombre à Xiaomi sur la voiture électrique avec ce nouveau projet

Contrairement à Xiaomi, Huawei ne possède pas sa propre marque de voitures électriques. Mais le géant de la tech envisage un nouveau partenariat plus poussé avec le constructeur Avatr, afin de prendre encore plus de place dans le domaine automobile.

Avatr 06 // Source : Avatr

Les constructeurs chinois mènent une véritable offensive, qui a démarré quelques années plus tôt mais qui s’est particulièrement intensifiée assez récemment. Ils sont en effet nombreux à tenter leurs chances en Europe, mais aussi à se développer dans leur pays natal. Les nouvelles marques arrivent en force, et même les géants de la tech se lancent aujourd’hui dans l’automobile.

Un nouveau partenariat à venir

On pense par exemple à Xiaomi, dont la nouvelle SU7 cartonne au point de dépasser les ventes mondiales de voitures électriques de Toyota. Mais une autre entreprise veut aussi avoir le droit à sa part du gâteau. Il s’agit de Huawei, qui a cependant adopté une stratégie un peu différente. Et pour cause, pas question pour elle de fonder sa propre marque et de vendre des voitures en son nom. Elle a plutôt choisi de s’associer avec d’autres constructeurs, pour créer de nouvelles entreprises.

Citons par exemple Avatr, fruit de sa collaboration avec le géant des batteries CATL et la firme Changan. C’est de cette alliance qu’est née l’Avatr 12, ainsi que la toute nouvelle 06, qui vient tout juste d’être officiellement dévoilée. Celle-ci rivalise avec la SU7 et la Tesla Model 3, entre autres. Mais il se murmure que Huawei veut aller encore plus loin. Comme l’indique le site chinois CNEVPost, la marque vient de signer un nouvel accord avec Avatr Technology pour « explorer un modèle de partenariat pas comme les autres ».

Avatr 06 // Source : Avatr

Voilà qui est encore bien mystérieux pour le moment, alors que les deux entreprises n’ont pour le moment pas encore voulu donner plus de détails à ce sujet. Cependant, l’article précise que ces dernières « coopéreront en profondeur dans des domaines tels que le développement de produits, le marketing et les services écologiques pour aider Avatr à construire la prochaine génération de modèles de voitures ». Il s’agit d’une grande première pour les deux entreprises, puisque Huawei pourrait prendre une place encore plus grande.

Actuellement, cette dernière a trois manières de collaborer avec les constructeurs automobiles. La première, connue sous l’acronyme HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) consiste pour Huawei à s’impliquer dans le développement et à vendre les voitures dans son réseau.

La seconde, HI (Huawei Inside) consiste à fournir des solutions complètes avec tout l’écosystème cloud (HarmonyOS + conduite autonome) — ce qu’on retrouve aujourd’hui chez Avatr. Enfin, la société peut aussi se contenter de ne fournir que le système d’infodivertissement HarmonyOS ainsi que certains éléments techniques (moteurs, capteurs…). C’est ce que l’on retrouve par exemple chez le constructeur chinois Aito, qui appartenait initialement au géant de la tech.

Une collaboration plus poussée ?

En fait, la nouvelle stratégie de collaboration entre Avatr et Huawei serait une évolution du système HI – qui pourrait s’appeler HI+, et devrait notamment porter sur le marketing. Concrètement, Huawei s’impliquerait davantage dans ce domaine, sans que plus de détails soient donnés pour le moment.

En revanche, les voitures ne seraient toujours pas vendues dans les canaux de vente de Huawei, à l’inverse du modèle HIMA. Les Avatr resteront commercialisées dans le réseau Avatr.

Avatr 06 // Source : Avatr

En attendant, il faudra se contenter de l’arrivée de l’Avatr 06 conçue dans le cadre de ce partenariat, qui devrait reprendre les motorisations de l’Avatr 07 avec une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 92 kWh et deux niveaux de puissance, de 338 et 590 chevaux.

Reste à savoir si elle fera un jour son arrivée en Europe, où elle risque de subir de plein fouet la hausse des droits de douane. De plus, elle sera privée de bonus écologique en France en raison également de sa production en Chine.