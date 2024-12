La bataille entre Huawei et Xiaomi se déplace sur la voiture électrique avec cette berline au design hors du commun

Issue d’un partenariat entre Huawei, le n°1 des batteries CATL et la marque automobile Changan, Avatr vient de présenter sa 06, une voiture électrique visant directement les Tesla Model 3 et autres Xiaomi SU7. Voici les premières informations.

Avatr 06 // Source : Avatr

Nous en parlons souvent sur Survoltés : Huawei s’intéresse à la voiture électrique. Non pas en lançant ses propres modèles, comme peut le faire Xiaomi, mais en créant des partenariats pour fournir écrans, OS et aides à la conduite à des voitures tierces.

Parmi ces marques se trouve Avatr, qui vient de présenter sur Weibo les premières images de sa 06, une berline disponible en version 100 % électrique et à prolongateur d’autonomie.

Un style très reconnaissable

Cette Avatr 06 conserve les éléments de style de ses grandes sœurs (les 07, 11 et 12), notamment au niveau des projecteurs : en deux parties à l’avant et très fins à l’arrière.

Avatr 06 // Source : Avatr

Longue de 4,85 m de long (dont 2,94 m d’empattement) pour 1,96 m de large et 1,45 m de haut, elle s’intercale entre une Tesla Model 3, une Xiaomi SU7 et une Zeekr 007. Aucune photo de l’habitacle, mais Avatr est connu pour ses propositions pour le moins originales.

Deux motorisations prévues

Et si la marque ne communique pas non plus sur les détails techniques de sa berline électrique, CarNewsChina rapporte que cette Avatr 06 devrait reprendre les motorisations de l’Avatr 07.

On devrait donc retrouver une motorisation 100 % électrique, proposant version deux roues motrices de 252 kW (338 ch) ou une 4×4 de 440 kW (590 ch), associés à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 82 kWh.

Avatr 06 // Source : Avatr

Autre motorisation chérie des chinois, un prolongateur d’autonomie, dans lequel un moteur essence sert de générateur pour alimenter la batterie, sans aucun lien mécanique avec les roues. Ici, on devrait avoir le choix entre une version à un moteur de 231 kW (310 ch) et une à deux moteurs de 362 kW (485 ch).

Une batterie Freevoy de 39 kWh, récemment dévoilée, devrait permettre d’atteindre les 210 à 230 km d’autonomie selon le cycle chinois CLTC (environ 180 à 200 km une fois convertie aux normes européennes WLTP, plus réaliste), avant que le moteur essence ne s’éveille pour proposer une autonomie totale de 1 050 à 1 100 km CLTC (environ 890 à 935 km WLTP).

Avatr 06 // Source : Avatr

Aucun tarif n’est pour l’instant dévoilé. Y aurons-nous droit ? Avatr envisageait en 2023 une arrivée en Europe, mais sans nouvelles depuis. L’augmentation des frais de douane pourrait avoir refroidi les ardeurs de la marque chinoise.