Huawei dévoile sa nouvelle voiture électrique, avec son autonomie XXL et son intérieur ultra futuriste

Méconnue en Europe, la marque chinoise Avatr a profité du salon de Munich pour lever officiellement le voile sur sa berline Avatr 12 (aussi connue sous le nom d'Avita 12). Développée avec le géant chinois du smartphone Huawei, cette voiture électrique rivale de la Tesla Model S affiche des caractéristiques intéressantes.

Si les constructeurs européens semblent déserter les salons automobiles, ces derniers sont désormais envahis par les marques chinoises. Ce fut le cas du Mondial de Paris mais également de l’IAA de Munich, qui a ouvert ses portes hier au public. Bien sûr, BYD et MG étaient de la partie, mais également une marque moins connue, mais qui devrait bientôt beaucoup faire parler d’elle.

Une grande berline électrique

Il s’agit d’Avatr Technology, aussi appelée Avita, fruit de la collaboration entre Changan Automobile, le leader de la batterie, CATL, et le géant des smartphones Huawei. Ce dernier a déjà co-conçu plusieurs modèles, dont les Luxeed S7 et EH3 ainsi que l’Avatr 11 (Avita 11) dévoilée en fin d’année dernière. Mais c’est désormais à Munich que le constructeur a dévoilé sa dernière création.

Il s’agit de l’Avatr 12 (ou Avita 12), dont nous avions déjà parlé dans nos colonnes quelques jours plus tôt. En effet, un média chinois nous donnait quelques informations au sujet de cette berline, qui chassera sur les terres de la Tesla Model S. Aujourd’hui, le constructeur dévoile officiellement sa nouvelle arrivante et publie une série de photos sur son compte Weibo.

Affichant une longueur de 5,02 mètres pour 2,0 mètres de large et 1,46 mètre de haut, la berline électrique affiche des proportions harmonieuses qui nous rappellent celles de la Porsche Taycan, entre autres. Elle repose sur des jantes de 21 pouces, tandis que l’on note la présence de rétroviseurs-caméras afin d’optimiser le Cx (coefficient de trainée). Ce dernier n’a cependant pas été dévoilé par le constructeur.

Cette nouvelle création, qui rivalise également avec la Polestar 4 et la BYD Seal affiche un empattement généreux de 3,02 mètres et semble pourvoir accueillir confortablement quatre personnes à son bord, de manière très luxueuse. Le constructeur dévoile pour la première fois des photos du poste de conduite très épuré et nous rappelant celui des Tesla. Nous retrouvons notammment un grand écran tactile en format rectangulaire intégrant le système HarmonyOS 4.0.

Un concentré de technologie

Pour le moment, on ne sait pas encore s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’avec les mises à jour OTA, mais ce point est très probable. À noter que la voiture se passe de combiné derrière le volant mais opte pour un immense écran 4K de 35,4 pouces sur la planche de bord, qui nous rappelle le Panoramic Vision dévoilé en début d’année par BMW. Reste également à connaître la capacité du coffre de la berline, dont la partie arrière ressemble à une Porsche Panamera.

Au total, deux versions de l’Avatr 12 seront proposées aux clients, avec un ou deux moteurs fournis par Huawei. La première version affiche une puissance de 313 chevaux uniquement à l’arrière, tandis que la seconde revendique 578 chevaux répartis entre les quatre roues. La batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) fournie par le géant chinois CATL, qui s’est implanté en Europe. Deux capacités seront aussi disponibles, à savoir 94,5 et 116,8 kWh.

Ce qui donne une autonomie comprise entre 555 et 800 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit l’équivalent de 470 à 680 kilomètres WLTP. Le temps de charge n’a pas été annoncé pour la berline équipée d’une architecture 800 volts selon Electrive. À noter qu’elle se dote de la conduite autonome allant probablement jusqu’au niveau 3 grâce à trois capteurs LiDAR. Elle devrait aussi être dotée de suspensions adaptatives pneumatiques.

Tout juste lancée en production, la nouvelle Avatr 12 n’a pas encore annoncé ses tarifs. Pour rappel, la 11 démarre à partir de 349 900 yuans, soit l’équivalent de 44 619 euros. Un prix qui devrait fortement grimper lorsqu’elle arrivera en Europe, mais qui nous donne une idée de la stratégie tarifaire mise en place par la marque chinoise.

