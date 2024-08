Huawei dévoile sa nouvelle voiture électrique : un SUV qui vise la Tesla Model Y

Le constructeur chinois Avatr, fruit de la coopération entre Huawei, CATL et Changan lève le voile sur son dernier modèle en date, l’Avatr 07. Le SUV électrique fait la part belle à la technologie et offre une autonomie dans la moyenne.

Crédit : Avatr

Si vous n’avez encore jamais entendu parler du constructeur chinois Avatr, c’est tout à fait normal, car ce dernier n’a pas mis le pied en Europe pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Celui-ci est en fait né de la coopération entre trois géants de l’industrie automobile et de la tech, à savoir Huawei, mais aussi le spécialiste de la batterie CATL ainsi que le marque Changan.

Un nouveau SUV pour faire de l’ombre à Tesla

Encore méconnu, Avatr commercialise déjà deux modèles, le SUV « 11 » et la berline « 12 », affichant un positionnement très haut de gamme. Mais voilà qu’une autre voiture vient encore enrichir le catalogue. Il s’agit cette fois-ci de l’Avatr 07, qui prend là encore la forme d’une auto surélevée. En fait, cette dernière avait déjà été montrée quelques mois plus tôt, mais à cette époque le constructeur ne s’était pas montré très loquace à son sujet. C’est désormais le cas, puisque le SUV démarre sa commercialisation.

Crédit : Avatr

Pour l’heure, ce dernier n’a pas encore dévoilé ses prix, mais la gamme devrait démarrer autour des 250 000 yuans, soit environ 31 800 euros. Un tarif qui sera revu à la hausse en Europe, du fait de l’augmentation des droits de douane décrétée par Bruxelles. Mais en attendant, que sait-on sur ce nouvel arrivant, qui risque de donner des sueurs froides à la Tesla Model Y ? Celui-ci adopte un style très proche de son grand frère, avec des lignes arrondies et une face avant arborant une signature lumineuse aisément reconnaissable.

Sur sa page Weibo officielle, Avatr précise les dimensions de son nouveau 07, qui mesure pas moins de 4,83 mètres de long pour 1,98 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Le dessin a été conçu pour améliorer l’aérodynamisme, mais le Cx (coefficient de trainée) n’a pas encore été communiqué pour le moment. Quoi qu’il en soit, la silhouette est très massive avec sa ligne de toit qui reste particulièrement droite. La partie arrière se veut quant à elle imposante et elle se dote de feux à LED très fins qui débordent sur les flancs.

Crédit : Avatr

Les clients pourront choisir entre des jantes de 20 et 21 pouces, ainsi que cinq teintes de carrosserie selon le site de la marque. Le nouvel arrivant dans la gamme se veut également très spacieux, avec son empattement mesurant 2,94 mètres. Mais le plus impressionnant reste son incroyable poste de conduite, qui fait la part belle à la technologie. Nous retrouvons en effet un immense écran 4K de 35,4 pouces qui s’étend sur toute la largeur de la planche de bord. Celui-ci fait office de combiné et affiche aussi les images issues des rétroviseurs-caméras.

Plusieurs versions dans le catalogue

Un grand écran tactile de 15,6 pouces identique à celui de la BYD Seal 06 GT complète le tout pour le conducteur, qui prend place comme son passager dans des sièges massants et chauffants. De plus, la voiture est aussi équipée d’un système audio avec 25 haut-parleurs. Cependant, le volume de coffre reste encore inconnu pour le moment. Nous devrions en savoir plus au cours des prochains mois à ce sujet. Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est ce qui se cache sous le capot de ce nouvel arrivant sur le marché.

Crédit : Avatr

Ce dernier se décline en plusieurs versions, 100 % électriques ou avec un prolongateur d’autonomie, ainsi qu’avec deux ou quatre roues motrices. Dans sa variante zéro-émission (à l’échappement) pure et dure, le SUV affiche une puissance de 342 chevaux tandis que la déclinaison à transmission intégrale possède deux moteurs, de 255 et 342 chevaux. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,9 secondes. Le tout est associé à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) fournie par CATL mais dont la capacité est inconnue.

L’autonomie maximale est annoncée à 650 kilomètres CLTC, soit environ 552 kilomètres avec l’homologation WLTP. L’Avatr 07 est équipée d’une architecture 800 volts pour une recharge rapide, tandis que cette dernière s’effectue à une puissance maximale de 420 kW. Mais le temps nécessaire pour remplir l’accumulateur n’a pas été précisé pour l’instant. On sait en revanche que le SUV électrique est aussi équipé de la conduite semi-autonome grâce à un capteur LiDAR installé sur le toit. Reste désormais à savoir quand elle fera son arrivée en Europe, mais nul doute que cela ne saurait tarder.