BYD dévoile sa nouvelle voiture électrique taillée pour l’Europe : les Renault Mégane et MG4 en ligne de mire

Ce constructeur chinois BYD vient de publier les premières photos officielles de sa nouvelle voiture compacte électrique, la Seal 06 GT. Cette dernière devrait notamment rivaliser avec la Renault Mégane E-Tech ainsi que la MG4, entre autres.

Encore jeune en Europe par rapport à d’autres constructeurs, BYD cartonne dans le monde entier, et reste le numéro 2 en termes de ventes derrière Tesla. Mais la firme américaine a du souci à se faire, car son rival chinois a plus d’un tour dans son sac.

Une nouvelle compacte électrique

En effet, la marque basée à Shenzhen, où nous avons pu découvrir ses incroyables technologies multiplie les lancements de nouveaux modèles depuis plusieurs années. On pense par exemple à la Seal U récemment arrivée en Europe et que nous avions pu essayer, ainsi que les voitures de ses filiales Yangwang et Denza. Mais ce n’est pas tout, car voilà que BYD vient tout juste de lever le voile sur une toute nouvelle auto électrique, connue sous le nom de Seal 06 GT.

Mais à vrai dire, il ne s’agit pas réellement d’une surprise à proprement parler. Au mois d’avril dernier, le constructeur avait présenté le concept Ocean-M préfigurant cette nouvelle venue, dont la version de série avait ensuite été montrée quelques semaines plus tard. Cette dernière portait le nom de Seal X, qui n’était pas son appellation définitive. Désormais, c’est sur sa page Weibo que BYD dévoile quelques photos de sa toute nouvelle compacte électrique.

Crédit : BYD

Et celle-ci n’a en fait pas grand-chose à voir avec la grande berline Seal que l’on connaît déjà, et qui chasse sur les terres de la Tesla Model S. La face avant se veut assez différente, notamment au niveau des feux et de la calandre. Cependant, on retrouve tout de même quelques similitudes, puisque les deux voitures sont issues de la gamme Ocean, dont les traits s’inspirent de l’univers marin, comme la Seagull et la Dolphin déjà vendue en France.

Le site chinois AutoHome nous donne déjà quelques informations sur les dimensions de la compacte, qui mesure 4,63 mètres de long pour 1,88 mètre de large et 1,49 mètre de haut. De quoi rivaliser avec la Renault Mégane E-Tech, la Tesla Model 3 ainsi que la MG4 qui continue de cartonner. La partie arrière profite quant à elle d’un dessin inédit, notamment au niveau de la signature lumineuse. Cette dernière prend en fait la forme d’un large bandeau, qui se termine de chaque côté par des feux à la forme originale. Le bouclier est quant à lui assez imposant.

Plusieurs motorisations électriques

Pour l’heure, aucune photo officielle du poste de conduite n’a encore été dévoilée par le constructeur, mais quelques images prises par des photographes espions ont tout de même été montrées. De quoi voir brièvement à quoi ressemble l’intérieur de la voiture, reste dans la lignée de ce que nous propose le constructeur. Nous retrouvons en effet un large écran tactile, sans doute rotatif, qui devrait être compatible avec Apple CarPlay et Android Auto si la Seal 06 GT est un jour vendue en Europe. Il est accompagné d’un combiné d’instrumentation numérique.

L’empattement est quant à lui annoncé à 2,82 mètres, ce qui est assez spacieux pour accueillir confortablement les passagers, notamment sur la banquette arrière. Mais que savons-nous déjà sur la fiche technique de la compacte électrique ? Cette dernière se décline en plusieurs versions, une propulsion et une dotée d’une transmission intégrale avec deux moteurs. La première affiche une puissance de 225 chevaux tandis que la seconde ajoute 271 chevaux à l’arrière. Le 0 à 100 km/h n’a pas encore été communiqué.

Crédit : BYD

On sait en revanche que deux batteries, adoptant vraisemblablement la technologie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) de 59,52 kWh et 72,96 kWh seront alors proposées. De quoi offrir une autonomie maximale de 605 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit environ 514 kilomètres WLTP. On ne connaît en revanche pas le temps de charge ni la puissance maximale pouvant être encaissée par la voiture. Le prix n’a également pas encore été communiqué par le constructeur, mais il devrait être assez élevé en Europe à cause de la hausse des droits de douane.