Le plus grand concurrent de Tesla dévoile sa nouvelle voiture électrique taillée pour l’Europe : la Mégane E-Tech en ligne de mire

Le Salon de Beijing vient d'ouvrir, et apporte avec lui son lot de surprises. Parmi elles, un nouveau concept de BYD, le plus grand concurrent de Tesla : l'Ocean-M, préfigurant une voiture électrique taillée sur mesure pour l'Europe. Voici tout ce qu'on sait à son sujet.

Si les salons européens (Paris, Genève, Francfort) furent l’épicentre de l’actualité automobile durant des décennies, le vent a manifestement tourné, et le Salon de Beijing 2024 en est une preuve éclatante.

Parmi l’avalanche de nouveautés occidentales (dont les nouvelles BMW i4 et Mini Aceman), les constructeurs locaux brillent de mille feux. Le plus important d’entre eux, BYD (qui se bat avec Tesla pour devenir numéro 1 mondial de la voiture électrique), y présente son Ocean-M, un concept annonciateur d’un modèle qui semble conçu pour l’Europe.

Un style très agressif

Les premières images publiées sur la page Weibo de la marque nous mettent dans l’ambiance : le BYD Ocean-M veut en découdre. La carrosserie est suggestive, avec des grosses prises d’air dans le bouclier avant ou des jupes latérales en carbone. À l’arrière, c’est un festival, avec un énorme aileron et un diffuseur démesuré.

Ajoutez à cela un orange criard et le message passe : cet Ocean-M veut impressionner. BYD enfonce le clou et parle même du « premier canon en acier purement électrique au monde » — tout un programme.

Reste que, derrière l’apparat, on retrouve des éléments bien plus sensés. La voiture fait définitivement partie de la gamme « Ocean » du constructeur : on retrouve des phares inspirés de la berline Seal, tandis que les optiques arrière font penser à celles de la compacte Dolphin. Débarrassez ce concept de ses attributs de parade et la voiture de série ne devrait pas être bien loin.

Une commercialisation en 2024

Pour le reste… on n’en sait pas plus, BYD restant peu disert sur les caractéristiques de son concept-car. Le média chinois Auto Home a tout de même pu obtenir quelques informations : la voiture de série tirée du concept sera commercialisée au troisième trimestre 2024, à des tarifs compris entre 150 000 et 200 000 yuans en Chine (entre 19 300 et 26 000 euros environ).

Forcément, cette carrosserie de compacte fait immanquablement penser à une exportation en Europe, où BYD concentre ses efforts. Cette future voiture électrique devrait se positionner entre la Dolphin (de 4,29 m) et la Seal (4,80 m) et attaquer frontalement les Volkswagen ID.3, Renault Mégane E-Tech ou encore Peugeot E-308.

Reste à connaître les prix définitifs (qui, si elle arrive en Europe, seront plus élevés que ceux en Chine), de même que les performances et l’autonomie, ou même l’habitacle. Réponse dans les mois à venir.