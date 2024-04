BMW augmente (légèrement) l’autonomie de sa i4 électrique restylée pour mieux concurrencer la Tesla Model 3

BMW profite du Salon de Pékin pour présenter le restylage de sa berline 100 % électrique, l'i4. Pour l'occasion, la voiture électrique reçoit une nouvelle version qui s'intercale entre la eDrive40 de 340 ch et la tonitruante M50 de 544 ch. Voici la BMW i4 xDrive40.

Il fut un temps où le Salon de Genève était en quelque sorte la grande messe pour la présentation de nouveaux produits. Aujourd’hui, le Salon de Genève fait bien pâle figure par rapport à ce qui se passe à l’autre bout du monde. En effet, du côté de Pékin, dont le salon automobile ouvrira ses portes demain, les nouveautés sont présentes à la pelle, et même les constructeurs européens jouent le jeu, dans l’espoir d’aller faire de l’ombre aux constructeurs locaux tout puissants en Chine.

Le groupe BMW a choisi Pékin pour présenter deux nouveautés importantes. Le Mini Aceman tout d’abord, un SUV 100 % électrique qui partage quelques éléments avec le Countryman. Par la même occasion, BMW en profite pour présenter un restylage de sa berline électrique, la BMW i4, la plus sérieuse concurrente de la Tesla Model 3 à nos yeux. Et ça tombe bien, la Model 3 ayant été récemment restylée aussi, le match risque d’être intéressant entre les deux modèles.

Tout est dans le détail

Esthétiquement, comme vous pouvez le constater sur les photos, les changements sont mineurs. C’est plutôt une bonne nouvelle en soi compte tenu du fait que l’i4 est plutôt une jolie voiture. Un œil averti saura toutefois distinguer « l’ancienne » de la « nouvelle », puisque la calandre a été légèrement revue tandis que la signature lumineuse, comme souvent sur les restylage, est nouvelle aussi.

On remarque ainsi que les phares ont deux traits verticaux éclairés en guide de feux de jours à l’avant. À l’arrière, les optiques sont plus rouges et, pour la première fois sur l’i4, les clients peuvent choisir une option Laser. Mais attention à la facture s’il faut les remplacer ! Deux nouvelles couleurs intègrent aussi le catalogue, tout comme de nouvelles jantes de 19 ou 20 pouces. Les dimensions sont inchangées par rapport aux modèles que nous avons déjà essayés, avec 4,78 mètres de long, 1,85 mètre de large et 1,44 mètre de haut.

L’intérieur sera-t-il plus différencié de l’ancienne version ? La réponse est non. Vous avez sans doute remarqué d’emblée la présence de la double dalle en enfilade et incurvée, avec un écran de 12,3 pouces sous les yeux du conducteur et un autre, tactile, de 14,9 pouces. L’avantage du double écran, c’est que cela gomme la majorité des commandes physiques. L’inconvénient, c’est que l’ergonomie devient parfois un peu plus compliquée et nous l’avions noté dans nos essais de la voiture à plusieurs reprises.

Il y a toutefois quelques nouveautés, à commencer par le volant reçoit un méplat en partie basse, tandis que les aérateurs centraux sont illuminés. De nouvelles selleries et de nouveaux inserts viennent parfaire le tout. Il est toujours possible d’utiliser les fonctions Apple CarPlay et Android Auto, et la voiture a le droit à plusieurs ports USB à l’avant et à l’arrière, et une recharge à induction pour smartphone. Le système est aussi passé sous BMW OS 8.5.

Concernant les aides à la conduite, il n’y a pas de gros changements. Nous retrouvons donc pléthore d’assistances à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, le centrage dans la voie, la caméra à 360 degrés, la surveillance des angles morts ou encore le freinage automatique d’urgence. De quoi en faire une voiture électrique équipée d’une conduite semi-autonome de niveau 2.

Une nouvelle version intéressante arrive au catalogue

Vous l’aurez compris, jusqu’à présent, il n’y a pas beaucoup de nouveautés. Pour trouver la vraie nouveauté, il faut se tourner du côté des motorisations. Jusqu’à présent, la gamme de la BMW i4 était composée comme ceci :

BMW i4 eDrive35 : propulsion, 286 ch, autonomie de 386 à 500 km

BMW i4 eDrive40 : propulsion, 340 ch, autonomie de 468 à 589 km

BMW i4 M50 xDrive : transmission intégrale, 544 ch, autonomie de 413 à 522 km

Comme vous sans doute remarqué comme la présence d’un trou entre la version de 340 ch et celle de 544 ? Le voici maintenant comblé avec une nouvelle version xDrive40 de 401 ch, quatre roues motrices (grâce à deux moteurs électriques) pour une autonomie qui varie de 444 à 548 km en fonction des équipements. Cette version vient concurrencer frontalement la Tesla Model 3 Grande Autonomie (jusqu’à 629 km d’autonomie WLTP).

Si les modèles eDrive40, xDrive40 et M50 ont le droit à une batterie d’une capacité de 83,9 kWh, la BMW i4 eDrive35 se contentera de 70,2 kWh (66 kWh en capacité nette). L’autonomie est améliorée, puisqu’elle atteint 600 km en version eDrive40. Un petit gain toujours bon à prendre. La recharge va jusqu’à 11 kW en AC et 205 kW en DC (180 kW pour la eDrive35).

Les commandes de l’i4 restylée seront ouvertes en juillet et les prix seront connus d’ici quelques semaines. Pour rappel, la BMW i4 eDrive35 débutait à partir de 57 550 euros, soit environ 10 000 euros de plus qu’une Tesla Model 3 Grande Autonomie et 18 000 euros de plus qu’une version Propulsion dont le prix vient de baisser en France.