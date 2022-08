Tesla Model 3 Grande Autonomie : coût de recharge et autonomie sur un long trajet de 850 km

La reine des berlines électriques qu’est la Tesla Model 3 Grande Autonomie va être confrontée à notre exercice de simulation de grands voyages, afin de vérifier que les promesses de Tesla sont bien réalisables. Durée de recharge, coût total, tout y passe. Allons-y !

Après vous avoir exposé le cas de la Tesla Model 3 Propulsion, c’est au tour de sa grande sœur, la Tesla Model 3 Grande Autonomie, de se frotter au jeu des grands trajets de vacances d’été et d’hiver. Avec des promesses encore meilleures que celles de la berline d’entrée de gamme de la firme d’Elon Musk, nous allons examiner les gains potentiels en termes de temps et de coût en traversant la France par rapport à d’autres véhicules électriques.

Comme à l’accoutumée, les règles sont les suivantes : le départ se fait à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 %, et le véhicule doit rouler aux vitesses limites. Nous rappellerons les caractéristiques du véhicule (autonomie, batterie, puissance de recharge) et les confronterons à la réalité du terrain. Ainsi, à l’aide de futurs dossiers concernant d’autres véhicules, vous serez en mesure de définir celui qui vous permettra d’arriver à bon port à moindre coût, et le plus rapidement possible. Sans plus attendre, examinons comment se déroulent les grands trajets en Tesla Model 3 Grande Autonomie.

Les caractéristiques de la Tesla Model 3 Grande Autonomie (2022)

La Tesla Model 3 Grande Autonomie est sans doute le véhicule le plus attendu au tournant lorsque l’on parle de grands trajets. En effet, la berline de Tesla est la voiture électrique qui promet de pouvoir voyager partout en minimisant les contraintes liées à la mobilité électrique, grâce à son autonomie et à sa capacité à se recharger rapidement.

La batterie d’environ 80 kWh permet de proposer une autonomie en cycle WLTP de 626 kilomètres lorsqu’elle est chaussée en jantes de 18 pouces (602 kilomètres en 19 pouces), mais nous confronterons cette promesse à la réalité du terrain sur autoroute, moins favorable aux véhicules électriques.

Concernant la puissance de recharge, elle culmine à 250 kW sur le réseau de Superchargeurs Tesla, permettant de recharger de quoi parcourir 150 kilomètres en moins de 10 minutes. Il sera donc possible de profiter de « petites » recharges lors des grands trajets, afin d’arriver plus vite à destination.

Outre le réseau de Superchargeurs de Tesla, l’avantage de la Tesla Model 3 Grande Autonomie est qu’elle peut profiter des réseaux de charge rapide tiers comme Ionity, Fastned, Totalenergies et d’autres. Nous ne nous contenterons donc pas d’utiliser les Superchargeurs Tesla mais accepterons lors des simulations de trajets de nous recharger ailleurs.

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner est utilisé pour planifier les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour le modèle de voiture considéré aujourd’hui.

La planification des trajets

Pour mettre tous les véhicules sur un pied d’égalité, nous démarrons les trajets à 100 % de batterie, en considérant qu’il faut payer pour ce remplissage au prix moyen du kWh en France, situé à 0,17 euro aujourd’hui. Les 80 kWh représentent alors 13,60 euros : nous prenons en compte ce coût lorsqu’il faut faire le bilan de chaque grand trajet.

Le premier grand trajet simule des vacances d’été au départ d’Orléans et à destination d’Arcachon (530 kilomètres), et le trajet d’hiver débute quant à lui à Caen et se termine à Chamonix-Mont-Blanc (850 kilomètres).

Pour le trajet d’été, les paramètres indiqués dans A Better Route Planner sont les suivants : 25 degrés Celcius en température extérieure, absence de vent, arrivée à une borne de recharge avec 10 % de batterie restante, et arrivée à destination avec 20 %. Pour le trajet d’hiver, c’est sensiblement identique, mis à part la météo, où l’on a choisi une température de 0 degré Celsius.

Le bilan des différents trajets

Un trajet d’été presque trop facile

Deux possibilités existent pour relier Orléans à la Gironde, avec dans tous les cas une seule charge. Sans quitter l’autoroute, la station Ionity Poitou-Charentes permet en 25 minutes de se recharger, suffisamment pour arriver à Arcachon avec 20 % de batterie. Au tarif Ionity du moment (0,69 euro le kWh), il faut compter 31 euros pour cette charge, ce qui amène le total avec la charge à domicile à près de 45 euros.

Source : Abetterrouteplanner Source : Abetterrouteplanner

La seconde option vise à passer par Angoulême, où il suffit de se charger pendant 13 minutes sur le Superchargeur Tesla pour passer de 20 à 63 % de batterie, de quoi arriver à Arcachon avec 20 %. Le coût pour cette recharge serait de moins de 18 euros au tarif actuel de 0,52 euro par kWh de Tesla. Ainsi, le prix total du trajet s’élèverait à 31 euros en comptant la charge à domicile.

Avec une charge de 13 minutes pour un trajet total de 530 kilomètres, ce grand voyage estival en Tesla Model 3 Grande Autonomie pourrait être considéré comme « trop facile », tant les contraintes liées à la mobilité électrique s’effacent.

Chacun peut choisir entre Ionity sur l’autoroute ou un Superchargeur Tesla hors de l’autoroute lors du trajet, mais compte tenu de la durée similaire et du tarif bien plus avantageux, il apparaît plus judicieux de choisir l’option Superchargeur. La consommation dans ce cas serait de 183 Wh/km, contre 197 Wh/km dans le cas où l’on reste sur l’autoroute.

Même en hiver, aucune charge ne dépasse les 20 minutes

Période de l’année mettant à rude épreuve les véhicules électriques, les vacances d’hiver sont forcément plus consommatrices en électrons que celles d’été. Grâce toutefois à sa pompe à chaleur et à l’optimisation de la consommation dont Tesla a le secret, la Tesla Model 3 Grande Autonomie ne fait qu’une bouchée des 850 kilomètres qui séparent la Normandie de la Haute-Savoie.

Quatre recharges sont nécessaires pour effectuer ce trajet, mais aucune n’a besoin de dépasser 20 minutes. Ainsi, sauf si vous ne souhaitez pas vous restaurer pendant les quelque huit heures trente de trajet, vous aurez sans doute besoin de plus de pauses que votre voiture. Il ne faut en effet que 1h02 de recharge et 7h24 de route pour parcourir les 850 kilomètres de notre trajet de référence.

La première recharge nécessaire se fait après plus de deux heures de trajet, au Superchargeur de Vélizy, pour 20 minutes (42 kWh, 21,80 euros), et la seconde se situe au niveau d’Avallon (42 kWh, 21,80 euros), toujours sur le réseau Tesla.

La station Ionity de Mâcon Saint-Albain est ensuite privilégiée au Superchargeur de Mâcon (plus lent, et détour obligatoire), où une recharge de 17 minutes est nécessaire (40 kWh, 27,60 euros) afin de rejoindre le dernier Superchargeur du trajet, à Saint-Julien-en-Genevois pour 10 minutes seulement (32 kWh, 16,50 euros).

Au total, nous aurions rechargé 156 kWh, pour un prix de 87,70 euros en partant à 100 % et en arrivant à 20 % à destination. En comptant la charge à domicile de départ, le coût grimpe à 101,3 euros pour les 850 kilomètres de notre trajet hivernal. La consommation prévisionnelle, quant à elle, est de 244 Wh/km, soit une surconsommation de près de 30 % par rapport au trajet estival.

Consommation, coût de la recharge et autonomie

Nous récapitulons les coûts et les durées de charge (en incluant la recharge à domicile à 13,60 euros) dans le tableau ci-dessous : vous pouvez visualiser au fur et à mesure de nos exemples là où se place le véhicule qui vous intéresse par rapport aux autres sur un trajet similaire.

Véhicule Coût du trajet d'été Temps de charge du trajet d'été Durée totale du trajet d'été Tesla Model 3 Propulsion 36 - 49 € 31 min 5 h 09 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 31 - 45 € 13 - 25 min 4 h 56 min Kia EV6 58 kWh 52 - 60 € 38 - 43 min 5 h 30 min BMW i4 48 - 58 € 22 - 37 min 5 h 11 min Hyundai Ioniq 5 72 € 36 min 5 h 16 min

Véhicule Coût du trajet d'hiver Temps de charge du trajet d'hiver Durée totale du trajet d'hiver Tesla Model 3 Propulsion 102 € 1 h 42 min 9 h 16 min Tesla Model 3 Grande Autonomie 101,3 € 1 h 02 min 8 h 27 min Kia EV6 58 kWh 120 € 1 h 54 min 9 h 59 min BMW i4 147 € 1 h 32 min 9 h 08 min Hyundai Ioniq 5 145 € 1 h 29 min 9 h 14 min

Conclusion

La Tesla Model 3 Grande Autonomie se place forcément en haut du tableau des véhicules électriques permettant de rallier un point A à un point B en un minimum de temps. En effet, avec seulement 13 minutes de recharge pour faire les plus de 500 kilomètres de notre trajet d’été, et tout juste une heure de charge pour parcourir 850 kilomètres en hiver, elle est difficile à battre.

Le coût aux 100 kilomètres lors de ces longs voyages varie entre 6,10 et 11,90 euros, ce qui peut la rendre plus économique à l’usage en grands trajets que sa petite sœur la Tesla Model 3 Propulsion. En effet, avec une plus grande batterie, elle bénéficie pleinement de la recharge à 100 % à domicile avant le départ, et n’a pas forcément besoin d’autant de recharge rapide que le modèle Propulsion. Le coût total du voyage est par conséquent légèrement minoré.

En outre, elle permet de gagner quarante minutes de charge sur le trajet de 850 kilomètres en hiver, ou dit autrement, la Tesla Model 3 Propulsion a besoin de charger 65 % plus longtemps que la Tesla Model 3 Grande Autonomie sur notre Caen-Chamonix.

La question à laquelle il conviendra à chacun de répondre, c’est si ce gain de temps non négligeable vaut la différence de prix entre les deux modèles, qui est à ce jour de 11 000 euros. Selon votre profil et vos besoins, la réponse n’est pas triviale. Et avec les augmentations de prix à répétition de la Tesla Model 3 Propulsion, la version dotée de la grande batterie devient de plus en plus attrayante.

Mais les Tesla ne sont peut-être pas les reines de cet exercice, comme nous avons pu le voir dans notre classement des véhicules qui rechargent le plus rapidement. Nous allons donc examiner prochainement ce que donnera un véhicule d’un autre constructeur dans nos simulations de grands trajets : la Kia EV6. D’ici là, la Tesla Model 3 Grande Autonomie pourra se vanter d’être la plus rapide…

