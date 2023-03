1000 km en MG4 : autonomie, coûts et temps de charge sur un trajet Lille – Marseille

Et si la MG4 était la meilleure voiture électrique à prix contenu pour traverser le pays ? C’est ce que nous allons vérifier à l’aide de notre trajet de 1 000 kilomètres simulés, en été comme en hiver. L'occasion de connaître les coûts de trajet, son autonomie ainsi que la durée de recharge et donc des pause sur un long périple.

La MG4 est considérée comme la meilleure voiture électrique disponible sous 30 000 euros par beaucoup, tant elle cumule les avantages. Outre son prix contenu, elle fait l’unanimité sur son rapport prix/prestations, comme c’est souvent le cas chez le constructeur MG. Mais que vaut-elle lors des grands voyages ? C’est que nous vérifions aujourd’hui, avec les règles habituelles de cet exercice.

Le départ se fait à 100 % de batterie, l’arrivée à 20 %, et le véhicule doit rouler aux vitesses limites. Nous allons dans un premier temps revenir sur les caractéristiques principales de la MG4, avant de planifier le trajet partant de Lille et arrivant à Marseille. Nous dresserons enfin le bilan de cette MG4 sur 1 000 kilomètres en termes d’énergie consommée, de durée de recharge et bien entendu du temps total de trajet.

Les caractéristiques de la MG4

Dotée d’une batterie de 64 kWh, la MG4 affiche une autonomie WLTP de 450 kilomètres au maximum, pour un prix débutant à 28 990 euros en tenant compte du bonus écologique actuel.

En charge rapide, le constructeur annonce une puissance maximale de 135 kW, de quoi atteindre 80 % de batterie en moins de 35 minutes en conditions idéales. De nombreux réseaux de charge rapide sont aujourd’hui disponibles en France, et nous ne nous limitons à aucun réseau spécifique pour nos trajets.

Comme à l’accoutumée, A Better Route Planner est utilisé pour planifier et simuler les trajets, avec la consommation de référence par défaut pour la MG4 de 64 kWh.

La planification des trajets

Le kilowattheure à domicile en France est facturé 20,62 centimes TTC, et bien que beaucoup de propriétaires de véhicules électriques possèdent un tarif préférentiel en heures creuses ou un contrat Tempo, c’est ce coût que nous allons retenir pour la suite. Nous considérons qu’il faut remplir la batterie de 64 kWh, et le coût associé est alors de 13,20 euros.

Notre trajet de 1 000 kilomètres séparant Lille de Marseille est planifié de deux manières différentes : en été, à 25 degrés, et en hiver à 0 degré. L’hiver est une période connue pour mettre à rude épreuve les véhicules électriques, nous allons donc voir ce que cela donne sur la MG4.

Le bilan des différents trajets

Moins de 11 heures, et un peu plus de 2 heures de recharge

Pour traverser la France en MG4 en conditions estivales, A Better Route Planner propose cinq recharges. La plus courte est de 19 minutes, et la plus longue dure 32 minutes. C’est globalement acceptable : aucune pause liée à la recharge ne semble avoir besoin de s’éterniser pour arriver à Marseille avec 20 % de batterie.

En termes de réseaux de recharge utilisés, Fastned et Ionity sont bien là, ainsi que certains réseaux moins connus, tout en étant à proximité de l’autoroute. Afin de calculer le coût lié aux charges rapides, nous considérons le prix moyen du kilowattheure à 0,60 euro.

Nous estimons donc à 100 euros le coût en charge rapide pour ce trajet, et en y ajoutant la charge à domicile, cela donne un prix total pour ces 1 000 kilomètres de 113 euros. En termes de consommation, elle est estimée à 216 Wh/km, ce qui fait une autonomie maximale de 295 kilomètres dans ces conditions.

Le temps total passé à charger est de 2 heures et 12 minutes, pour une durée de trajet de 10 h et 55 minutes. En considérant la distance de 1 000 kilomètres qui sépare Lille de Marseille, la vitesse moyenne (charge incluse) est alors de 92 km/h.

Une charge supplémentaire nécessaire en hiver

La MG4 ne fait pas exception à la règle : l’hiver est plus difficile pour les voitures électriques, et il faut s’adapter pour arriver à bon port. En l’occurrence, il s’agit là d’une charge supplémentaire, passant au nombre de 6 au total.

La charge la plus longue est de 36 minutes, et la plus courte de 18 minutes. Au total, ce sont 2 heures et 26 minutes qui sont passées à une station de charge, soit 14 minutes de plus que lors du même trajet en conditions estivales.

En charge rapide, 117 euros sont à dépenser pour ce voyage. Et en comptant la charge de départ, cela donne un coup de 130 euros pour les 1 000 kilomètres d’hiver.

La consommation, de son côté, est de 247 Wh/km, soit 14 % de plus que sur le même trajet en été. La température de 0 degré est bien entendu responsable de cette surconsommation. Dans ces conditions, nous estimons l’autonomie de la MG4 à 260 kilomètres seulement sur autoroute.

Enfin, la vitesse moyenne du trajet en comptant les charges est de 88 km/h, soit 4 km/h de moins que l’été.

Le bilan des 1000 km en MG4

Ci-dessous, vous retrouvez notre récapitulatif des chiffres clés relatifs à ces trajets de 1000 kilomètres. Nous séparons le trajet d’été et d’hiver pour que vous puissiez rapidement voir les différences.

Aussi, nous faisons le choix d’afficher l’énergie consommée sur le trajet plutôt que le coût, car il peut varier selon différents facteurs (période, réseau de recharge utilisé, abonnement éventuel, etc.).

Véhicule Durée du trajet en été Nombre de charges Vitesse moyenne Énergie consommée Durée du trajet en hiver Nombre de charges Vitesse moyenne Énergie consommée MG4 10 h 55 min 5 92 km/h 216 kWh 11 h 22 min 6 88 km/h 247 kWh

La MG4 est-elle capable de parcourir 1 000 kilomètres été comme hiver ?

À l’aide de la densification des bornes de recharge rapide en France, parcourir 1 000 kilomètres en voiture électrique ne nécessite pas toujours une grosse batterie. La MG4 le montre, avec des trajets en été aussi bien qu’en hiver qui se font dans de bonnes conditions.

La règle est d’accepter de s’arrêter environ 20 minutes tous les 150 kilomètres au maximum, une fois que la première charge à 100 % de départ a été consommée. Si ces contraintes vous semblent acceptables, nul doute que la MG4 vous apportera entière satisfaction.

En termes de coût aux 100 kilomètres, dans les conditions de l’exercice, ils sont de 11,3 euros en été et 13 euros en hiver. Cela est bien entendu spécifique à un grand trajet comme celui-ci, et ne reflète pas le quotidien d’une voiture électrique. Rouler en MG4 tout le reste de l’année coûte moins de trois euros aux 100 kilomètres, soit l’équivalent de moins de deux litres d’essence.

