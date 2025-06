La MG4 va bientôt évoluer, et pour écouler les stocks, le constructeur sino-britannique applique une nouvelle politique tarifaire agressive. 7 000 euros de remise sur l’excellent rapport qualité / prix électrique.

MG4 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La MG4 est la voiture électrique qui a sans doute propulsé le constructeur en Europe avec des ventes record. La recette est simple : des prestations de qualité condensées dans un prix en dessous de ses principales concurrentes.

Parmi les « nouveaux » acteurs présents sur le marché automobile français et européen, MG est sans doute celui qui s’en sort le mieux. Le constructeur britannique, désormais sous pavillon chinois via le groupe SAIC, affiche de très bons scores en France.

En 2023, la marque a écoulé près de 35 000 modèles dans l’Hexagone, dont principalement des MG4, une berline compacte 100 % électrique qui, une fois le bonus déduit, démarrait à environ 25 000 euros. Elle était ainsi bien moins chère que ses principales concurrentes que sont les Renault Mégane E-Tech et autres Citroën ë-C4. Elle venait même faire de l’ombre aux segments inférieurs et à une certaine Peugeot e-208, par exemple.

Une remise pour relancer les ventes

En 2024, l’année de MG fut plus compliquée, entre ralentissement des ventes de voitures électriques et hausse des droits de douane, MG ayant été le plus impacté avec une pénalité de 37,6 %, alors que la moyenne était d’environ 20 % pour les autres constructeurs exportant des voitures électriques de la Chine vers l’Europe.

La future MG4 (2025) // Source : MIIT via Tycho de Feijter

La marque s’est aussi recentrée sur l’hybride, et après une année 2024 où 25 000 exemplaires ont été vendus en France, en 2025, MG espère retrouver son niveau de 2023 et misera sur de nouveaux modèles, dont le ZS Hybrid+ qui fonctionne plutôt bien, mais aussi deux modèles électriques, à savoir me S5 EV que nous venons de prendre en main, mais aussi la future MG4 qui arrivera en fin d’année.

La MG4, c’est d’elle dont il s’agit aujourd’hui. Avec la multiplication des voitures à moins de 25 000 euros, son horizon s’est un peu obscurcie, surtout depuis qu’elle n’a plus le droit aux aides gouvernementales. MG n’a cependant pas augmenté drastiquement le prix de ses autos, et d’ailleurs, en vue de l’arrivée du futur modèle, les prix de la MG4 viennent de baisser.

Le meilleur rapport qualité/prix du marché ?

En effet, la version « Standard » dotée de la petite batterie de 49 kWh lui octroyant 350 km d’autonomie débute désormais à 22 990 euros, grâce à une remise commerciale de 5 000 euros et une aide à la reprise de 2 000 euros, sous condition de reprise d’un ancien véhicule donc, ce qui permet de cumuler jusqu’à 7 000 euros de remise.

À ce prix, les prestations sont loin d’être ridicules, avec notamment un moteur de 170 ch, un écran tactile de 10,25 pouces de série, le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage One Pedal ou encore le V2L.

Toute la gamme en profite d’ailleurs, car la variante « Luxury » passe ainsi de 35 990 euros à 28 990 euros. Le rapport qualité / prix est imbattable avec la batterie de 64 kWh lui conférant une autonomie WLTP de 450 km, la vision 360°, les sièges avant chauffants, un moteur de 204 ch ou encore la pompe à chaleur.

MG4 XPower // Source : MG Motor

La version XPower avec ses deux moteurs électriques et ses 435 ch au cumulé est encore plus imbattable, puisque via cette remise, elle commence à 33 490 euros. Pas mal pour celle qui se rapproche de la puissance d’une Tesla Model 3 Performance de 460 ch et disponible à partir de 57 490 euros. Certes, les prestations (autonomie, intérieur, habitabilité…) ne sont pas les mêmes, mais en termes de performances, la MG4 XPower s’en rapproche.

Cette baisse de prix est aussi un moyen de répondre à BYD qui, pour la première fois en mai 2025, intègre le Top 10 dans les ventes de voitures électriques. Et avec l’arrivée de la nouvelle Dolphin Surf à moins de 20 000 euros, la concurrence s’annonce rude.