Voici l’intérieur de la nouvelle MG4 électrique, mais attention à cette subtilité

Lancée en 2022, la MG4 évolue et s’offre une toute nouvelle génération. Pour l’instant réservée à la Chine, la voiture électrique fait évoluer son style et pourrait avoir le droit à une batterie révolutionnaire. Voilà ce que l’on sait déjà.

Crédit : MG

Les constructeurs chinois ne chôment pas en ce moment. Et s’ils étaient encore méconnus quelques années plus tôt, ils débarquent aujourd’hui en force en Europe. Ils prennent de plus en plus de place sur notre marché, alors qu’ils sont très nombreux dans leur pays natal. Même si tous ne rencontrent pas le même succès.

Une nouvelle version pour la compacte électrique

Mais s’il y en a un qui a su s’imposer sur le Vieux Continent, c’est sans aucun doute MG. L’ancienne marque anglaise s’est totalement réinventée et séduit beaucoup les automobilistes européens avec sa compacte électrique, la MG4. Cette dernière plaît par son prix, ainsi que sa polyvalence. Lancée en 2022, elle avait d’ailleurs été conçue comme un modèle destiné à l’Europe avant tout. Un pari qui avait très bien fonctionné, et voilà que l’heure est au changement pour la star de la marque.

Crédit : MG

C’est ainsi que le constructeur, qui appartient au groupe SAIC Motor, vient de lever le voile sur une toute nouvelle version. Cela à travers une série de photos officielles, publiées sur son compte Weibo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la voiture change du tout au tout par rapport à celle que l’on connaît actuellement. La face avant devient beaucoup plus arrondie, et tout particulièrement les optiques. Ces dernières n’ont plus rien à voir du tout avec celles très anguleuses de la compacte vendue chez nous.

Le faciès est plus doux, mais il ne manque pas pour autant de caractère, puisqu’il s’offre un bouclier très ouvert. De quoi lui donner un certain dynamisme, tout comme le capot légèrement galbé. De nouvelles jantes de 17 pouces font également leur apparition et l’on note que MG fait l’impasse sur les poignées affleurantes. Ce qui aurait pourtant permis d’améliorer un peu le Cx (coefficient de traînée) de la voiture. De profil, la silhouette change aussi et s’adoucit là encore.

Crédit : MG

Tout comme la partie arrière, qui s’offre une nouvelle signature lumineuse. De précédentes informations nous permettent de découvrir que la compacte mesure 4,40 mètres de long pour 1,84 mètre de large et 1,55 mètre de haut. Elle s’offre également une toute nouvelle teinte violette baptisée Donglai, qui signifie « qui vient de l’Est » en Chinois. En ce qui concerne le poste de conduite, MG reste encore assez mystérieux. Il a cependant publié quelques images animées via Weibo, permettant d’en avoir un petit aperçu.

Une nouvelle batterie semi-solide ?

On aperçoit notamment un grand écran tactile, dont la diagonale n’a pas encore été confirmée pour le moment. À noter que le système d’info-divertissement de la nouvelle MG4 a été développé en partenariat avec le géant de la tech Oppo. Il inclut notamment la reconnaissance vocale et la navigation grâce aux gestes, un peu comme ce que propose déjà BMW. On sait en revanche qu’il sera compatible avec la réplication du smartphone, avec les smartphones Oppo, bien sûr, mais aussi Huawei et Apple.

MG4 (2025) // Source : MG

On note aussi d’un grand combiné d’instrumentation numérique trône devant le conducteur tandis que l’empattement de la voiture est annoncé à 2,75 mètres. Pour le moment, les informations techniques sont encore rares. Mais il se dit que la compacte aura le droit à un moteur de 163 chevaux installé sur l’essieu arrière. La vitesse maximale sera bridée à 160 km/h. Si la MG4 se dotera d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate), sa capacité et son autonomie restent encore inconnues.

Il se murmure qu’elle pourrait par la suite être déclinée avec une nouvelle batterie semi-solide, développée par SAIC Motor. Cette dernière devrait être prête dès 2026 et permettra d’améliorer l’autonomie grâce à une densité énergétique plus élevée. Elle pourrait aussi contribuer à réduire le prix de la compacte, alors que celui de la nouvelle version n’a pas encore été annoncé. Son lancement devrait avoir lieu en septembre 2025, avec une campagne de précommandes dès août.

MG4 (2025) // Source : MG

Rappelons enfin que cette MG4 n’a pas pour vocation d’arriver en Europe, du moins dans un premier temps – même si un prototype a été aperçu en France. En revanche, la MG4 actuelle bénéficiera d’un profond restylage, portant essentiellement sur l’habitacle. Sa présentation deviendra similaire à celle du MGS5 EV, dont la qualité perçue nous avait emballés lors de notre essai.