MG vient de nous confirmer l’arrivée de la MG4 électrique et abordable dans une version restylée en France d’ici la fin de l’année. Mais malheureusement, la nouvelle MG4 récemment dévoilée en Chine n’est pas encore prévue pour l’Europe.

La nouvelle MG4 EV // Source : MG

C’est désormais confirmé : MG proposera un restylage de sa compacte électrique MG4 en Europe fin 2025. L’annonce, relayée par nos confrères d’Autocar a été confirmée à Frandroid par MG France. Cela permet donc de clarifier les plans du constructeur à l’heure où les images d’une nouvelle MG4, très différente visuellement, circulent déjà depuis plusieurs jours en Chine.

Car en parallèle, MG a levé le voile en Chine sur une MG4 totalement transformée, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Design affûté, interface modernisée, finition plus premium… Ce modèle évoque presque une toute nouvelle génération. Mais il s’adresse exclusivement au marché chinois, où la MG4 peine à convaincre et nécessite un repositionnement plus ambitieux.

En Europe, la MG4 n’a pas dit son dernier mot. Bien au contraire : malgré un coup d’arrêt provoqué par la perte du bonus écologique en France — une décision qui a logiquement affecté ses ventes — la compacte électrique continue d’occuper une place stratégique dans la gamme MG.

Un « simple » restylage pour l’Europe

Le choix de MG n’est pas anodin. Plutôt que de chambouler une recette qui fonctionne encore bien chez nous, la marque préfère miser sur un restylage mesuré pour l’Europe. Une stratégie de continuité assumée, qui permet aussi de préserver la valeur des MG4 actuelles sur le marché de l’occasion, un enjeu souvent sous-estimé dans les lancements accélérés.

L’intérieur du MGS5 EV // Source : Autocar

Cette mise à jour devrait se concentrer sur les points critiques relevés par les clients et les journalistes : un habitacle plus valorisant, des matériaux mieux choisis, de nouveaux écrans plus grands, et surtout le retour de boutons physiques pour l’infodivertissement. Les aides à la conduite, jugées perfectibles sur l’actuelle MG4, devraient, elles aussi, être revues.

L’intérieur de cette MG4 restylée serait largement inspiré du SUV MG S5, tout juste lancé en Europe. De quoi marier esthétique renouvelée et meilleure ergonomie, sans changer le socle technique.

La nouvelle MG4 n’arrivera pas tout de suite en Europe

Pendant que l’Europe attend son restylage, la Chine a déjà droit à une MG4 totalement réinventée. Cette version, taillée pour séduire un public exigeant et habitué à l’excellence technologique des marques locales, change tout : posture plus premium, finitions peaufinées, style plus acéré… et sans doute un positionnement tarifaire plus élevé.

L’actuelle MG4 vendue en Europe

Mais en Europe, pas question de basculer trop vite. La MG4 actuelle reste un pilier de la stratégie MG : un modèle accessible, efficace, avec une autonomie correcte et un bon niveau d’équipement. Plutôt que de tout remettre à plat, le constructeur joue la carte du tempo, en préparant une transition douce vers un futur modèle, qui pourrait voir le jour dans quelques années. Ou quelques mois : les constructeurs chinois sont parfois surprenants en cassant les codes établis.