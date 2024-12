DS N°8 : voici l’intérieur de la nouvelle voiture électrique française aux 750 km d’autonomie

DS continue l’effeuillage de sa prochaine voiture électrique. Après avoir révélé son impressionnante autonomie de 750 km, on connaît désormais son nom : ce sera DS N°8. L’occasion de découvrir également sa planche de bord très particulière.

DS N°8 // Source : DS

Dans la galaxie Stellantis, plusieurs marques sont positionnées comme « premium » : les italiennes signées Lancia et Alfa Romeo, mais aussi DS en France. Une marque qui peine pourtant à convaincre, mais qui espère bien inverser la tendance avec sa prochaine (et imminente) voiture électrique.

DS veut d’ailleurs qu’on parle de cette dernière et multiplie les teasers : après avoir annoncé son autonomie de 750 km il y a quelques jours, voici qu’elle dévoile son nom et sa planche de bord via un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Ce sera N°8

Débutons par le nom. Si toutes les DS suivent actuellement une stratégie alphanumérique (DS 3, DS 4, etc), la marque décide d’évoluer quelque peu avec cette nouvelle voiture, qui s’appellera donc DS N°8.

DS N°8 // Source : DS

L’ajout de ne « N° » pourra évidemment faire penser au parfum d’une célèbre marque de haute couture française, et sera reprise sur l’ensemble des prochains lancements.

Cette annonce est accompagnée d’une photo de la partie arrière de cette N°8, où on voit une malle tout en volume, avec une inscription de la marque en toutes lettres – la disparition du logo étant une tendance globale.

Une planche de bord originale

Autre découverte de ce teaser : la planche de bord de la DS N°8. La marque a toujours proposé des aménagements assez originaux, et compte manifestement continuer sur cette voie.

DS N°8 // Source : DS

L’ensemble, tout en horizontalité, reçoit une large dalle en son centre – qui pourrait être celle déjà vue sur l’Opel Grandland. Les contre-portes bénéficient d’un large placage semblant cacher un système-son Focal, baptisé « Electra 3D ».

DS N°8 // Source : DS

Quant au volant, il reçoit quatre branches en X (un hommage aux voitures d’avant-guerre ?), tandis que le logo en son centre semble être une évolution du logo actuel. La console centrale accueille le sélecteur de rapports, ce qui paraît être un chargeur à induction et un placage illuminé. Notons enfin un éclairage ambiant a priori sophistiqué.

Un mystère bientôt levé

Si DS n’en dira pas plus pour aujourd’hui, elle se permet de glisser un petit indice sur les motorisations de sa N°8, en précisant dans le communiqué qu’elle sera « exclusivement 100 % électrique ».

Crédit : DS Automobiles Crédit : DS Automobiles

Pas d’hybride, donc, mais reste à savoir les détails sur la (ou les) motorisation(s) qui alimenteront ce nouveau porte-étendard. DS avait confirmé travailler sur la plateforme STLA Medium (inaugurée sur la Peugeot E-3008), aussi la version aux 750 km d’autonomie pourrait reprendre la batterie de 98 kWh du SUV Peugeot, dont les cellules proviennent de l’usine ACC de Douvrin.

D’autres versions (comme une quatre roues motrices ou une plus petite batterie) seront-elles prévues ? À quel prix ? Quel sera le design définitif ? Réponse à toutes ces questions « avant la fin de l’année ».