La Tesla Model 3 va avoir une nouvelle rivale française très sérieuse, et on connaît déjà sa fiche technique

DS travaillerait actuellement au lancement d’une version électrique de sa DS 4. Cousine de la future Peugeot e-408 et rivale de la Tesla Model 3, la berline nous donne déjà de nombreuses informations à son sujet.

Crédit : DS

Les ventes de voitures électriques sont en baisse en Europe, et certains constructeurs ne sont vraiment pas à la fête. On pense notamment à Stellantis, dont certaines usines tournent au ralenti depuis plusieurs mois, faute de demande suffisante.

Une nouvelle berline électrique au catalogue

La firme franco-italienne née de la fusion entre les groupes PSA et FCA propose une large gamme de modèles électriques, de la Fiat 500e à la Peugeot e-5008 récemment essayée, en passant par la Jeep Avenger et la DS 3 E-Tense. D’autres véhicules sont également en préparation, comme la future Peugeot e-408, entre autres. Voilà que l’on découvre que DS travaille également au lancement d’une toute nouvelle voiture zéro-émission (à l’échappement).

Il s’agit en fait d’une version électrique de la DS 4, lancée en 2021 et pour l’heure uniquement disponible en hybride rechargeable. Or, on sait que cette motorisation est nocive pour l’environnement, et qu’elle sera interdite à la vente à partir de 2035. Alors que cette nouvelle version devrait être révélée à l’occasion du Mondial de l’auto de Paris, dès le 14 octobre, le constructeur dévoile déjà une bonne partie de sa fiche technique.

Crédit : DS

Celle-ci est visible sur son site, et les informations qui y sont citées sont à prendre avec des pincettes tout de même. Il s’agit très probablement d’une bourde de la marque, qui a affiché cette page qui n’était sans doute pas censée être visible des internautes. Peut-être les éléments indiqués sont amenés à changer ensuite.

C’est en tout cas l’occasion d’en apprendre plus sur cette berline, qui devrait chasser directement sur les terres de la Tesla Model 3, et dont la date de commercialisation précise n’a pas encore été communiquée pour le moment.

Pour l’heure, la nouvelle DS 4 électrique est uniquement connue sous le nom de code ED41, en attendant sa révélation officielle. À première vue, le style de la berline électrique ne change pas par rapport à la version hybride rechargeable, qui affiche déjà le badge E-Tense. S’il faudra sans doute attendre avant d’en savoir plus, le site de la marque indique la présence de jantes allant jusqu’à 19 pouces. Mais le configurateur n’est pas encore disponible, tandis que le poste de conduite n’a pas été montré non plus.

Une fiche technique déjà connue

Quoi qu’il en soit, et même si ces informations doivent être prises avec prudence, voici la fiche technique théorique de cette nouvelle arrivante. La DS 4 électrique embarquerait le moteur baptisé M4 conçu en interne, qui équipe déjà le Peugeot e-3008 que nous avions essayé, ici affiché à 213 ch (157 kW). Le 0 à 100 km/h n’a pas encore été dévoilé, de même que la vitesse maximale.

Elle s’équiperait également d’une nouvelle batterie à 18 modules qui fait appel à des cellules ACC, dont la production en France est encore très laborieuse à l’heure actuelle. Sa capacité est affichée à 57,5 kWh tandis que DS annonce une autonomie de 450 kilomètres en cycle mixte selon l’homologation WLTP. À titre de comparaison, la e-308 peut atteindre 416 kilomètres WLTP du haut de ses 54 kWh. La charge rapide de 20 à 80 % est quant à elle annoncée en 30 minutes, sans doute à une puissance de 100 kW.

Crédit : DS

Enfin, le site annonce un tarif à partir de 38 200 euros, là encore avec des pincettes, qui n’est sans doute pas encore définitive – la DS 4 débutant en France à partir de 38 450 € avec une motorisation essence de 130 ch. Quoi qu’il en soit, ce tarif devrait permettre à la berline électrique de profiter du bonus écologique de 4 000 euros, dont le montant pourrait cependant être réduit l’an prochain. Pour l’heure, la date officielle de son arrivée dans les concessions n’a pas été confirmée par le constructeur.