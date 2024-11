DS établi un record d’autonomie pour une voiture électrique Stellantis avec ce nouveau modèle

Alors que la DS 4 électrique est en cours de développement, le constructeur tricolore lève le voile sur les premières images de sa nouvelle création. Cette voiture électrique prend la forme d’un inédit SUV coupé, avec une autonomie de 750 km.

Crédit : DS Automobiles

À partir de 2035, tous les constructeurs qui vendent des voitures en Europe devront passer à l’électrique, de gré ou de force. L’Union européenne l’a d’ailleurs encore confirmé quelques semaines plus tôt, et aucune tolérance ne sera envisagée, hormis pour certaines marques qui vendent moins de 1 000 véhicules par an.

Un nouveau crossover électrique chez DS

Toutes les marques françaises seront concernées par cette décision, mais la plupart sont déjà dans les temps. C’est par exemple le cas de Peugeot, qui possède désormais une gamme complète, de la e-208 à la e-5008 que nous avions récemment essayée. En revanche, du côté de DS Automobiles, c’est un peu plus compliqué. Car la firme tricolore ne commercialise pour le moment que sa DS 3 E-Tense, dont nous avions pris le volant l’an dernier. Cela ne devrait cependant pas tarder à changer.

Le constructeur haut de gamme serait en effet en train de travailler sur le développement de sa future DS 4 électrique, qui reprendrait la fiche technique de la nouvelle Peugeot e-408. Mais ce n’est pas tout, car il va également lever le voile sur un tout nouveau modèle inédit. Le nom de celui-ci n’est pas connu mais se dévoile tout doucement à travers un premier communiqué officiel tout juste publié. Pour le moment, la firme reste assez peu loquace, mais nous donne déjà quelques bribes d’informations sur cette nouvelle auto.

Crédit : DS Automobiles

Celle-ci prend la forme d’un crossover coupé, une silhouette encore jamais vue au sein de la gamme du constructeur premium français. En revanche, ce dernier n’a pour le moment pas encore donné de détails concernant les dimensions de la voiture, qui semblent assez généreuses. Selon Caradisiac, elle devrait mesurer entre 4,50 et 4,70 mètres de long. En ce qui concerne le design, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience, puisque l’auto est encore lourdement camouflée sur les photos officielles.

Néanmoins, on sait que le style devrait s’inspirer du concept DS Aero Sport Lounge, dévoilé en 2021. Les lignes semblent être très anguleuses et la hauteur de caisse devrait être surélevée, pour donner un petit côté SUV au véhicule. La calandre pourrait quant à elle être rétro-éclairée, comme sur le Skoda Enyaq, entre autres. La partie arrière devrait aussi être particulièrement travaillée, tandis que les designers ont pris soin d’optimiser l’aérodynamisme. Résultat, le Cx (coefficient de traînée) est annoncé à seulement 0,24.

Jusqu’à 750 kilomètres d’autonomie

Pour le moment, le poste de conduite de cette nouvelle DS électrique n’a pas encore été montré, mais nul doute qu’il devrait s’inspirer de ce que propose déjà le constructeur. Il n’est pas exclu qu’il fasse également appel à l’intelligence artificielle, comme sur le concept dont la voiture s’inspire. Nous devrions retrouver quelques éléments visibles sur le Manifeste M.I. 21 qui avait été présenté par la marque en 2023 et qui annonçait l’habitable de ses futures productions. La console centrale pourrait disparaître, tandis que le tableau de bord serait recouvert d’un grand écran.

De quoi nous rappeler l’Hyperscreen de la Mercedes EQS. L’empattement devrait quant à lui généreux, puisqu’il oscillerait entre 2,70 et 2,90 mètres, afin d’accueillir confortablement les passagers. Le crossover repose sur la plateforme STLA M conçue par le groupe Stellantis et embarque une motorisation 100 % électrique. DS ne donne pas de détails sur la puissance, mais elle devrait atteindre les 390 chevaux sur la version la plus performante. L’autonomie maximale est quant à elle annoncée à 750 kilomètres selon le cycle WLTP. Quant aux batteries, la capacité devrait osciller entre 87 et 104 kWh.

C’est bien plus que les 701 km d’autonomie de la Peugeot e-3008, dotée d’une batterie d’une capacité de 98 kWh.

Crédit : DS Automobiles

En revanche, pas un mot sur la puissance et le temps de charge pour le moment. Nous en saurons plus d’ici à la fin de l’année, puisque c’est à ce moment là que DS lèvera le voile sur toutes les informations au sujet de cette nouvelle voiture. Sa commercialisation est quant à elle prévue pour le début de l’année prochaine. Elle devra faire face à une concurrence chinoise particulièrement rude, alors que ses prix n’ont pas encore été annoncés pour le moment.