Nous avons vu la Peugeot e-408 qui veut être à la fois SUV, crossover, coupé et bien sûr, 100 % électrique

Attention, félin en approche ! Peugeot vient de lâcher dans la jungle urbaine sa nouvelle e-408, un crossover électrique au look de fastback qui ne manque pas de mordant. Dévoilée le 4 octobre 2024, elle a fait ses premiers pas au Mondial de l’Auto.

Peugeot e-408 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Dites bonjour à la nouvelle Peugeot e-408, le dernier-né de la gamme électrique du constructeur français. Dévoilée le 4 octobre 2024, cette Peugeot est affichée au Mondial de l’Auto de Paris. Mais qu’est-ce que la e-408 exactement ? C’est une voiture qui cherche à être tout à la fois : SUV, crossover, coupé et bien sûr, 100 % électrique.

Ce mélange des genres pourrait sembler confus, mais Peugeot a réussi à créer un véhicule au style cohérent et très moderne, dans la lignée de la 3008 électrique.

Peugeot e-408 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La e-408 se distingue par son look « félin », signature visuelle de la marque, poussé ici à l’extrême. À l’avant, une calandre lisse est flanquée de phares qui ressemblent à des crocs, tandis qu’à l’arrière, on trouve des « hanches » en forme d’oreilles de chat et des feux arrière évoquant des griffes. C’est osé, c’est différent.

Peugeot e-408 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Peugeot a tenu à souligner l’origine française de la e-408. Au Mondial de l’Auto, toutes les voitures exposées sur le stand de la marque arboraient un habillage complet aux couleurs du drapeau français, intégrant le lion emblématique de Peugeot. Le message est clair : ces autos sont fabriquées en France.

Peugeot e-408 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cependant, ce choix esthétique a ses limites. L’habillage, bien que patriotique, donne aux véhicules un air de prototypes cachés. Il devient difficile d’apprécier réellement les lignes de la carrosserie et les détails de design. Pour le grand public, seule une voiture gardera cette décoration tricolore. On peut se demander si ce n’est pas un peu dommage de « cacher » ainsi un design censé être l’un des principaux arguments de vente.

Peugeot e-408 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Sous le capot

Côté technique, la e-408 n’est pas en reste. Même si ce n’est pas ce qu’il se fait de mieux. Elle embarque une batterie de 61 kWh, plus grosse que celle de sa petite sœur la 308, grâce à un empattement plus long de 2,79 m. Cette batterie alimente un moteur électrique capable de délivrer jusqu’à 213 ch (157 kW).

Peugeot e-408 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’autonomie annoncée est de 435 km, un chiffre tout à fait honorable pour un véhicule de ce gabarit. Mais loin d’être en tête du classement. Pour gérer cette autonomie, Peugeot propose trois modes de conduite :

« Normal » : 193 ch, pour un usage quotidien équilibré ;

« Eco » : 173 ch, pour maximiser l’autonomie ;

« Sport » : 213 ch, pour profiter de toute la puissance du moteur.

Côté recharge, la e-408 peut encaisser jusqu’à 120 kW, ce qui lui permet de passer de 20 à 80 % de batterie en une demi-heure. C’est dans la moyenne basse du segment.

Un intérieur high-tech et… bavard

À l’intérieur, Peugeot n’a pas lésiné sur les équipements. Dès la finition « Allure » de base, on trouve un volant et des sièges chauffants. L’écran central haute définition de 10 pouces, partie intégrante du fameux i-Cockpit de Peugeot, est accompagné de raccourcis tactiles configurables. La navigation est assurée par TomTom, avec des mises à jour à distance.

Personnellement, je trouve que c’est très beau, malheureusement le système qui anime tout ça est loin de ce que propose Renault, Volvo ou encore Tesla évidemment. C’est fermé, peu moderne et loin d’être aussi connecté qu’il le faudrait. Et… pourtant.

La vraie nouveauté, c’est l’intégration de ChatGPT. Oui, vous avez bien lu : votre e-408 pourra discuter avec vous. Il suffit de dire « Ok Peugeot » pour réveiller l’assistant virtuel. On peut imaginer lui demander des informations sur la route, des recommandations de restaurants, ou même engager une conversation philosophique sur le sens de la vie pendant les bouchons.

Un prix qui fait grogner ?

La e-408 démarre à 43 900 € pour le modèle standard et 45 900 € pour la version GT en France. Ces prix la rendent éligible au bonus écologique, ce qui devrait adoucir un peu la facture.

Mais la concurrence est rude : une BMW iX2, avec une autonomie similaire, démarre à 46 950 €. Et surtout, la Tesla Model 3, avec jusqu’à 513 km d’autonomie et des performances supérieures, s’affiche à 39 990 €. Autant dire que la e-408 va devoir jouer des coudes (ou plutôt des griffes) pour se faire une place.