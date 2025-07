On a vu les nouveaux casques vélo et antivols d’Abus : pratiques et parfaits pour l’été

Que ce soit sur le casque vélo Abus Urban-I 4.0 ou les antivols chaîne Yarnit, Abus envoie de la couleur pour sa nouvelle collection 2025 dévoilée au salon Eurobike.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ces dernières années, Abus a plutôt misé sur la robustesse avec son Granit Super Extreme 2500, ou encore l’innovation avec son casque à feu stop HYP-E et l’antivol à empreinte digitale Yardo. Pour le salon Eurobike 2025, la firme allemande a dévoilé un univers plus coloré et pratique.

Un casque urbain stylé

Coeur de gamme pour les cyclistes urbains, le casque Abus Urban-I 4.0 apporte autant de ventilation que de style. Avec 16 entrées d’air, il est conçu pour rouler à vélo électrique et mécanique même par de fortes températures, et le filet empêche de collectionner les insectes lors des trajets. Pratique !

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Nouveauté sur cette génération de casques, la lumière est amovible. Son enveloppe en silicone alloue une fixation qui paraît stable au premier abord. L’autonomie est d’environ 4h20 en éclairage continu tandis que la recharge en USB-C demande 1h30. Avec ses 10 petites diodes de base, l’éclairage reste bien plus lumineux en version ACE avec 30 diodes, où la base de la coque est plus enveloppante et les finitions sont meilleures.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Abus propose 12 coloris dont plusieurs bicolores, et 4 tailles de S à XL, mais pas de version avec visière comme le Pedelec 2.0.

Un casque Abus spécial gravel

Le nouvel éclairage amovible existe également sur le nouveau casque gravel. L’Abus Taipan est taillé pour un confort lors des sorties longues, et se veut polyvalent avec deux encoches anti-glissement pour lunettes.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

C’est le premier du genre pour le fabricant allemand, qui renouvelle aussi son casque route Airbreaker en 2.0. Amélioré avec deux nouvelles entrées frontales inférieures, il adopte un renforcement de la coque supérieure avec du carbone, pour une meilleure rigidité sans pénaliser le poids.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Voici le prix des nouveaux casques Abus 2025, dont la disponibilité est prévue d’ici l’automne 2025 :

Urban-I 4.0 LR : 99,95 euros

Urban-I 4.0 ACE : 139,95 euros

Taipan : 199,95 euros

Airbreaker 2.0 : 299,95 euros

L’Abus Yarnit

Imitant l’original Tex-lock, Abus avait déjà donné un premier aperçu avec le Goose, mais va plus loin avec le Yarnit 4004K.

Autour d’un cœur en mailles métalliques (acier), cet antivol vélo de type chaîne comprend une membrane textile résistante contre la découpe, et flexible pour une meilleure utilisation. Ce textile permet également d’offrir versions colorées, tandis que 3 longueurs sont au programme (85 à 140 cm).

Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’Adaptor Chain (ou Abus ACH) évolue avec une enveloppe plus moderne. Il se verrouille sur une attache fixe sur un vélo électrique, de type mâchoire ou en originale position comme on l’a vu sur le cadre du Velo de Ville Revo-C.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Autre nouveauté, le Travelguard est une attache rapide pour les arrêts-minutes, désormais en taille/70 cm. Enfin, l’antivol pliant Bordo 6200K débarque en longueur 120 cm (contre 110) et la chaîne à code Tresor simplifie sa fermeture.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

À l’instar des casques, les antivols vélos Abus arrivent d’ici la fin d’année 2025 :

Yarnit 4004K : 69,95 à 89,95 euros

ACH : 29,95 à 64,95 euros

Travelguard 70 : 34,95 euros

Tresor 6806/6807 : 49,95 à 64,95 euros

Bordo 6200K/120 : 129,95 euros