Les nouveaux écouteurs ouverts de Huawei, parfaits pour les sportifs, sont déjà en promotion

Huawei lance les FreeArc, des écouteurs ouverts pour le sport qui ne manquent pas de confort et s’affichent d’ores et déjà en promotion : 99 euros au lieu de 119 euros de base.

Huawei FreeArc // Source : boutique officielle

Huawei a de très bonnes références audio dans son catalogue, comme les FreeBuds Pro 4, ou les FreeBuds 6i, mais cette fois-ci la marque s’aventure sur le segment des écouteurs ouverts et propose les FreeArc. Une nouvelle référence qui doit faire face à un marché de plus en plus disputé, avec les Bose Ultra Open Earbuds, les Sony LinkBuds Open, ou encore les Nothing Ear (open)… la liste est longue. Les écouteurs de Huawei ont de sérieux atouts pour convaincre les sportifs, et voient déjà leur prix baisser sur Amazon.

Les Huawei FreeArc en résumé

Des écouteurs ouverts confortables avec un bon maintien

Un scène sonore large

Une bonne autonomie et la charge rapide

Avec un prix de départ à 119,99 euros, les Huawei FreeArc sont actuellement en promotion à 99,99 euros chez Amazon. Le coloris vert et gris sont aussi au même prix. L’offre est également disponible sur le site officiel de la marque.

Des écouteurs confortables qui cherchent à plaire aux sportifs

Avec leur design en pont en C, les FreeArc sont des écouteurs qui misent avant tout sur le confort. Les crochets, fabriqués en alliage nickel-titane, épousent parfaitement le contour de l’oreille et assurent un bon maintien. Avec un poids de 8,9 g, les FreeArc savent se faire oublier lors de sessions sportives. Ils sont d’ailleurs optimisés pour ce genre d’activité, puisqu’il sont certifiés IP57 et résistent donc une résistance à l’eau et à la poussière.

Côté autonomie, les FreeArc offrent jusqu’à 7 heures d’écoute sur une seule charge, prolongées à 28 heures avec l’étui de recharge compact. La charge rapide permet également de récupérer 3 heures d’écoute en seulement 10 minutes. Parfaits pour les utilisateurs toujours en mouvement.

Une expérience sonore ouverte

Étant des écouteurs ouverts, ces oreillettes n’ont aucune intention de vous isoler de l’extérieur. Les transducteurs se positionnent devant le conduit auditif, sans l’obstruer, pour que vous puissiez écouter de la musique tout en restant au courant de ce qu’il passe autour de vous. L’idéal pour les activités en extérieur et en milieu urbain.

Ils embarquent ainsi des haut-parleurs haute sensibilité de 17 x 12 mm, associés à des algorithmes de basses et d’équilibre du niveau sonore pour une meilleure écoute musicale. Sans surprise, les basses vont manquer à l’appel, mais la restitution sonore est équilibrée. La marque veut aussi proposer une bonne qualité d’appel et intègre sur chaque écouteur un double micro avec réduction de bruit, permettant de passer des appels dans des environnements bruyants tout en restant intelligible.

On trouve de très bonnes paires d’écouteurs sans fil sous la barre des 100 euros. Si vous souhaitez comparer les FreeArc de Huawei, nous avons regroupé les meilleurs écouteurs sans fils pas chers du moment pour vous aider dans votre choix.