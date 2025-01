Test des Teufel Airy Open TWS : des écouteurs ouverts pour sportifs et urbains

Les écouteurs Teufel Airy Open TWS // Source : Tristan Jacquel

V√©t√©ran berlinois de la hi-fi, Teufel s’aventure sur le terrain des √©couteurs ouverts avec les Airy Open. La marque, qui a r√©cemment d√©montr√© son savoir-faire acoustique avec les excellentes enceintes Stereo M2, d√©cline aujourd’hui son expertise dans un format nomade. Ces √©couteurs open adoptent une approche particuli√®re : en ne bloquant pas le conduit auditif, ils permettent de rester conscient de son environnement tout en profitant de sa musique.

Une proposition s√©duisante, notamment pour les sportifs et les utilisateurs urbains, mais qui se heurte traditionnellement √† des limitations techniques en termes de basses et d‚Äôisolation acoustique. L’occasion de v√©rifier si l’expertise de Teufel transcende ces contraintes techniques.

Ils viennent concurrencer les Bose Ultra Open Earbuds, Sony LinkBuds Open, Huawei FreeClip, Nothing Ear (open), Shokz OpenFit Air, Xiaomi OpenWear Stereo et Honor Earbuds Open, par exemple.

Teufel Airy Open TWS Spécifications techniques

Teufel Airy Open TWS Un gros gabarit

Les Airy Open TWS affichent un design sobre et fonctionnel, peut-√™tre trop fid√®le √† l’esth√©tique minimaliste de Teufel. Si leurs lignes basiques et leur coloris gris clair peu flatteur les placent en retrait face √† des concurrents plus √©l√©gants, ils compensent par leurs qualit√©s pratiques. Paradoxalement, malgr√© leur l√©g√®ret√© (seulement 4,5 g par √©couteur), leur gabarit est imposant. Cette conception ouverte, lib√©rant le conduit auditif, contribue certes √† la sensation de confort, m√™me apr√®s plusieurs heures d’√©coute, mais ne passe pas inaper√ßue. L’arceau de maintien, r√©glable et dot√© de crans pour un ajustement pr√©cis de l’inclinaison, assure une excellente stabilit√© derri√®re l’oreille. Un d√©tail technique int√©ressant : chaque √©couteur est √©quip√© de deux grilles distinctes, une principale pour le transducteur et une secondaire, plus petite, d√©di√©e aux basses fr√©quences. Le contr√īle de la lecture et du volume s’effectue via des zones tactiles √† tapoter.

Le confort est au rendez-vous // Source : Tristan Jacquel

Ces √©couteurs sont certifi√©s IPX4, ce qui leur assure une protection contre les projections d’eau mod√©r√©es. Cette r√©sistance autorise une utilisation sous la pluie ou pendant l’activit√© physique sans risque particulier. Ils int√®grent un crochet de maintien qui, combin√© √† cette certification, pr√©sente un r√©el avantage : m√™me en cas de transpiration ou sous la pluie, les √©couteurs restent fermement en place. Cette stabilit√© fait des Airy Open des compagnons potentiels pour le sport.

Les √©couteurs Teufel Airy Open TWS dans leur bo√ģtier // Source : Tristan Jacquel

Le bo√ģtier de charge, massif, reprend les codes esth√©tiques minimalistes des √©couteurs, mais p√®che par son encombrement. Son volume imposant et son poids cons√©quent ne passent pas inaper√ßus dans une poche. Un d√©tail ergonomique perfectible : le bouton d’appairage Bluetooth, log√© √† l’int√©rieur, s’av√®re parfois d√©licat √† actionner. Des compromis qui, sans √™tre r√©dhibitoires, contrastent avec la l√©g√®ret√© des √©couteurs. Ce bo√ģtier se recharge uniquement par le biais de son port USB-C et fait ainsi l‚Äôimpasse sur la charge sans fil.

Teufel Airy Open TWS Usage et commandes : une approche minimaliste

Les Airy Open adoptent une approche r√©solument minimaliste en mati√®re de contr√īle, et fonctionnent sans application d√©di√©e. Cette absence d’application associ√©e s’accompagne de limitations significatives : pas d’√©galiseur, impossibilit√© de personnaliser les commandes, absence de mises √† jour firmware et de r√©glages fins.

L’√©tui de rangement est particuli√®rement volumineux // Source : Tristan Jacquel

La r√©activit√© des zones tactiles s’av√®re parfois capricieuse. Il n’est pas rare de devoir r√©p√©ter certains gestes pour que la commande soit effectivement prise en compte, particuli√®rement lors des doubles tapotements.

Voici le détail des commandes disponibles :

Commande Action Un tapotement sur l’√©couteur gauche ou droit Lecture/Pause Double tapotement sur l’√©couteur droit Titre suivant ou prise/fin d’appel Double tapotement sur l’√©couteur gauche Titre pr√©c√©dent ou prise/fin d’appel Triple tapotement Assistant vocal Maintien prolong√© sur l’√©couteur droit Augmenter le volume ou rejet d’appel Maintien prolong√© sur l’√©couteur gauche Diminuer le volume ou rejet d’appel

Cette interface tactile, bien que logiquement organis√©e avec une r√©partition gauche/droite coh√©rente, souffre d’un manque de r√©activit√© qui peut frustrer lors d’une utilisation quotidienne. Sans application d√©di√©e, les utilisateurs doivent se contenter des r√©glages par d√©faut : pas de personnalisation des commandes tactiles, absence d’√©galiseur pour ajuster le son, impossibilit√© d’activer des fonctions avanc√©es, comme la r√©duction de bruit ambiante ou un mode transparence, et aucune mise √† jour firmware pour corriger d’√©ventuels bugs ou am√©liorer les performances.

Connectivité : une liaison Bluetooth efficace

Les Airy Open TWS s’appuient sur le Bluetooth 5.3, et offrent une connexion stable dans un rayon d’environ 10 m√®tres. La liaison reste solide m√™me √† travers les obstacles, comme un plancher ou une cloison mince, ce qui permet de se d√©placer librement dans son environnement sans craindre les d√©crochages. Si l’absence de codecs HD (aptX, LDAC) pourrait inqui√©ter les puristes, elle s’av√®re peu p√©nalisante dans les faits : les diff√©rences sonores avec les codecs Bluetooth standards sont subtiles, d’autant que les performances acoustiques des transducteurs (sur lesquelles nous reviendrons) ne permettraient pas d’exploiter pleinement ces codecs haute d√©finition.

La grille du transducteur de 14 mm // Source : Tristan Jacquel

En usage quotidien, la latence se r√©v√®le imperceptible pour le visionnage de vid√©os, avec une synchronisation parfaite entre l’image et le son. Les joueurs noteront toutefois un l√©ger d√©calage, potentiellement g√™nant pour les jeux n√©cessitant une r√©activit√© maximale.

Teufel Airy Open TWS Isolation : une conception ouverte aux avantages discutables

En raison de leur conception √† architecture ouverte, les Airy Open n’offrent strictement aucune isolation acoustique. Cette caract√©ristique, si elle permet de rester conscient de son environnement et d’√©viter l’effet d’occlusion d√©sagr√©able ressenti avec certains √©couteurs intra-auriculaires, s’accompagne d’inconv√©nients notables. En environnement bruyant (transports en commun, rue passante, open space), l’√©coute est s√©rieusement compromise : pour couvrir les bruits ext√©rieurs, il faut augmenter significativement le volume, au risque d’exposer ses tympans √† des niveaux sonores excessifs.

Les Teufel Airy Open TWS n’isolent pas du tout des bruits ext√©rieurs // Source : Tristan Jacquel

Cette absence d’isolation joue √©galement dans l’autre sens : vos voisins de bureau ou de transport pourront entendre distinctement votre musique √† volume √©lev√©. Un choix de conception qui cantonne finalement ces √©couteurs √† une utilisation dans des environnements calmes.

Teufel Airy Open TWS Des performances audio modestes

La signature sonore des Teufel Airy Open est caract√©ristique des √©couteurs √† architecture ouverte : l’absence de scellement du canal auditif entra√ģne une restitution limit√©e des basses fr√©quences ‚ÄĒ malgr√© l‚Äôemploi de transducteurs de 14 mm de diam√®tre ‚ÄĒ tandis que les m√©diums et les aigus se retrouvent naturellement mis en avant. Si la courbe de r√©ponse pr√©sente des irr√©gularit√©s notables dans ces registres, le rendu sonore √©vite l’√©cueil de la duret√© ou de l’agressivit√©, ce qui constitue un point positif non n√©gligeable pour ce type de conception.

Les performances sonores se r√©v√®lent d’ailleurs assez modestes. Sans surprise, le grave est s√©v√®rement limit√© sous 100 Hz, privant l’√©coute de profondeur et d’assise. Si ces basses se montrent s√®ches et peu expressives, elles conservent une certaine rapidit√© et restent audibles, bien qu’en retrait par rapport au reste du spectre. Ce d√©s√©quilibre, sans √™tre dramatique, reste perceptible.

Les Teufel Airy Open TWS et leur étui de rangement // Source : Tristan Jacquel

La signature sonore manque parfois de naturel, avec une surexposition notable de certaines plages de fr√©quences dans le haut m√©dium et l’extr√™me aigu. Le m√©dium affiche une r√©solution correcte, permettant une restitution acceptable des voix, des guitares acoustiques et des instruments √† cordes. L’aigu, en revanche, p√®che par un manque de d√©finition qui se traduit par une perte de d√©tails et de finesse sur les cymbales, les harmoniques d’instruments ou le souffle des instruments √† vent.

La courbe de réponse en fréquences des écouteurs Teufel Airy Open TWS // Source : Tristan Jacquel

La courbe de r√©ponse que nous avons mesur√©e s’inscrit dans la lign√©e typique des √©couteurs ouverts : l’absence d’√©tanch√©it√© avec le canal auditif compromet naturellement la transmission des basses fr√©quences, tandis que m√©diums et aigus se retrouvent projet√©s au premier plan. Si la courbe de r√©ponse pr√©sente des irr√©gularit√©s marqu√©es dans ces registres, on appr√©cie n√©anmoins l’absence de duret√© dans la restitution ‚ÄĒ aucun pic vers 1-2 kHz ‚ÄĒ une qualit√© non n√©gligeable qui pr√©serve le confort d’√©coute sur la dur√©e.

Comportement dynamique et scène sonore : les limites du format

Le comportement dynamique des Airy Open s’av√®re assez timide, une caract√©ristique fr√©quente des √©couteurs ouverts de milieu de gamme. Les variations d’intensit√© manquent de relief, les transitoires sont peu incisifs et l’ensemble peine √† retranscrire l’√©nergie des passages les plus intenses. Cette relative mollesse dynamique, coupl√©e √† la faiblesse des basses fr√©quences √©voqu√©e plus haut, nuit sensiblement √† l’immersion dans l‚Äô√©coute.

Au calme, on profite d’une vaste sc√®ne sonore avec les Teufel Airy Open TWS // Source : Tristan Jacquel

La sc√®ne sonore constitue, comme souvent avec les √©couteurs ouverts, le point fort relatif de ces Airy Open. L’absence de confinement du son permet une pr√©sentation assez large, avec une sensation d’espace appr√©ciable. Toutefois, la pr√©cision du placement des instruments et la coh√©rence g√©n√©rale de l’image st√©r√©o restent perfectibles.

√Ä titre de comparaison, les AirPods (4ŠĶČ g√©n√©ration) d√©montrent qu’il est possible, m√™me avec une conception ouverte, d’obtenir une restitution nettement plus convaincante : leur comportement dynamique plus nerveux et leur sc√®ne sonore mieux structur√©e, associ√©s √† une signature tonale plus √©quilibr√©e, offrent une exp√©rience d’√©coute d’un tout autre niveau.

Teufel Airy Open TWS Qualité en appel : privilégier les environnements calmes

Les Airy Open sont √©quip√©s d’une technologie √† quatre microphones, dont deux pour la r√©duction des bruits parasites. En pratique, tous les bruits ne sont pas filtr√©s pour l’interlocuteur qui pourra, dans des conditions extr√™mes (boulevard, transports en commun‚Ķ), avoir du mal √† bien entendre l’utilisateur. Ce dernier, en raison du format ouvert, aura lui aussi des difficult√©s √† entendre l’interlocuteur. Bref, on peut passer des appels avec ces √©couteurs, mais au calme id√©alement.

Teufel Airy Open TWS Autonomie : des performances conformes aux attentes

Avec une autonomie mesur√©e √† 6h20 par √©couteur, les Airy Open d√©passent l√©g√®rement les 6 heures annonc√©es par le constructeur – une agr√©able surprise. Cette endurance permet d’envisager sereinement une journ√©e de travail ou plusieurs s√©ances de sport sans avoir √† les recharger.

Le port USB-C de l’√©tui de charge des √©couteurs Teufel Airy Open TWS // Source : Tristan Jacquel

Le bo√ģtier, malgr√© son encombrement, offre trois charges compl√®tes suppl√©mentaires, ce qui porte l’autonomie totale √† environ 25 heures. Ces performances, dans la moyenne du march√© des √©couteurs True Wireless, s’av√®rent suffisantes pour un usage quotidien, m√™me si certains concurrents font mieux. La recharge compl√®te des √©couteurs s’effectue en 1h30 environ via le port USB-C du bo√ģtier, qui peut recharger totalement deux fois les √©couteurs.

Teufel Airy Open TWS Prix et disponibilité : un positionnement délicat

Propos√©s √† 119 euros en coloris gris clair ou noir, les Teufel Airy Open affichent un tarif relativement raisonnable pour des √©couteurs true wireless. Cependant, ce positionnement tarifaire les place dans une situation d√©licate : pour seulement 30 euros suppl√©mentaires, les Apple AirPods (4ŠĶČ g√©n√©ration) sans ANC constituent une alternative nettement plus convaincante. Ces derniers, √©galement de conception ouverte, se distinguent par leur excellente tenue en oreilles, leurs performances acoustiques sensiblement sup√©rieures et leur qualit√© remarquable en communication t√©l√©phonique. Sans oublier leur int√©gration pouss√©e dans l’√©cosyst√®me Apple qui les rend particuli√®rement pratiques au quotidien. Face √† cette comparaison, les Airy Open auraient gagn√© √† se positionner sur un segment tarifaire plus accessible.