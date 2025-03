Test des Honor Earbuds Open : des écouteurs « open-ear » entre confort et qualité audio

Les écouteurs open-ear Honor Earbuds Open // Source : Tristan Jacquel

Avec les Earbuds Open, Honor propose une alternative intéressante aux écouteurs classiques, privilégiant le confort et la liberté d’écoute. Ils rompent avec les modèles traditionnels en offrant une expérience sonore sans embouts irritants ni isolation sonore excessive.

Les Earbuds Open visent un public exigeant : les sportifs à la recherche d’un maintien infaillible, les professionnels soucieux de rester connectés à leur environnement, ou simplement les amateurs de musique qui ne supportent pas les écouteurs classiques. Honor promet une expérience sonore immersive avec une technologie d’intelligence artificielle embarquée.

Honor Earbuds Open Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par le fabricant.

Honor Earbuds Open Un confort de tout premier ordre

Les Honor Earbuds Open présentent une esthétique à la fois moderne et fonctionnelle. Leur design ouvert se caractérise par l’absence totale d’embouts intra-auriculaires. Une structure en silicone souple contourne l’oreille. Le confort est immédiatement perceptible : la branche en silicone se pose délicatement entre le crâne et le pavillon, sans exercer de pression excessive. Même avec des lunettes, les écouteurs restent agréables à porter.

Le transducteur des Honor Earbuds Open // Source : Tristan Jacquel

La surface externe des écouteurs intègre une zone tactile à la finition miroir. Elle permet de contrôler la lecture, le volume et les appels. Les commandes sont intuitives, avec un système de balayage pour ajuster le volume et des pressions multiples pour les autres fonctions.

Le boîtier de charge, bien qu’assez imposant en raison de la taille des écouteurs, reste plat et facile à glisser dans une poche. Son design épuré et sa finition mate lui confèrent une allure discrète et élégante. Il se recharge par le biais d’un port USB-C.

Le boîtier de charge des écouteurs Honor Earbuds Open // Source : Tristan Jacquel

Le point fort de ces écouteurs réside clairement dans leur confort exceptionnel. L’absence d’embouts intra-auriculaires permet de rester pleinement conscient de son environnement, un avantage crucial pour les sportifs — d’autant qu’ils résistent aux éclaboussures — ou les personnes qui évoluent en milieu urbain.

Honor Earbuds Open Une fonction d’IA intéressante

L’expérience utilisateur des Honor Earbuds Open passe en grande partie par les zones tactiles intégrées sur chaque écouteur. Si ces commandes offrent une solution pratique pour contrôler la musique et les appels, leur utilisation demande un certain temps d’adaptation. La sensibilité des zones tactiles peut être capricieuse, car l’écouteur bouge sous la pression du doigt.

Action Commande Lecture/Pause Appuyer 2 fois Répondre/Mettre fin à un appel Appuyer 2 fois Rejeter un appel Appuyer et maintenir Suppression du bruit Appuyer et maintenir Augmenter le volume Faire glisser vers le haut Baisser le volume Faire glisser vers le bas Piste précédente Appuyer trois fois sur l’écouteur gauche Piste suivante Appuyer trois fois sur l’écouteur droit

La connexion Bluetooth se révèle stable, mais se limite aux codecs SBC et AAC. La latence est classique pour ce type d’écouteurs, avec un léger retard du son sur l’image perceptible uniquement dans les jeux vidéo. Pour une utilisation musicale ou pour regarder des vidéos, ce décalage n’a aucune incidence.

Screenshot Screenshot Screenshot

L’application Honor AI Space, disponible sur iOS et Android, offre un contrôle plus précis sur les fonctionnalités des écouteurs. L’application permet de personnaliser les commandes tactiles, de vérifier le niveau de batterie et d’activer ou désactiver la réduction de bruit. On regrette cependant l’absence d’un véritable égaliseur à clés de fréquence. L’application propose seulement deux modes d’écoute prédéfinis, dont la différence est d’ailleurs difficilement perceptible à l’oreille.

Une fonction de traduction avec dictée vocale

Malgré ces limitations, l’application Honor AI Space propose une fonctionnalité séduisante : la traduction IA en temps réel. Après avoir créé un compte Honor gratuit, on peut choisir la langue d’origine et la langue de destination. L’application capture le texte parlé, l’affiche sous forme de texte qu’elle traduit, avant de le lire via le haut-parleur du smartphone. Le mode optionnel « dialogue » scinde l’écran en deux parties, une pour chaque interlocuteur. Chaque personne peut appuyer sur un bouton pour parler, et l’application traduit automatiquement dans la langue de l’autre. Il faut toutefois reconnaître qu’il y a un léger temps entre le moment où l’interlocuteur parle et où vous entendez la traduction.

Cette fonctionnalité pourrait représenter un atout pour les voyageurs et les personnes amenées à communiquer dans des langues étrangères. Cependant, il existe des applications tierces offrant des fonctions similaires avec n’importe quels écouteurs.

Honor Earbuds Open Une réduction de bruit active inefficace

L’intégration d’un système de réduction de bruit active (ANC) dans des écouteurs ouverts comme les Honor Earbuds Open soulève une question logique : est-ce bien pertinent ? L’ANC atténue les bruits ambiants en les mesurant dans le conduit auditif, puis en générant et diffusant des ondes sonores opposées pour (presque) les annuler. Mais dans le cas d’écouteurs qui ne se trouvent pas dans, mais près du conduit auditif, l’efficacité de cette technologie est nécessairement compromise.

Le confort de port est tout bonnement excellent // Source : Tristan Jacquel

Apple a certes prouvé le potentiel de l’ANC sur des écouteurs de type bouton tels que les AirPods 4, mais ces derniers s’insèrent presque dans le conduit auditif, ce qui n’est pas le cas des Honor Earbuds Open. De plus, la puce H2 d’Apple, avec sa puissance de calcul massive, joue un rôle crucial dans la performance de l’ANC.

Sans surprise, on perçoit — en écoutant attentivement — une minuscule atténuation de certains sons, mais l’environnement sonore reste globalement très présent. Les bruits de la circulation, les conversations et autres nuisances sonores ne sont pas du tout réduits. En résumé, si vous recherchez une isolation phonique efficace, ces écouteurs ne sont pas faits pour vous.

Honor Earbuds Open Un son solide et aéré

Les Honor Earbuds Open offrent une qualité audio qui surprend agréablement, notamment en ce qui concerne les basses. Contrairement à ce que l’on pourrait attendre de ce type d’écouteurs ouverts, où le grave généré ne parvient pas à entrer dans l’oreille, ces écouteurs parviennent à délivrer un niveau de grave honorable.

Le crochet passe derrière l’oreille et n’y exerce aucune pression pénible // Source : Tristan Jacquel

Le fabricant évoque même un « caisson de basses », bien que cette affirmation soit exagérée, et qu’en outre il y ait parfois un peu de saturation sur certains titres riches en basses fréquences. Birds of a feather de Billie Eilish est de ceux là si l’on écoute trop fort.

La courbe de réponse en fréquences des écouteurs Honor Earbuds Open // Source : Tristan Jacquel

En examinant la courbe de réponse des Earbuds Open, plusieurs éléments interpellent, comme la bosse vers 70 Hz, synonyme d’un grave d’impact avec une certaine profondeur. Le bas médium (voix, fondamentales d’instruments) est très stable et c’est une bonne chose pour l’intelligibilité globale. En revanche, l’énorme pic vers 3 kHz se situe dans la plage d’hypersensibilité de l’oreille et à fort volume devient — à long terme — fatiguant.

Dans les hautes fréquences, la réponse s’effondre après un pic de brillante vers 8 kHz (en réalité très bien dosé car un peu masqué par le pic à 3 kHz). La chute dans l’extrême aigu n’est pas dramatique, mais elle prive les écouteurs de finesse dans le haut du spectre. à apporter un peu de brillance, mais il manque de finesse. De toute façon, monter très haut pour des écouteurs open-ear relève de la mission impossible, encore une fois à cause de leur éloignement du conduit auditif. Quoiqu’il en soit, cette signature sonore est la plus agréable qu’il m’ait été donnée d’écouter avec ce type d’écouteurs.

Marge dynamique et scène sonore

La marge dynamique des Honor Earbuds Open est supérieure à celle de nombreux concurrents dans la catégorie des écouteurs ouverts. Cela s’explique sans doute par l’utilisation de transducteurs plus grands (16 mm), qui permettent une meilleure gestion des variations de volume et une reproduction sonore plus riche.

Les Honor Earbuds Open dans leur étui // Source : Tristan Jacquel

Le point fort des écouteurs réside clairement dans leur scène sonore. Elle se révèle très vaste et large, avec des voix parfaitement centrées et une réelle profondeur dans l’axe frontal. Cette caractéristique est rare pour des écouteurs et contribue à une expérience d’écoute immersive, permettant de distinguer les différents éléments d’un morceau avec une clarté appréciable.

Impressions d’écoutes

Billie Eilish – « Birds of a Feather »

Sa voix glisse et trouve dans ces écouteurs un espace correct. Les basses accompagnent sans écraser, mais on sent clairement une limite à leur déploiement. Les détails se devinent plus qu’ils ne s’imposent, avec un voile les aigus.

Zara Larsson – « Digital Love Glitch »

L’énergie électronique se déploie avec une certaine vivacité. Les Honor Earbuds Open offrent une restitution large, permettant à la voix de Zara de se faire entendre clairement, soutenue par des basses qui apportent une bonne présence. La musique se ressent bien, même si l’immersion n’est pas optimale.

Olivia Rodrigo – « Vampire »

Les émotions s’expriment à travers des arrangements riches. Les écouteurs ouvrent un espace où la voix d’Olivia se déploie avec clarté, soutenue par des instrumentations bien équilibrées. On ressent une dynamique agréable.

Honor Earbuds Open Des appels compliqués en environnement bruyant

La qualité des appels avec les Honor Earbuds Open s’avère correcte pour l’interlocuteur. Grâce à un système de filtrage des bruits environnants, la voix de l’utilisateur parvient de manière claire, même dans des environnements bruyants. Cependant, ce filtrage impacte légèrement la voix, et lui donne une tonalité différente.

Le microphone des Honor Earbuds Open // Source : Tristan Jacquel

Pour l’utilisateur, l’expérience reste moins agréable. L’absence totale de réduction de bruit active ou passive se fait sentir, surtout dans des lieux animés comme un boulevard ou un tram. Les bruits ambiants deviennent intrusifs, et rendent la conversation moins confortable.

En revanche, dans un cadre calme, comme un parc, les Honor Earbuds Open permettent de passer des appels dans de bonnes conditions. L’environnement paisible favorise une communication claire et agréable, sans distractions sonores.

Ces écouteurs conviennent donc pour des appels dans des situations tranquilles, mais leur performance peut être limitée dans des environnements plus bruyants.

Honor Earbuds Open Une autonomie satisfaisante

Lors de mes tests, j’ai pu constater une autonomie d’environ 6 heures et 20 minutes avec un volume réglé à 50 %. Bien entendu, cette durée peut varier en fonction du volume d’écoute et du type de contenu diffusé. Les Earbuds Open devraient pouvoir vous accompagner dans la plupart de vos promenades et séances spotives.

La charge s’effectue via le port USB-C // Source : Tristan Jacquel

Le boîtier se recharge complètement en 2 heures environ. Une fois cette opération réalisée, il offre environ 3 charges complètes supplémentaires.

Les Honor Earbuds Open, proposés à 199 euros en coloris Polar Gold et Polar Black, se situent dans un segment de prix où la concurrence est rude. Une comparaison avec les Nothing Ear (open), vendus 50 euros moins cher, est inévitable. Si les Nothing affichent un prix plus attractif, ils se montrent moins généreux dans les graves et plus secs dans les aigus, avec un dynamisme légèrement inférieur.

À l’autre extrémité du spectre tarifaire, les Bose Ultra Open Earbuds, aux environs de 300 euros, représentent une option moins intéressante que les Honor. Malgré leur prix plus élevé, ils offrent un dynamisme moindre et une scène sonore plus étroite, les plaçant en retrait par rapport aux performances proposées par les Honor Earbuds Open.