Honor Earbuds X8, des écouteurs extrêmement légers avec une large autonomie

En marge de la présentation officielle de la série de smartphones Honor 300, la marque chinoise a également dévoilé deux nouveaux écouteurs, les Select LCHSE et les Earbuds X8.

Honor Earbuds X8

Le marché des écouteurs et plus particulièrement le segment des modèles ouverts qui n’entrent pas dans le conduit auditif s’étoffe avec l’annonce des nouveaux Honor Select LCHSE. Ces derniers viennent d’être présentés lors d’un événement en Chine organisé par Honor où il était également question des nouveaux smartphones de la série Honor 300. En outre, ces écouteurs dont le design fait furieusement penser à celui des Freeclip de Huawei ont été dévoilés en même temps que d’autres, plus conventionnels, mais tout aussi abordables, les Earbuds X8. Pour le moment, les deux modèles sont uniquement disponibles en Chine. À date, nous ne savons pas s’ils seront commercialisés en France.

Honor Earbuds X8 // Source : Honor

Des écouteurs bouton avec un plusieurs modes d’égalisation

Les écouteurs Honor Earbuds X8 sont des modèles de type bouton, sans embout pour assurer une isolation passive comme certains écouteurs plus haut de gamme. Pesant seulement 3,8 grammes, chaque écouteur profite de la certification IP54 les protégeant des éclaboussures et de la sueur.

Honor Earbuds X8 // Source : Honor

Pour la partie audio, ils sont dotés d’un transducteur de 10 mm de diamètre avec une partie en titane pour assurer un rendu audio des plus percutants. On peut compter sur la possibilité de basculer entre les 4 modes d’égalisation afin de mieux s’adapter aux différents styles de musique. Les écouteurs Honor Earbuds X8 sont compatibles Bluetooth avec la prise en charge des codecs AAC et SBC, la base. En outre, ils supportent la fonction Google Fast Pair signifiant une simplification à l’extrême pour l’appairage avec un smartphone sous Android.

Honor promet une autonomie de 9 heures avec une seule charge et jusqu’à 40 heures avec l’étui qui sert de boîtier de rangement et de recharge. Selon la marque, 10 minutes suffisent pour les utiliser pendant 3 heures. Pour les contrôler, des zones tactiles sont disponibles au niveau des tiges.

Prix et disponibilité des écouteurs Honor Earbuds X8

Les nouveaux écouteurs Honor Earbuds X8 sont annoncés uniquement pour la Chine, à l’heure de la rédaction de cet article. Ils sont commercialisés à un prix de 299 yuans, soit moins de 40 euros HT. Ils sont déclinés en violet ou blanc cassé.