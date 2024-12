Honor lance de nouveaux écouteurs sans fil au design pas comme les autres !

Honor vient de dévoiler ses nouveaux écouteurs Select LCHSE, un nouveau produit sur le marché des écouteurs au design innovant. Cette annonce intervient quelques mois après le lancement des FreeClip de Huawei, qui optaient pour un design similaire.

Les Select LCHSE se distinguent par leur conception unique, inspirée des ponts en arc traditionnels chinois. L’élément central est fabriqué en alliage de titane, offrant robustesse et légèreté. Chaque écouteur ne pèse que 5,1 grammes et est disponible en deux coloris : Noir Phantom et Violet Monet.

La structure comprend un pont en arc qui relie le boîtier principal à un « haricot de confort », une excroissance discrète se positionnant derrière l’oreille. Le boîtier est protégé par un matériau PC résistant aux rayures, assurant durabilité et légèreté.

Quelle fiche technique pour les écouteurs Select LCHSE de Honor ?

Côté technique, les écouteurs intègrent un transducteur dynamique de 10,8 mm avec un diaphragme en titane PEEK+PEN. Honor a également implémenté une technologie de transmission sonore directionnelle pour limiter les fuites audio. Les fonctionnalités comprennent l’amplification dynamique des basses et le son spatial.

Pour garantir une qualité d’appel optimale, les LCHSE sont équipés de deux microphones haute sensibilité, couplés à un algorithme de réduction de bruit basé sur un réseau neuronal profond (DNN).

Les écouteurs bénéficient d’une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures. L’autonomie annoncée est de 7 heures par charge, portée à 36 heures avec le boîtier de charge. La connexion multi-appareils et un mode faible latence complètent les fonctionnalités.

Le point fort de ces écouteurs réside dans leur prix : 399 yuans (environ 52 euros), soit considérablement moins que les FreeClip de Huawei commercialisés à 1299 yuans (environ 169 euros). En France, ceux-ci avaient été lancés à 199 euros. Pour l’instant, les Honor Select LCHSE ne sont disponibles qu’en Chine, sans annonce de commercialisation internationale.

Cette stratégie de prix agressive pourrait bien permettre à Honor de se positionner comme un acteur majeur sur le marché des écouteurs innovants, tout en rendant ce type de design accessible à un plus large public.