Huawei FreeClip : voici les 3 technologies qui rendent ces écouteurs uniques

Vous ne supportez pas les écouteurs intra-auriculaires, mais ne voulez pas pour autant vous encombrer d’un casque audio ? Huawei à la solution pour vous. Découvrez les Huawei FreeClip, une paire d’écouteurs ouverts aussi confortables qu’efficaces.

Casque ou écouteur ? Intra-auriculaire ou circum aural ? Bluetooth ou filaire ? Réduction de bruit ou isolation passive ? Choisir la meilleure façon d’écouter de la musique est loin d’être une sinécure tant les variables à prendre en compte sont nombreuses. En fonction de ses habitudes d’écoutes, des activités que l’on réalise, ou tout simplement pour des questions de confort, chacun va privilégier tel ou tel type de périphérique. Et si vous penchez plutôt vers le versant écouteur, il y a fort à parier que vous vous retrouviez à choisir entre des écouteurs intra-auriculaires, et… des écouteurs intra-auriculaires.

Et si la perspective de vous enfoncer un embout en caoutchouc dans le fond du conduit auditif plusieurs heures par jour ne vous réjouit pas, tant pis pour vous. Enfin presque. Lors de sa dernière conférence, Huawei a dévoilé les Huawei FreeClip. Des écouteurs très originaux dotés d’un design ouvert, pensé pour épouser harmonieusement le pavillon de l’oreille sans pour autant que la qualité du son n’en pâtisse. Mieux, pour célébrer le lancement de ces nouveaux écouteurs, le constructeur vous offre un Huawei Band 8 pour tout achat d’une paire de Huawei FreeClip avant le 31 janvier.

Un design ouvert aussi esthétique qu’innovant

Dire que les FreeClip possèdent un design original est un doux euphémisme. Pour ses tout nouveaux écouteurs, Huawei propose un design inédit qui s’éloigne drastiquement de l’image que l’on se fait habituellement d’une paire d’écouteurs. Exit les traditionnels pavillon et tige et bonjour le trio constitué par la boule acoustique, le Comfort Bean (littéralement : « haricot de confort ») et le C-Bridge.

Assez logiquement, et comme son nom le suggère, la boule acoustique sert à accueillir le transducteur et donc, à amener le son à l’oreille. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires, la boule acoustique vient se positionner non pas dans le conduit auditif, mais dans le pavillon auriculaire, devant l’entrée du conduit. Sa forme a d’ailleurs été travaillée par Huawei pour s’adapter à la plupart des morphologies pour un confort maximal.

Le Comfort Bean de son côté, est un petit module en forme de haricot qui vient se positionner derrière l’oreille pour aider à maintenir le FreeClip à sa place. Enfin, le C-Bridge, un petit arceau, vient relier l’ensemble et assurer le maintient sur l’oreille. Ce dernier possède un capteur qui permet d’ajuster automatiquement le serrage de l’écouteur sur l’oreille pour assurer une prise ferme, mais confortable, et éviter la gêne au niveau du cartilage.

Avec ce design, aussi original qu’intrigant, Huawei cherche bien à répondre à un besoin : offrir la possibilité d’écouter de la musique ou converser sans se couper du monde extérieur. Un besoin particulièrement apprécié par les adeptes du sport en extérieur. C’est d’ailleurs pour cela que les Huawei FreeClip bénéficient d’une certification IP54 (résistance à l’eau, à la poussière et à la transpiration).

Smart Wear : ne vous trompez plus jamais d’écouteur

Les innovations apportées par les Huawei FreeClip ne se cantonnent pas uniquement à leur forme. L’autre grande nouveauté apportée par ces écouteurs, c’est le Smart Wear. Derrière ce nom se cache l’interchangeabilité entre les écouteurs droit et gauche. Huawei a en effet conçu ses écouteurs de la même manière, de sorte qu’il est impossible de se tromper lorsqu’on les porte.

Premier avantage : vous n’aurez jamais de dégradation de l’expérience acoustique ni d’inconfort (contrairement à des écouteurs intra-auriculaires). La Smart Wear Detection permet d’ajuster le son ainsi que la “prise” du C-Bridge sur votre oreille une fois les FreeClip installés.

Petit avantage supplémentaire, cette technologie permet aussi de ne porter qu’un seul écouteur, et de laisser l’autre en veille. Une bonne manière d’économiser la batterie de vos écouteurs dans le cas où vous n’auriez besoin d’avoir du son que dans une oreille, que ce soit pour prendre un appel ou bien suivre deux choses en même temps.

Un son clair partout, tout le temps

Si Huawei a mis l’emphase sur le design, la partie sonore n’a pas, pour autant, été négligée. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires, qui profitent d’une excellente isolation passive étant donné qu’ils sont installés directement dans le conduit auditif, les Huawei FreeClip adoptent une structure dite ouverte. Si cette dernière possède de nombreux avantages, en matière de confort et de transparence de l’écoute notamment, toute sa difficulté consiste à transmettre correctement le son au conduit auditif.

Pour offrir un son impeccable en toutes circonstances, Huawei a misé sur deux technologies. Un système de haut-parleur à double aimant, logiquement plus puissant qu’un transducteur normal, et donc capable de transmettre le son sur une plus grande distance. Ensuite, le constructeur a parié sur un système d’inversion des ondes sonores. Cette technologie permet, selon Huawei, d’offrir un réglage du son plus intelligent et plus précis tout en réduisant les bruits avoisinants et donc, les fuites sonores.

Pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’un son de qualité le plus longtemps possible, Huawei a aussi travaillé l’autonomie des Huawei FreeClip. Seuls, ils peuvent être utilisés pendant près de 8 heures sans avoir besoin d’être rechargés. Couplés à leur étui de chargement, l’autonomie grimpe à 36 heures, ce qui n’est pas négligeable.

Découvrez l’offre de lancement des FreeClip à 199,99 euros

Dévoilés le 12 décembre dernier, les FreeClip sont d’ores et déjà disponibles à la vente, en noir ou en violet, sur le site de Huawei au tarif de 199,99 euros. Le constructeur propose toutefois une offre de lancement pour le moins intéressante si vous êtes adepte de sport.

Si vous faites l’acquisition d’une paire de Huawei FreeClip avant le 31 janvier prochain, vous recevrez gratuitement un Huawei Band 8, d’une valeur de 49,99 euros.