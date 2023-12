Huawei lance d’étranges écouteurs qu’on ne pourra accuser de copier les AirPods

Huawei a annoncé de nouveaux écouteurs à conception ouverte, les Huawei FreeClip.

Depuis quelque temps, on voit apparaître sur le marché des écouteurs sans fil des modèles au design particulièrement original. À l’instar des Shokz OpenFit, des JVC HA-NP50T ou des 1 More Fit SE, ces écouteurs souhaitent prendre le meilleur des deux mondes entre des écouteurs sans fil traditionnels et des casques à conduction osseuse.

C’est justement l’approche adoptée par Huawei qui a annoncé, ce mardi, ses nouveaux écouteurs Huawei FreeClip. Derrière ces écouteurs au look étrange se cachent en fait des écouteurs qui viennent se positionner autour de l’oreille, sur le côté, et permettre à la fois de produire un son de qualité sans pour autant obstruer le conduit auditif.

Concrètement, les FreeClip de Huawei sont composés de trois éléments distincts : la boule acoustique, dans laquelle est logé le transducteur et qui est moulée de façon à s’adapter à la plupart des pavillons auriculaires, le « comfort bean » qui vient maintenir la forme de l’arrière de l’oreille, en forme de haricot, et le « C-Bridge » qui relie les deux éléments avec un capteur pour ajuster automatiquement la force de serrage. Huawei a également conçu ses écouteurs de manière à ce qu’on puisse intervertir le gauche et le droit sans se soucier de l’oreille dans laquelle ils doivent être logés.

Pour la transmission sonore, le constructeur chinois indique avoir utilisé un haut-parleur à double aimant, pour un volume plus puissant — logique, puisque les transducteurs sont plus éloignés des tympans que sur des écouteurs traditionnels — ainsi qu’une inversion des ondes sonores, censée proposer un « réglage intelligent du son ».

Un format ouvert pour entendre les sons extérieurs

Tout l’intérêt des Huawei FreeClip réside dans leur format ouvert, sans isolation passive, qui va permettre d’écouter sa musique tout en restant conscient de son environnement. Un usage particulièrement recherché notamment pour le sport en extérieur. À ce titre, les FreeClip sont par ailleurs certifiés IP54 et peuvent donc résister à la sueur ou à la pluie.

Du côté de l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 8 heures d’utilisation des écouteurs seuls et jusqu’à 36 heures avec le boîtier de charge.

Les Huawei FreeClip sont disponibles dès ce mardi en deux coloris — noir ou violet — au prix de 200 euros.