Huawei baisse le prix de ses montres connectées et écouteurs avant Noël : voici de quoi garnir le pied du sapin

En manque d’idées pour Noël ? Huawei a ce qu’il faut sur sa boutique officielle. Jusqu’au début du mois de janvier prochain, ses meilleures montres connectées et écouteurs de 2024 bénéficient de remises immédiates et de code promo.

Huawei a décidé qu’il n’était pas encore trop tard pour réaliser de bonnes affaires. Depuis quelques jours et jusqu’au 8 janvier, une sélection de montres connectées, écouteurs et même tablettes sont en promotion. Voici les meilleures affaires à réaliser durant cette période :

Découvrir toutes les offres de Noël de Huawei A5NOELFR

La Huawei Watch Fit 3 est à 123,49 euros

La Huawei Watch Fit 3 est un véritable tour de force de la part de Huawei. Le constructeur a voulu prouver que l’on pouvait concevoir une montre dotée d’un design réussi, avec un écran OLED et un suivi sportif précis sans avoir à dépenser 300 ou 400 euros.

La Huawei Watch Fit 3 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Et le pari est franchement réussi. La rédaction de Frandroid lui a attribué la note de 8/10 avec cette conclusion : « la Huawei Watch Fit 3 est une alternative crédible face aux montres connectées haut de gamme proposées à plus de 300 euros ». Format carré, autonomie excellente de 5 jours, même en usage intensif, GPS intégré : c’est tout simplement l’une des meilleures portes d’entrée dans le monde des montres connectées sportives.

Pour la fin de l’année, Huawei propose exclusivement sur sa boutique en ligne de très jolies Édition Noël de la Watch Fit 3. Elles sont également disponibles à partir de 123,49 euros. // Source : Huawei

Lancée au début de l’année au tarif de 159 euros, elle voit déjà son prix baisser à 123,49 euros pour les fêtes de fin d’année. Huawei baisse non seulement son prix de 30 euros, mais avec le code A5NOELFR permet de faire 5 % d’économies en plus.

La Huawei Watch GT 5 Pro (version 46mm, coloris noir) est à 329,99 euros

Dans le domaine des montres connectées qui ne ressemblent pas du tout à des montres connectées, Huawei est incontestablement le grand champion. La Huawei Watch GT 5 Pro est une montre que vous n’aurez pas honte de porter.

Son design directement inspiré de l’industrie horlogère traditionnelle lui confère une rare élégance. Son boitier en titane, sa lunette indiquant les minutes et sa couronne rotative l’aident beaucoup à ce titre. Elle est en plus très légère et particulièrement confortable.

L’affichage always on de la Huawei Watch GT 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Associée à un smartphone Android ou iOS, elle possède un arsenal de fonctionnalités connectées et sportives ultra-complet : GPS, suivi de la fréquence cardiaque, 100 modes d’entraînement (dont la marche, la course à pied, la natation, la randonnée, la course trail et même le ski) et le suivi des principaux indicateurs de santé. Ajoutez à cela une autonomie de 14 jours (sur le modèle 46 mm) et vous avez là un appareil connecté très polyvalent.

Lancée cette année au prix de 379,99 euros (et notée 8/10 par Frandroid), Huawei affiche actuellement sur sa boutique officielle une remise immédiate de 50 euros sur la version 46mm en coloris noir, faisant chuter son prix à 329,99 euros seulement. Un très beau cadeau de Noël.

La tablette Huawei MatePad 11.5 S + clavier est à 427,49 euros

Avec la tablette MatePad 11.5 S, Huawei a fait le choix de l’originalité : proposer un écran unique capable de reproduire le confort du papier à l’écrit… mais aussi pour les yeux. C’est la fameuse technologie PaperMatte, qui associe la polyvalence d’un affichage LCD aux bienfaits d’un écran e-ink. Le résultat : une tablette à l’affichage unique, sans reflet, que vous pouvez consulter à toute heure du jour ou de la nuit sans ressentir de fatigue oculaire.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

À cet écran premium s’ajoute une tablette au design compact : 6,2 mm d’épaisseur et un poids de seulement 510 grammes. Le genre d’appareil qu’il est possible de tenir à bout de bras sans se fatiguer. Bon point supplémentaire : pour les fêtes de Noël, Huawei offre le stylet M-Pencil 3 (d’une valeur de 99 euros) pour écrire ou dessiner directement sur l’écran et un clavier Azerty pour pouvoir travailler plus confortablement.

Disponible depuis l’été dernier en France, la tablette Huawei MatePad 11.5 S est aujourd’hui disponible au prix de 427,49 euros avec le code A5NOELFR.