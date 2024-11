Montres, écouteurs, tablettes : Huawei affiche jusqu’à 50 % de remise pour le Black Friday

Huawei célèbre comme il se doit le Black Friday et affiche jusqu’à 50 % de réduction sur une grande partie de son catalogue. Et pas question pour la marque de se limiter à ses anciennes références.

Vous voulez vous faire plaisir avant Noël, voire déjà commencer à préparer les cadeaux ? Huawei baisse le prix de ses références les plus haut de gamme et les plus récentes jusqu’au 3 décembre :

La marque vous permet d’obtenir 5% de remise supplémentaire sur une grande sélection de produits en vous connectant à votre compte Huawei lors de la commande.

Huawei Watch GT 4 : l’élégance alliée à la technologie

Officialisée fin 2023, la Huawei Watch GT 4 est accessible au prix réduit de 169,99 euros durant le Black Friday, soit une belle remise de 32 %. Plus abordable que jamais, cette montre connectée a pourtant tout d’un modèle premium, à commencer par son design chic et raffiné rappelant les codes de la joaillerie de luxe.

Une élégance derrière laquelle se cachent des fonctionnalités haut de gamme en matière de suivi de la santé. En plus des traditionnelles mesures de la fréquence cardiaque et du SpO2, la Huawei Watch GT 4 indique la température corporelle et procure une analyse avancée du sommeil.

La Huawei Watch GT 4 en version 46 mm // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mieux, la marque en a fait un véritable atout pour améliorer ses performances sportives, cette montre connectée étant pourvue d’un système de géolocalisation à haute précision et prenant en charge plus de 100 activités, dont la natation.

Aussi aboutie soit-elle, la Huawei Watch GT 4 affiche une belle autonomie de 7 jours pour la version 41 mm, une durée étendue à 2 semaines pour le modèle de 46 mm.

Huawei FreeBuds Pro 3 : d’excellents écouteurs intra-auriculaires à prix plancher

Si vous recherchez des écouteurs sans-fil, les Huawei FreeBuds Pro 3 sont parmi les plus performants et les plus compétitifs du marché.

Notés 9/10 par Frandroid, ils sont particulièrement confortables à l’usage grâce à leur poids plume de 5,8 g et délivrent malgré tout un « son précis, mêlant punch et délicatesse ». Les Huawei FreeBuds Pro 3 sont d’ailleurs certifiés Hi-Res et prennent en charge les codecs L2HC 2.0 et LDAC.

Les écoutreurs sans fil Huawei FreeBuds Pro 3 // Source : Frandroid

Pour autant, inutile d’être un spécialiste en la matière pour obtenir une égalisation parfaite, celle-ci étant automatiquement optimisée en fonction de votre conduit auditif, de la manière dont vous portez les écouteurs et du volume sonore.

De plus, comme le confirme le test de la rédaction, ces écouteurs offrent « une réduction de bruit active (ANC) convaincante », ainsi que des appels clairs et audibles. Aucun risque donc d’être perturbé par les bruits environnants. Dernier atout et pas des moindres, les Huawei FreeBuds Pro 3 affichent une belle autonomie de 31 heures (22 heures avec l’ANC) grâce à leur boîtier de charge fourni.

À l’occasion du Black Friday, ces écouteurs sans fil intra-auriculaires sont disponibles à seulement 142,49 euros au lieu de 199,99 euros.

Huawei MatePad 11,5”S : le confort d’un grand écran, l’effet papier en bonus

Vous aimez dessiner à vos heures perdues ? La tablette Huawei MatePad 11,5”S a un atout que les autres n’ont pas : un magnifique écran PaperMatte FullView 2,8K de 11,5 pouces qui reproduit la texture du papier. Couplé au stylet M-Pencil 3, c’est (presque) comme si vous utilisiez un crayon sur une feuille. Pour en tirer parti, la tablette est d’ailleurs livrée avec l’application de graphisme GoPaint.

Son format ultra-confortable, son revêtement antireflet et son clavier détachable en font aussi une excellente tablette pour la productivité. La marque a d’ailleurs préinstallé une version améliorée de l’application Huawei Notes afin de faciliter la rédaction manuelle et électronique.

La MatePad 11,5″S et son M-Pencil vous donnent l’impression de dessiner sur une feuille de papier // Source : Huawei

Une webcam de 8 mégapixels est également de la partie pour participer à des réunions en visio ou simplement appeler ses proches en vidéo lors de ses déplacements. Surtout qu’avec ses 6,2 mm d’épaisseur et ses 510 g, la Huawei MatePad 11,5”S peut aisément se faufiler dans un sac à dos, voire dans un grand sac à main.

En amont du Black Friday et jusqu’au 3 décembre, cette tablette polyvalente est proposée à tout juste à 427,49 euros au lieu de 499,99 euros avec son stylet et son clavier offerts.