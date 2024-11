Black Friday Xiaomi : c’est l’heure du déstockage massif

C’est l’heure du Black Friday chez Xiaomi, qui propose de belles remises sur une large sélection de produits. Découvrez les offres à ne surtout pas manquer jusqu’au 2 décembre.

Mieux que les soldes, le Black Friday s’accompagne généralement de promotions exceptionnelles, comme celles proposées dès à présent par Xiaomi.

Des trottinettes électriques aux aspirateurs robots, en passant par les smartphones et les tablettes, une grande partie de sa boutique en ligne est à prix cassé pour l’évènement.

Voici les meilleures affaires à saisir sur sa boutique en ligne jusqu’au 2 décembre seulement :

Xiaomi Electric Scooter 4 : pour se déplacer confortablement en ville

L’intérêt des trottinettes électriques pour les petits trajets citadins n’est plus à démontrer. Mais pour accéder à un certain confort de conduite, il faut habituellement y mettre le prix. Heureusement, à l’occasion du Black Friday, Xiaomi bouscule le marché et propose son Electric Scooter 4 à seulement 299 euros au lieu de 400,46 euros.

Le Xiaomi Electric Scooter 4 // Source : Xiaomi

Dotée d’un puissant moteur de 600 W et de larges pneus de 10 pouces sans chambre à air et ultra-résistants, cette trottinette offre une bonne stabilité et ne craint ni les routes cabossées ni les pentes légères (jusqu’à 16 %). Mieux, l’Electric Scooter 4 peut réaliser 30 km avec une batterie pleine. Parfait pour faire quelques courses ou rendre visite à ses amis situés à moins de 10 km de chez soi sans avoir à s’encombrer du chargeur.

Xiaomi Robot Vacuum X10 : l’un des aspirateurs robots 2-en-1 les plus abordables du marché

Le Black Friday est une période idéale pour s’équiper de matériel ménager tant les prix sont attractifs. L’offre de Xiaomi avec son Robot Vacuum X10 en est un bel exemple. Disponible jusqu’au 2 décembre avec une belle remise de 50 %, ramenant son prix de 499,99 à 249,99 euros, cet appareil vous décharge efficacement de la corvée du ménage.

Le Xiaomi Robot Vacuum X10 // Source : Xiaomi

Aspirant à une puissance de 4000 Pa et doté d’une brosse principale, d’une brossette latérale ainsi que d’une serpillère, le Robot Vacuum X10 nettoie taches, poussières ou encore poils d’animaux jusque dans les recoins.

Sa belle autonomie de 180 minutes lui permet d’ailleurs de parcourir toute la maison en une seule session. Et une fois ses routines terminées, l’aspirateur robot lavant rentre automatiquement à sa base à l’appui de son capteur laser LDS pour vider son bac de saletés puis se recharger.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ : le meilleur rapport qualité-prix chez les aspirateurs robots

À noter également que le Xiaomi Robot Vacuum X20+, sorti cette année, est également en promotion sur la boutique de Xiaomi. Son prix est officiellement affiché à 369,99 euros pendant le Black Friday. Mais avec le code FRANDROID20 il est possible de faire baisser son prix de 20 euros supplémentaires.

C’est tout simplement le prix le plus bas de l’année pour cet excellent aspirateur robot vendu avec une base de recharge très polyvalente. Cette base lui permet d’être 100 % autonome pendant près d’un mois puisqu’il va y vider son bac à poussière, humidifier ses serpillères et les laver. Frandroid lui a accordé la note de 8/10 lors de son test et indiquait dans sa conclusion « si vous recherchez un robot complet à un prix très attractif, il n’existe actuellement aucun concurrent à ce X20+« .

Redmi Note 12 Pro+ 5G : un photophone de 200 mégapixels à prix mini

Les appareils photo sont devenus centraux sur les smartphones et dans cette course aux mégapixels, Xiaomi n’est pas en reste. Son Redmi Note 12 Pro+ 5G profite, en effet, d’un majestueux capteur de 200 mégapixels avec stabilisation optique d’image. Un équipement rare sur les modèles aussi abordables, celui-ci étant affiché durant le Black Friday à 251,90 euros au lieu de 501,90 euros.

Le Redmi Note 12 Pro+. // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Et ce n’est pas là son seul atout. Le Redmi Note 12 Pro+ 5G embarque en effet un confortable écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,67 pouces. Très agréable pour naviguer sur internet ou regarder des vidéos en streaming. Et pour l’utiliser sans se restreindre, Xiaomi l’a pourvu d’une batterie de 5000 mAh délivrant plus d’une journée d’autonomie. Au besoin, ce smartphone se recharge intégralement en à peine 19 minutes grâce à l’HyperCharge 120 W.