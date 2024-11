Un aspirateur robot premium dès 549 € : ECOVACS frappe fort pour le Black Friday

Le jour du Black Friday est officiellement lancé et pour l’occasion, ECOVACS propose des remises exceptionnelles sur ses meilleurs aspirateurs robots.

Jusqu’au 2 décembre, Ecovacs affiche jusqu’à 400 euros de remise sur ses meilleures références d’aspirateurs robots, de laveurs de vitres et de tondeuses de jardin.

Pour vous aiguiller, voici les bons plans les plus intéressants de ce Black Friday ECOVACS :

ECOVACS T30 Pro OMNI : élégant, performant et à prix léger

Les stations d’aspirateurs robots souffrent habituellement d’un design anguleux et peu raffiné. Mais pas l’ECOVACS T30 Pro OMNI. Dévoilé en avril dernier, ce modèle surprend par sa base arrondie et compacte. Elle s’intègre parfaitement dans une décoration d’intérieur soignée.

Voilà un aspirateur robot qui sait se fondre dans sa décoration d’intérieur // Source : ECOVACS

Et côté pratique, cet aspirateur robot ne manque de rien. Tous les incontournables du T30S Pro OMNI y sont repris, depuis sa puissance d’aspiration de 11 000 Pa, à son système TruEdge extensible, en passant par sa brosse anti-emmêlement. Pour ses déplacements, ce modèle est aussi capable d’adapter sa trajectoire lorsque son capteur infrarouge détecte un obstacle.

Sa routine complétée, le voilà vidé de ses saletés par la base, nettoyé en profondeur à l’eau chaude, séché et réapprovisionné en eau propre. Et pour garantir une hygiène irréprochable, la station s’autonettoie, elle aussi, après chaque session.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 2 décembre, l’ECOVACS T30 Pro OMNI, noté 8/10 par Frandroid, profite d’une belle remise de 34 % ramenant son prix de 999 à 654,21 euros.

ECOVACS X5 OMNI : si fin qu’il se glisse sous la plupart des meubles

Encore plus performant que les T30 et T30S Pro OMNI, l’ECOVACS X5 OMNI aspire à une puissance de 12 800 Pa. Il surpasse ainsi la plupart des modèles haut de gamme du marché.

Autre particularité : sa conception originale en « D » de seulement 9,5 cm d’épaisseur, lui permettant de nettoyer au plus près des plinthes et sous les meubles bas comme les lits, soit des zones habituellement difficiles d’accès.

Une série de capteurs aident le X5 Omni à se repérer et se mouvoir // Source : ECOVACS

Ses capteurs 3D omnidirectionnels et sa caméra frontale infrarouge 3D lui permettent d’appréhender intelligemment son environnement et de modifier expressément son parcours si besoin. En cas de franchissement de tapis par exemple, les serpillères et la brossette se relèvent automatiquement de 15 mm.

Comme tout aspirateur premium, l’ECOVACS X5 OMNI est livré avec sa station, chargée de maintenir le robot propre et sec entre les routines. Inutile donc de veiller sur l’aspirateur robot tout au long du processus de nettoyage. Vous pouvez simplement vaquer à vos occupations et profiter de votre temps libre.

Pendant encore quelques jours, cet aspirateur robot noté 8/10 par Frandroid est accessible au prix de 899 euros au lieu de 1099 euros.

ECOVACS N30 Pro OMNI : puissance, autonomie et facilité d’utilisation

Affiché à tout juste 549 euros au lieu de 699 euros pour le Black Friday, l’ECOVACS N30 Pro OMNI présente l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Cet aspirateur-robot aspire en effet à une puissance de 10 000 Pa et nettoie le sol à haute pression à l’aide de ses deux serpillères. Inspiré des modèles haut de gamme de la marque, il déploie automatiquement l’une de ses serpillères aux abords des meubles et des plinthes pour n’omettre aucune tache et aucune saleté.

L’ECOVACS N30 Pro OMNI // Source : ECOVACS

Sa caméra frontale et ses roues motrices lui permettent par ailleurs de se diriger avec une grande précision à travers les pièces, d’éviter les objets et même de franchir les seuils et butées jusqu’à 2 cm. Et comme tout appareil premium, il rétracte ses serpillères pour ne pas salir ou humidifier les tapis.

Particulièrement endurant, le N30 Pro OMNI est capable de nettoyer une grande maison de 550 m² sans avoir besoin de repasser par sa base pour refaire le plein de batterie. Cette dernière est également un allié de taille au quotidien, car elle vous épargne tout entretien pendant 150 jours grâce à son bac de poussière XXL de 2,6 L et à l’auto-nettoyage à l’eau chaude des serpillères. Au fil des jours, cet aspirateur-robot maintient donc votre habitat propre et sain, sans avoir besoin de la moindre intervention de votre part.