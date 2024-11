Black Friday : iPhone 16 et PlayStation 5 profitent de promotions chez Pixmania

Pour le Black Friday, Pixmania applique de grosses promotions sur les produits phares de 2024 : iPhone 16 Pro Max, PlayStation 5 Pro ou Samsung Galaxy S24 Ultra.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Parmi la vague de promotions que l’on observe depuis quelques semaines partout sur internet, Pixmania se démarque avec ses offres très alléchantes. Entre les iPhone 16, le Samsung Galaxy S24 Ultra ou la PlayStation 5 Pro, votre carte bleue risque de chauffer.

Parmi les promotions appliquées par l’e-commerçant, vous pouvez ainsi trouver :

Attention cependant, le code promotionnel et le bon d’achat ne sont pas cumulables.

Pendant la Black Week, la marketplace prévoit de nombreux codes promotionnels à appliquer sur de très nombreux produits en plus de ceux cités ci-dessus. Voici le détail :



profitez de 10 € de réduction dès 200 € d’achat avec le code BF10 ;

; profitez de 25 € de réduction dès 500 € d’achat avec le code BF25 ;

; profitez de 50 € de réduction dès 800 € d’achat avec le code BF50 ;

; profitez de 70 € de réduction dès 1200 € d’achat avec le code BF70.

La Playstation 5 est à partir de 504 euros avec le code BF25

Pour le Black Friday, si vous hésitez encore avec l’une des dernières consoles de Sony, ces offres vont peut-être vous aider à vous décider.

Lancée le 7 novembre de cette année, la PlayStation 5 Pro est déjà en promotion et c’est une excellente nouvelle puisque cette nouvelle mouture propose quelques améliorations significatives.

PS5 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Parmi elles, la carte graphique, 45 % plus puissante que sur le modèle précédent et qui prend en charge le PlayStation Spectral Super Resolution (un équivalent au DLSS de Nvidia) ou encore le ray tracing. Le résultat : des jeux en meilleure qualité, plus réactifs, plus fluides et simplement plus beaux.

À noter enfin que la PS5 Pro voit son SSD gagner en rapidité ET en capacité avec un stockage à 2 To contre 825 Go sur le modèle précédent.

La PlayStation 5 Slim, standard Edition. // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Si votre budget est un peu plus restreint, Pixmania a prévu également une très belle promotion sur la PlayStation 5 Standard Edition avec lecteur de disque. Vous pouvez ainsi trouver :

la PlayStation 5 Pro à 773 euros avec le code BF25 ;

; la PlayStation 5 Slim Standard à 504 euros avec le code BF25.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est à 979 euros avec le code BF50

C’est l’un des meilleurs smartphones de 2024 : le Samsung Galaxy S24 Ultra est le fleuron du constructeur sud-coréen qui y a mis tout son savoir-faire. Notamment du côté de l’écran ultra-lumineux et anti-reflets, il permet à la fois de naviguer dans les menus avec une fluidité inégalée, mais aussi de profiter de contenus vidéos dans la meilleure qualité possible.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Frandroid

À cela, ajoutez la présence d’un puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 qui permet d’utiliser OneUI 7 et les toutes dernières fonctionnalités Galaxy AI. Cerise sur le gâteau, Samsung fait partie des rares constructeurs à assurer 7 ans de mises à jour sur ses smartphones.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est à 979 euros avec le code BF50 chez Pixmania. Si vous choisissez de profiter du bon d’achat, alors le prix du smartphone sera de 879 euros.

Les iPhone 16 à partir de 849 euros

Lancée il y a seulement deux mois, vous pouvez déjà retrouver toute la gamme d’iPhone 16 à prix réduit chez Pixmania. Parmi les nouveautés les plus marquantes de ces nouveaux modèles, on retrouve l’arrivée d’un tout nouveau bouton haptique de contrôle de la photographie. Surtout, les iPhone 16 signent les débuts d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle grand public. Rendez-vous en avril pour découvrir Apple Intelligence dans l’Hexagone.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Pour le Black Friday, Pixmania vous permet de cumuler deux offres promotionnelles sur les iPhone 16. Tout d’abord, chaque achat d’iPhone vous permet d’acquérir gratuitement un bon d’achat de 150 euros à utiliser sur le site marchand. Ensuite, des codes promotionnels viennent diminuer les prix d’achat de la façon suivante :

L’iPad Air M2 à 644 euros

La puissance d’un MacBook Air dans une tablette de 462 g : voici la promesse tenue des iPad Air M2. Cette année encore, la marque à la pomme conserve sa longueur d’avance sur le marché des tablettes tactiles avec ses iPad Air. D’une part, la conception et la qualité de l’écran (même s’il est limité à 60 Hz) sont exemplaires. D’autre part, l’interface maison iPadOS et les applications qu’elle héberge tire pleinement profit de la grande diagonale d’écran de 11 pouces.

L’iPad Air M2 (2024) // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Lancée en mai dernier, l’iPad Air M2 profite de sa première vraie baisse de prix. Comptez 644 euros grâce au code promo BF25, contre 719 euros sur le site d’Apple. Si vous choisissez de profiter du bon d’achat, alors le prix de la tablette sera de 519 euros

Connaissez-vous vraiment Pixmania ?

Créé en 2000 et relancé en 2022 par ses fondateurs originaux, Pixmania fait partie des acteurs emblématiques de la vente en ligne en France. Le site se démarque par toutes les possibilités d’achat qu’elle offre. Lors de votre commande, vous pouvez choisir, ou non, de faire reprendre un ancien appareil, d’étaler le paiement sur 12 mois ou 24 mois, ou plus simplement de payer comptant. De quoi garantir une sacrée flexibilité lors d’un achat important.



Place marchande oblige, de nombreux vendeurs tiers sont présents sur la plateforme, dont certains sont explicitement certifiés par Pixmania qui se porte garant de leur sérieux. Par ailleurs, Pixmania garantit que tous les produits Apple vendus sur son site sont d’origine européenne.