Batteries et panneaux solaires : les installations électriques Zendure baissent de prix pour le Black Friday

Ce n’est pas parce que le soleil a décidé de prendre des vacances que ce n’est pas le bon moment pour vous équiper d’un système de récupération de l’énergie solaire. La preuve avec Zendure, qui profite du Black Friday pour faire baisser le prix de ses références les plus emblématiques.

Source : Zendure

Vous désirez réaliser des économies sur votre facture d’énergie tout en produisant votre propre électricité verte ? Voici ce que permettent, en substance, les produits de la marque Zendure.

Le constructeur met à disposition une large gamme de produits plug and play sécurisés et très simples à installer dans son réseau électrique. Des produits qui bénéficient aujourd’hui de jolis rabais pour le Black Friday.

Hyper 2000 et batterie AB2000 : le combo idéal pour lancer son système de stockage d’énergie domestique

Illustration parfaite de la philosophie de Zendure visant à offrir au grand public des solutions simples et efficaces pour créer leur installation de stockage de l’énergie solaire, le Hyper 2000 est un appareil très polyvalent. Son but ? Économiser de l’énergie grâce à une gestion intelligente des flux électriques (grâce à un compteur connecté comme le Shelly 3M Pro entre autres) et servir d’interface entre les panneaux solaires, les batteries et le circuit électrique traditionnel.

Très simple à installer et à utiliser, comme la plupart des produits conçus par Zendure, le Hyper 2000 bénéficie de plusieurs avantages : certification IP65 pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, technologie anti-emballement thermique pour prévenir les éventuelles surchauffes, et surtout une garantie 10 ans très rassurante.

Idéal pour piloter une installation modeste, il est aussi capable de prendre en charge des systèmes plus complexes. Comment ? Simplement parce qu’il est conçu pour fonctionner de concert avec d’autres Hyper 2000, permettant ainsi d’accroître la capacité d’entrée comme de sortie du réseau. De quoi atteindre une infrastructure pouvant aller jusqu’à 1800 W par phases et un MPPT allant de 1,8 à 5,4 kWh.

Source : Zendure

Simples à installer grâce à leur système plug and play, puissants et polyvalents avec leur charge bidirectionnelle, les systèmes Zendure sont parfaits pour de petites installations (type balcon) comme pour les grandes (type toiture). Un excellent compromis entre polyvalence, efficacité et coût, les systèmes conçus par Zendure restant très abordables.

Pour le Black Friday, le Hyper 2000 est associé à la batterie AB2000, une solution de stockage grande capacité (1920 Wh, 40 Ah, 48 V) dotée d’une puissance de sortie maximale de 1 200 W (48 V et 25 A). Simple à utiliser, elle peut s’associer à trois autres exemplaires pour atteindre une capacité maximale de stockage de 7 680 Wh. Elle bénéficie, elle aussi, d’une garantie de 10 ans, et comme tous les systèmes créés par Zendure, d’un système plug and play qui la rend extrêmement simple à installer.

Un pack que l’on trouve généralement à 1 930 euros, qui voit son prix descendre à 1 199 euros le temps du Black Friday.

Si vous souhaitez une installation complète, le Hyper 2000 et la batterie AB2000 sont aussi disponibles à prix réduit avec des panneaux solaires :

un premier bundle incluant deux panneaux solaires bifaciaux de 435 W chacun est ainsi proposé à 1 399 euros avec un Shelly Pro 3EM, soit une économie de 21 % ;

un second bundle incluant cette fois-ci deux panneaux solaires rigides de 455 W chacun est disponible pour 1 299 euros, soit une réduction de 27 %, et lui aussi avec un Shelly Pro 3EM offert.

Des panneaux solaires performants pour toutes les installations

Si vous avez déjà une installation électrique chez vous et que vous souhaitez lui donner un peu plus de jus, sachez que Zendure propose aussi une vaste sélection de panneaux solaires. Les plus intéressants d’entre eux restent sans aucun doute les panneaux solaires bifaciaux.

La raison ? Une surface capable de capter l’énergie solaire à l’avant comme à l’arrière, de manière à augmenter le nombre de watts transmis dans le système. Ce système permet un boost d’efficacité d’environ 30 %. Ainsi, deux panneaux de 435 W ne délivrent pas 870 W, mais plutôt 1 131 W. Un gain non négligeable au quotidien.

Source : Zendure

Dans le cadre du Black Friday, les deux panneaux solaires Zendure bifaciaux accompagnés d’un micro onduleur 800W sont vendus avec une réduction de 17 %, soit 279 euros.

Tandis que leurs homologues de 500 W (eux aussi avec l’onduleur) bénéficient d’une réduction de 29 % à 349 euros.

Découvrez toutes les promotions Zendure du Black Friday

Pour le Black Friday, Zendure vous propose de découvrir de grosses promotions sur son catalogue, et plus particulièrement sur les packs incluant le Hyper 2000. Des packs très complets, avec bien souvent une batterie AB2000 et des panneaux solaires, ainsi qu’un petit cadeau sous la forme d’un compteur électrique connecté Shelly Pro 3EM.

Source : Zendure

Le constructeur vous propose aussi deux codes de réductions valables jusqu’au 31 décembre à valoir seulement sur les produits qui ne sont pas déjà soumis à une promotion :

579VN9JR : un code qui vous offre 3 % de réduction sur les produits présentés sur le site officiel de Zendure ;

un code qui vous offre 3 % de réduction sur les produits présentés sur le site officiel de Zendure ; K6DGJJKZAA3F : un code qui vous offre 5 % de réduction sur la batterie AB2000S.

Les produits Zendure sont aussi disponibles chez Amazon qui propose de jolies réductions sur plusieurs bundles. Un premier pack regroupant le Hyper 2000 et une batterie AB2000 est ainsi proposé à 1 103 euros au lieu de 1 399 euros habituellement grâce au code de réduction EHSB492W.

Une version plus complète, avec deux panneaux solaires bifaces, est aussi disponible en promotion pour le Black Friday. Habituellement vendu 1 578 euros, il tombe à 1 287 euros en utilisant le code EHSB492W.