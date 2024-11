TCL C89B : vous ne trouverez pas meilleur téléviseur à ce prix pour le Black Friday

Vous pensiez encore que pour profiter de l’un des meilleurs téléviseurs du marché, il fallait dépenser une fortune ? Pas pendant le Black Friday de TCL.

Noté 9/10 par la rédaction de Frandroid et jugé comme « le meilleur rapport qualité-prix » de 2024, le téléviseur TCL C89B passe à 799 euros dans sa version 55 pouces. C’est tout juste le prix d’un téléviseur milieu de gamme, alors que le téléviseur TCL est équipé d’une dalle d’exception.

Mieux encore, toutes les dimensions de la gamme TCL C89B sont en promotion, du standard 55 pouces au très généreux 98 pouces.

Le mini-LED qui change la donne

Voilà plusieurs années que TCL mise sur la technologie mini-LED pour ses téléviseurs. À tel point que le constructeur a pris une sacrée longueur d’avance dans le domaine face à ses concurrents. Preuve avec le TCL C89B, qui intègre une dalle mini-LED de grande qualité à un prix défiant toute concurrence.

Son plus grand atout ? Un pic lumineux particulièrement élevé (2143 cd/m²) permettant de tirer pleinement profit des contenus HDR (et HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ). TCL a également travaillé sur son local dimming afin de minimiser le blooming et d’améliorer le contraste. En bref, le TCL C89B est taillé pour garantir une expérience cinéma qui en met plein les yeux.

Un système audio Onkyio 2.1.2 intégré

Pour profiter des films et des séries de la meilleure des manières, la qualité de la restitution sonore est presque aussi importante que celle de l’image. TCL semble le savoir, puisque la partie audio du C89B est très soignée.

À l’arrière du téléviseur, vous pouvez apercevoir un système sonore 2.1.2 signé Onkyo. De quoi profiter de l’effet enveloppant du son Dolby Atmos et DTS-X directement sur le téléviseur.

Les diagonales 85 et 98 pouces embarquent même un second woofer, pour garantir une restitution 2.2.2 canaux.

Google TV aux commandes

Quoi de mieux que l’expertise du géant Google pour alimenter l’interface d’un téléviseur ? Avec son C89B, TCL fait confiance à Google TV, et c’est tant mieux pour l’utilisateur. Dès la page principale du téléviseur, l’algorithme de Google fait son travail pour vous proposer les contenus qui vous sont le plus adaptés.

Cette même interface permet par ailleurs d’accéder à bon nombre d’applications depuis le Play Store, notamment celles des chaînes de télévision, ou encore Netflix, YouTube, Prime Vidéo et Disney+.

Une excellente dalle pour le jeu vidéo

Vous êtes plutôt FIFA et Call of Duty que Netflix et Disney+ ? Pour son téléviseur C89B, TCL déroule le tapis rouge aux joueurs des consoles de dernière génération. La dalle 4K 144 Hz profite en effet de ports HDMI 2.1, ceux nécessaires pour tirer le meilleur parti des Xbox Series et PlayStation 5.

Un mode Jeu vient également adapter les performances du téléviseur pour vos sessions. En l’activant, le temps de retard à l’affichage descend à 14,7 ms, une belle prouesse pour un téléviseur.

Le VRR et l’ALLM sont enfin de la partie, deux technologies qui garantissent une image plus fluide, avec un temps d’affichage réduit.

Toutes les diagonales en promotion pour le Black Friday

Pour le Black Friday, TCL ne vous demande pas de choisir. Le constructeur propose toutes les diagonales du C98B en promotion. De quoi profiter d’un excellent téléviseur 55 pouces à petit prix, ou bien de profiter d’une expérience XXL à un prix plus compétitif que la concurrence.