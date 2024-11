Test du Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus : le plus complet des robots aspirateurs à moins de 400 euros ?

Le marché du robot aspirateur est très concurrentiel. Alors que le segment du haut de gamme est assez stable avec des produits s’affichant facilement à plus de 1000 euros, le segment moyen et entrée de gamme représente le cœur du marché, ce qui explique pourquoi Roborock, Ecovacs et d’autres ont tous lancé des produits à moins de 800 euros. Le Xiaomi Robot Vacuum X20+ veut simplement secouer le marché en proposant l’équivalent d’un Roborock Qrevo à moins de 400 euros !

À ce prix, nous avons pourtant droit à un robot aspirateur laveur complet, avec télémètre laser et même une base polyvalente qui remplit le réservoir d’eau du robot, vide son bac à poussière et lave la vadrouille.

Fiche technique

Modèle Xiaomi Robot Vacuum X20 Plus Dimensions 34 cm x 58,6 cm x 42,7 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 280 m2 Détection des obstacles Oui Couleur Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Design : Un ensemble sobre et élégant

Ce Xiaomi Robot Vacuum X20+ reprend le design des derniers robots aspirateurs de la marque, comme le Xiaomi S20+. Nous avons un bel objet, tout en rondeur, avec un diamètre de 35 cm et une hauteur de 9,45 cm (dôme du télémètre laser inclus). Il affiche donc un encombrement dans la moyenne du marché.

Sa coque en plastique brillant est de bonne facture, tout comme le reste de la conception du robot. Seul bémol : si le blanc ne fait pas ressortir les poussières qui se déposent sur lui, il affiche assez rapidement de petites traces qui partent généralement avec un coup de chiffon humide.

Nous avons juste deux boutons, l’un qui permet de lancer un cycle de nettoyage et le second pour faire revenir le robot à sa base. Les finitions sont propres. Un peu de plastique qui craque à certains endroits, mais à part cela, c’est un bon travail pour un produit à moins de 400 euros.

Un système de brosses classique

Sous le robot, nous avons une brosse centrale composée de pales en fil de nylon et en caoutchouc. Une conception un peu décevante, car à l’usage, c’est la configuration la moins efficace pour capturer les résidus.

De plus, elle accumule beaucoup plus de poussières et se révèle plus sensible au phénomène d’enroulement qu’une brosse à double pale en caoutchouc. Nous avons ensuite une brosse latérale en fil de nylon. Enfin, la vadrouille est composée de deux patins rotatifs. Les serpillières sont maintenues par un système de scratch efficace.

Un bac à poussière et un module à eau

Le Xiaomi Robot Vacuum X20+ intègre un bac à poussière de 320 ml placé sous le capot supérieur. Comme le robot dispose d’une base avec fonction de vidange automatique du bac à poussière.

Vous n’aurez donc pas vraiment à le manipuler, sauf pour laver son filtre HEPA. Le bac à eau pour le lavage des sols n’est pas accessible.

La Base

Xiaomi propose une base polyvalente complète, qui offre les mêmes fonctionnalités que ses concurrents pour un produit à moins de 400 euros ! Ainsi, elle vide le bac à poussière du robot, remplit son réservoir d’eau et réceptionne les eaux sales après le lavage de la vadrouille.

Nous avons un objet qui, sans être une icône de design, se distingue par sa sobriété et sa relative discrétion (586 × 427 × 340 mm), ce qui est appréciable.

Sur le dessus, un capot permet d’accéder aux deux bacs à eau de 4L, l’un pour l’eau propre, l’autre pour les eaux sales.

En façade, juste au-dessus du robot, se trouve un capot avec une ligne argentée. Il suffit d’appuyer dessus pour accéder au sac à poussière de 2,4L.

La zone de lavage de la vadrouille est amovible, ce qui permet un entretien plus simple.

Les capteurs embarqués : bien doté pour le prix

Ce robot, comme la majorité de ses congénères, embarque un télémètre laser. Placé sous le dôme, il sert autant à la cartographie qu’à la navigation dans l’espace.

Il permet également de détecter les obstacles, en coopération avec un capteur sensible à la lumière situé à l’avant du robot. Nous avons également un bumper anticollision et des capteurs de vide.

Application et gestion : en terrain connu

L’application Xiaomi Home est commune à tous les produits connectés de la marque. Ainsi, que ce soit une ampoule connectée, un robot aspirateur ou un AirFryer, vous pouvez contrôler tous ces objets et même les faire interagir entre eux.

Le processus d’installation est simple. Si votre mobile ne détecte pas automatiquement le robot, scanner un QR Code ou le choisir dans la liste des produits proposés par l’application sera tout aussi efficace.

La page dédiée au Xiaomi Robot Vacuum X20+ offre un contrôle plus complet, mais un brin frustrant. Comme souvent, cette page affiche en premier lieu une ligne qui résume le dernier nettoyage (surface traitée et durée) ainsi que le niveau de la batterie. En dessous, nous avons la carte et ensuite le panneau de commande du robot.

Ce dernier donne accès aux différents modes de nettoyage. Le mode Nettoyage normal sert à choisir le mode de nettoyage : aspiration, lavage, ou la combinaison des deux. Fonction que nous avons beaucoup appréciée, permettant d’aspirer dans un premier temps et de laver ensuite. Il est bien sûr possible de paramétrer la puissance d’aspiration ou le niveau d’humidification de la vadrouille. En appuyant sur le bouton Démarrer, vous lancez le cycle.

Le Mode personnalisé permet de définir l’ordre de nettoyage des pièces et de personnaliser la puissance d’aspiration ainsi que le niveau d’humidité des patins rotatifs pour chacune.

L’icône à droite de la carte permet de créer une zone pour un traitement des sols à un endroit précis de votre intérieur. La page des Paramètres permet d’affiner certaines fonctionnalités du robot, notamment celles de la base (gestion de la collecte des poussières, du lavage de la vadrouille et son séchage…).

Entretien et accessoires

La brosse centrale est clairement d’entrée de gamme. Elle fait le travail, mais est très sensible au phénomène d’enroulement. Si vous vivez avec des personnes aux cheveux longs, il faudra les retirer de la brosse centrale au moins une fois par semaine.

De plus, pensez à épousseter les parties en fil de nylon, qui accumulent beaucoup de poussières. Dommage que Xiaomi ne propose pas d’outil de nettoyage avec coupe-fil pour le robot. Le bac à poussière doit être lavé au moins une fois par mois.

Pour la base, le sac à poussière permet de tenir entre 40 et 60 jours, ce que nous confirmons. Cependant, si vous avez un foyer avec de nombreuses personnes, certaines avec des cheveux longs et/ou des animaux, cela se réduira probablement à entre 20 et 35 jours.

Le bac à eau se remplit environ une fois par semaine, et il en va de même pour vider le bac à eau sale. Ne vous limitez pas à cette seule action, rincez-le à l’eau claire afin d’éviter l’accumulation de dépôts au fond et la génération de mauvaises odeurs.

Le bac de nettoyage de la vadrouille est amovible, ce qui permet de la laver facilement. Utilisez une brosse semi-dure pour bien retirer les impuretés qui peuvent s’incruster. En fonction du niveau de saleté de votre intérieur, il faut réaliser cette opération une à deux fois par mois.

Les deux patins sont lavés à l’eau froide et séchés à l’air tout aussi frais. Le résultat est honorable, mais si vous traitez des taches sérieuses, cela risque d’être un peu juste. Dans un cadre plus normal, un lavage à la machine une à deux fois par mois devrait suffire.

Performances et usages : efficace en aspiration, moins en nettoyage humide

La cartographie et la navigation

Le télémètre laser permet à ce robot de produire une carte assez précise dès le premier passage. Bien qu’il n’ait pas détecté notre pièce piège avec la porte à moitié ouverte qu’au second passage, nous obtenons un résultat satisfaisant. Il est juste dommage que la présentation soit assez brute et peu esthétique.

Nous pouvons ensuite facilement fusionner, séparer et renommer des pièces. Il est également possible de placer des murs virtuels ou de créer des zones interdites à l’aspirateur.

La détection d’obstacles est de bon niveau, à condition que les objets soient de taille conséquente. Ainsi, une chaussure, un sac à dos ou un torchon seront repérés. En revanche, pour les objets plus petits, il est fort probable qu’ils finissent aspirés dans le meilleur des cas (comme de petits Lego), ou bloquent le robot (comme une chaussette ou un câble USB).

Sa navigation est assez assurée, mais nous avons noté qu’il ne longe pas toujours bien les murs. De plus, il ne distingue pas les rideaux d’un mur, ce qui l’empêche de traiter le sol en dessous.

Les plinthes et les coins ne sont pas aussi bien traités qu’ils le devraient, ce qui est encore plus visible en mode nettoyage humide. Ce robot est globalement très efficace, mais pour en tirer le meilleur parti, il est important de débarrasser le sol des obstacles. Ce n’est pas toujours évident quand on a des animaux, des enfants ou un conjoint peu organisé.

Efficacité du nettoyage

En aspiration, le X20+ est très satisfaisant. Ainsi, soumis à notre test intensif, et en mode Turbo, il a affronté une ligne de poussière, une de litière pour chat, une de miettes de gâteaux apéritifs, et enfin de maïzena.

Au premier passage, poussières et miettes sont bien aspirées.

Pour la maïzena et la litière, un passage retire l’essentiel, mais il reste des traces et résidus.

Nous avons lancé un second cycle pour obtenir un résultat presque parfait, bien qu’il reste encore quelques grains de litière.

En testant sur différentes surfaces avec de la poussière, nous avons mesuré de très bons résultats avec 85 % des résidus aspirés en mode Normal et plus de 92 % en mode Turbo. Sur les tapis à fils courts, les performances sont similaires, avec 90 % en mode Turbo. Par contre, sur les tapis à poils longs, les résultats sont moins bons, même si cela reste raisonnable, avec 68 % des résidus récupérés.

Le nettoyage humide du sol

Ce robot est équipé de deux patins rotatifs, qui sont humidifiés par le bac à eau intégré au robot. Nous avons soumis le X20+ à rude épreuve avec de larges taches de café, de cola, de ketchup et de maquillage. L’ensemble a séché quelques heures et nous avons lancé le robot en mode lavage uniquement, avec le taux d’humidité le plus élevé.

Au premier passage, le ketchup est à moitié retiré et l’autre moitié étalée. Le café et le cola sont partiellement retirés.

Il a fallu lancer un second cycle pour retirer les liquides et leurs traces. Le ketchup est en grande partie retiré.

Un troisième passage est nécessaire pour le retirer complètement, et un quatrième pour éliminer l’effet collant au sol.

Comme vous pouvez le constater, le maquillage est à peine enlevé. Même en relançant plusieurs cycles supplémentaires, la situation ne s’améliore qu’à la marge. Les performances en nettoyage sont clairement très justes. Il est préférable de limiter ce X20+ aux taches fraîches et pas trop importantes, au risque de devoir finir le travail à la main pour obtenir un résultat vraiment satisfaisant.

Presque silencieux

Ce robot est assez discret en mode standard, mais les choses changent si vous passez à la puissance maximale. Ainsi, nous avons mesuré :

En mode Silencieux, le bruit généré est d’environ 49 dB à 5 cm, 46 dB à deux mètres et à peine 40 dB si vous êtes dans une pièce adjacente.

En mode Standard, il génère 55 dB quand nous sommes dans une pièce adjacente, environ 59 dB à deux mètres et 63 dB à 5 cm.

En mode Turbo, nous obtenons 69 dB à 5 cm, 65 dB à deux mètres, et encore une bonne soixantaine de décibels dans une pièce voisine.

Autonomie un peu juste

Si Xiaomi annonce 140 minutes d’autonomie, la réalité est bien différente, car meilleure qu’annoncée. Ainsi, en mode normal, nous atteignons jusqu’à 3h20. En mode Turbo, ce robot tient presque 95 minutes ! Les 4 200 mAh de sa batterie sont très bien exploités. Enfin, comptez environ cinq heures pour une recharge complète du robot.

Prix et disponibilités du Xiaomi Robot Vacuum S12

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est commercialisé au prix de 299 euros sur le site de Xiaomi, ainsi qu’auprès de revendeurs partenaires comme Amazon.