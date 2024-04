Test du TP-Link Tapo RV30 Plus : un aspirateur robot complet et efficace

Poursuivant le développement de son offre de produits connectés, TP-Link s’attaque au marché des aspirateurs robots avec le Tapo RV30 Plus. Ce modèle doté d’une station de vidange automatique et d’un système de serpillière élémentaire se positionne comme un appareil d’entrée de gamme relativement complet.

L’aspirateur robot TP-Link Tapo RV30 Plus est le premier appareil de ce genre proposé par la marque chinoise. Les caméras, détecteurs et autres modules domotiques sont maintenant complétés par un appareil complet et qui s’intègre parfaitement au reste de la gamme.

Le Tapo RV30 Plus dispose d’une puissance d’aspiration de 4 200 Pa et s’accompagne d’une station de vidange équipée d’un sac de quatre litres. La navigation est assurée par un LiDAR lui permettant de fonctionner dans le noir et il s’équipe par ailleurs d’une serpillière statique associée à un réservoir d’eau intégré.

Endurant grâce à son accumulateur de 5 000 mAh, le RV30 Plus est un modèle relativement complet et proposé pour moins de 400 euros au moment de la rédaction de ce test.

TP-Link Tapo RV30 Plus Fiche technique

Modèle TP-Link Tapo RV30 Plus Dimensions 22,7 cm x 38,13 cm x 19,14 cm Détection des obstacles Oui Couleur Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

TP-Link Tapo RV30 Plus Design : un aspirateur robot à la sauce TP-Link

Robot Tapo RV30 Plus

Si l’on commence à voir apparaître des modèles aux formats plus originaux, le Tapo RV30 Plus fait quant à lui partie des aspirateurs robots qui ressemblent à tous les autres. De forme ronde, il a pour unique originalité d’arborer une livrée bicolore blanche et noire qui fait la part belle au plastique et que l’on retrouve jusque sur sa station d’accueil.

Il a néanmoins pour avantage d’être relativement compact avec un diamètre d’un peu plus de 34 cm, pour une hauteur totale (au sommet du LiDAR) de 95 mm. C’est d’ailleurs surtout cette hauteur raisonnable qui nous intéresse ici puisque cela lui permet d’aspirer sous certains meubles et canapés, alors que d’autres modèles ne peuvent tout simplement s’y faufiler.

Au niveau des capteurs, TP-Link va à l’essentiel en intégrant un LiDAR qui permettra de faciliter le repérage du robot dans son environnement. On retrouve ensuite les traditionnels capteurs de proximité, positionnés sur le bumper avant, ainsi que sous le châssis de l’appareil, pour éviter qu’il ne dévale les escaliers. La marque fait donc l’impasse sur la caméra, ce qui empêchera en conséquence le RV30 Plus de détecter les objets problématiques tels que les câbles, jouets ou chaussettes qui traînent.

Les organes de nettoyage sont, eux aussi, relativement basiques et se composent d’une unique brossette latérale qui a pour rôle de ramener les saletés vers la brosse principale. Cette dernière, très classique, est positionnée au niveau de la buse d’aspiration et se compose de poils en nylon, associés à des lamelles en plastique souple.

Le RV30 Plus s’équipe aussi d’un système rudimentaire de serpillière qui allie un réservoir d’eau de 300 ml dont le débit est contrôlé par une petite pompe intégrée. La serpillière est quant à elle amovible, mais totalement statique une fois installée. Les performances de nettoyage dans ce mode ne devraient donc pas être exceptionnelles…

Enfin, et sans grande surprise, les déplacements du robot sont assurés par deux roues motrices et suspendues, épaulées par une roulette avant centrale. Si cette dernière est fabriquée en plastique dur, on apprécie la matière type pneumatique utilisée sur les deux autres, qui limite les nuisances sonores sur les sols durs.

Station de vidange

S’il est aussi proposé à la vente sans station de vidange, cette version « Plus » en est effectivement dotée. Celle-ci se veut tout à fait classique et se contente de vidanger le bac à poussière automatiquement à la fin des cycles de nettoyage. La puissance d’aspiration atteint ici les 27 000 Pa et il n’est alors pas réellement nécessaire de préciser que cette dernière est particulièrement bruyante.

Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid Source : Edouard Patout pour Frandroid

Bonne surprise : la station accueille un sac à poussière de 4 litres, ce qui est plus que de nombreuses références concurrentes. Elle s’accompagne aussi d’une plaque en plastique translucide qui vient s’y greffer et est dotée d’adhésifs pour bien l’arrimer au sol, tout en le protégeant. Notez que le robot se greffe à l’avant de la base et ne rentre pas en dessous. De fait, l’empreinte au sol de l’ensemble est relativement importante.

TP-Link Tapo RV30 Plus Une intégration logique à la gamme Tapo

Le RV30 Plus se contrôle par une application commune à tous les appareils de la gamme Tapo. L’idée est bonne, puisqu’elle permet de centraliser au sein d’une même interface tous les appareils connectés de la maison. L’aspirateur dispose quant à lui d’un onglet dédié et d’une interface semblable à ce que l’on retrouve chez tous les constructeurs.

TP-Link Tapo Télécharger gratuitement

Lors de la première utilisation, il sera nécessaire de générer une cartographie du logement, qui prend seulement quelques minutes et se révèle plutôt précise grâce au radar intégré au robot. Par l’absence de caméra et de détection avancée, il considérera les espaces extérieurs « visibles » depuis une porte-fenêtre comme étant une pièce, qui restera affichée en permanence sur la carte. Dommage. Il est heureusement possible de définir des zones interdites ou des murs invisibles pour l’empêcher d’accéder à certains endroits. L’aspirateur peut par ailleurs conserver jusqu’à trois cartes dans sa mémoire interne, permettant ainsi de l’utiliser sans difficulté dans les logements à plusieurs niveaux.

Sans s’attarder outre mesure sur l’application et son fonctionnement, on retrouve les réglages classiques des robots de ce type. Nombre de passages, puissance d’aspiration et quantité d’eau pourront être ajustés en fonction du mode de nettoyage sélectionné. Il est aussi possible de définir un programme de nettoyage entièrement personnalisable.

En fouillant un peu plus en profondeur les réglages, on retrouve quelques options liées au volume sonore des indications vocales ou encore au verrouillage enfant des boutons positionnés sur le robot. C’est une constante chez TP-Link, mais la traduction française de l’application souffre encore de nombreuses erreurs parfois rigolotes.

Finalement, le plus gros reproche que l’on peut faire à TP-Link est encore une fois de ne pas avoir poussé les choses assez loin en termes d’automatisation. S’il est intéressant de regrouper tous les appareils au sein d’une même application, on aurait adoré disposer de plus d’options intelligentes pour les faire collaborer. Par exemple : il est possible de désactiver les caméras lors du passage du robot (pour éviter les faux positifs), mais il est impossible de les réactiver automatiquement une fois la tâche terminée. Le RV30 Plus est cependant compatible avec Google Home et Alexa, pour centraliser sa gestion et l’intégrer plus aisément aux installations existantes.

TP-Link Tapo RV30 Plus Bon en aspiration, mais une serpillière dispensable

Une fois la première cartographie générée, le RV30 Plus est prêt à partir à l’assaut des poussières et autres saletés du logement. Comme l’immense majorité des robots aspirateurs, il commence toujours par couvrir les extrémités de la zone à nettoyer, qu’il s’agisse d’une pièce ou d’une zone personnalisée. Il se contente ensuite de couvrir le reste de la surface en faisant des trajets linéaires.

Pour autant, il lui arrive régulièrement d’avoir des trajets illogiques, comme s’il tentait d’éviter des obstacles inexistants. Cela a logiquement pour effet d’allonger inutilement la durée de nettoyage. C’est d’autant plus étonnant qu’il ne le fait pas systématiquement et qu’il lui arrive donc d’effectuer des trajets « parfaits », sans pour autant que l’agencement des meubles ait été modifié.

Par ailleurs, le RV30 ne dispose pas de caméra et ne pourra ainsi pas éviter les objets problématiques tels que les câbles. Lors de notre test, il s’est retrouvé emmêlé dans des câbles qui traînaient sous un meuble, et ce, à plusieurs reprises. Signe qu’il n’apprend donc pas de ses erreurs.

Trajet correct Trajet incorrect

Avec un trajet correct, le RV30 Plus a besoin d’environ 1 h 15 pour aspirer, en simple passage, un appartement d’environ 80 m², soit une surface d’aspiration effective de l’ordre de 60 m² selon l’application. En cela, il n’est pas non plus le plus rapide du moment. En revanche, il se rattrape sur son autonomie élevée, qui lui permet d’aspirer en continu, et à puissance standard pendant plus de deux heures.

Bien que sa hauteur lui permette de se glisser sous certains meubles où d’autres appareils n’osent pas s’aventurer, le RV30 Plus reste un peu trop prétentieux. En effet, il lui arrive souvent de forcer le passage, ce qui engendre des frottements sur sa coque supérieure qui se retrouve profondément griffée après seulement quelques jours.

Du côté de l’aspiration, TP-Link annonce une puissance généreuse qui se ressent réellement au quotidien. Le test élémentaire d’une cuillère à café de poudre chocolatée déposée sur un carreau de carrelage montre bien que la majorité du produit est aspirée (à puissance standard). Cependant, son unique brosse latérale aura tendance à en éparpiller une partie tout autour.

Avant Après

Très logiquement, et même s’il adapte sa puissance en conséquence, la brosse principale n’est pas des plus efficaces sur les surfaces plus complexes telles que les tapis épais ou la moquette. Sur ce point, d’autres références se montrent plus efficaces, d’autant que s’il est utilisé avec sa serpillière, il sera incapable de la relever sur ces surfaces.

Globalement efficace en aspiration pure tout en étant relativement silencieux, le RV30 Plus se montre clairement moins bon concernant l’aspect serpillière. Comme nombre de concurrents d’entrée de gamme, l’appareil se dote d’une serpillière fixe, montée sur un réservoir à remplir manuellement. L’humidification de la serpillière étant assurée par une petite pompe intégrée au réservoir.

Avant Après

Du fait du poids raisonnable du robot et de l’absence d’action mécanique, il aura donc tendance à rafraîchir le sol plutôt que le nettoyer réellement. Il n’a de fait pas été capable de venir complètement à bout d’une flaque de jus de fruits séchée et couverture de poussière. À l’inverse, les aspirateurs avec brosses rotatives ou serpillières vibrantes se montrent bien plus efficaces. Il parvient néanmoins à couvrir efficacement toute la surface parcourue, avec un débit d’eau suffisant.

TP-Link Tapo RV30 Plus Un entretien très classique

En matière d’entretien, le RV30 Plus tombe dans les travers classiques des aspirateurs robots basiques. Ses brossettes finissent immanquablement par accumuler les poils et cheveux, qu’il faudra retirer à l’aide du petit outil à lame fourni dans la boite. De la même façon, il conviendra de nettoyer régulièrement les différents capteurs pour lui faciliter la tâche au quotidien.

La vidange se révélant efficace, il n’est pas réellement nécessaire de vider le bac à poussière du robot, mais un nettoyage régulier sera de toute évidence nécessaire pour décrasser le filtre HEPA. Ce dernier devra aussi être remplacé à intervalles réguliers. Un second filtre est d’ailleurs fourni dans la boite.

C’est finalement la serpillière qui se montrera la plus contraignante. Après chaque passage, il est indispensable de la retirer et de la mettre à sécher, tout en vidant idéalement le bac d’eau si celle-ci n’a pas été entièrement utilisée. À ce petit jeu, les modèles dotés de stations de vidange plus complètes se montrent bien plus pratiques.

Par ses fonctionnalités limitées, la station d’accueil ne demande que peu d’entretien, si ce n’est d’être époussetée de temps en temps. Son sac de 4 litres permettra quant à lui d’espacer son remplacement puisqu’il conviendra pour une durée d’au moins un à deux mois, selon la fréquence de nettoyage et la saleté du logement. Tous les éléments « consommables » disposent par ailleurs d’un menu dédié au sein de l’application mobile, qui alertera lorsqu’il sera nécessaire de les remplacer.

TP-Link Tapo RV30 Plus Prix et disponibilité du robot aspirateur

Le robot aspirateur TP-Link Tapo RV30 Plus est disponible au prix conseillé de 450 euros.