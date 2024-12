Xiaomi baisse déjà le prix de son nouveau robot aspirateur ultra-complet, avec un cadeau en prime pour Noël

Le Xiaomi Robot Vacuum X20 Max est un nouveau aspirateur robot qui cherche à faciliter votre quotidien avec sa base tout-en-1. Cette référence se trouve déjà avec 50 euros de réduction, et un Air Fryer est même offert.Â

Sur le marché des robots aspirateurs, de nombreuses marques, comme Roborock, Ecovacs ou encore Dreame, cherchent à proposer des appareils bourrés de fonctionnalités avec un bon rapport qualité-prix. Et dans ce domaine, Xiaomi fait bien partie des meilleurs. Le constructeur chinois a d’ailleurs renouvelé sa gamme avec deux nouvelles références, le Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro et le Robot Vacuum X20 Max. Ce dernier mise sur une base tout-en-1 capable de laver les patins rotatifs à l’eau chaude, jusqu’à 55°C et de les sécher. Il cumule les bons points et devient un allié de choix pour accomplir la corvée du ménage. Bonne nouvelle : le voilà déjà avec 50 euros de moins.

Le Xiaomi Robot Vacuum X20 Max, c’est quoi ?

Un robot aspirateur avec base tout-en-un qui lave et sèche automatiquement des lavettes

Une puissance d’aspiration de 8 000 Pa

Une cartographie efficace et une navigation précise

Le Xiaomi Robot Vacuum X20 Max est un nouvel aspirateur robot de la marque qui se trouve à 649,99 euros, mais le voilà déjà en promotion à 599,99 euros. Mieux encore, le Smart Air Fryer 5.5L, d’une valeur de 89 euros, est offert.

Une base tout-en-un qui fait la différence

Avec ce nouveau robot aspirateur, Xiaomi mise tout sur station de recharge. Elle intègre un réservoir d’eau sale, un d’eau claire et une trappe qui permet d’accéder au sac à poussière. Elle va pouvoir laver à l’eau chaude, jusqu’à 55 °C, les serpillères. Le tout est complété par un système de séchage rapide à l’air chaud.

Alors oui, la base est imposante, mais elle permet de rendre l’aspirateur entièrement autonome et demande un faible entretien au quotidien. Concernant le design du robot, il est des plus classique et arrondie. Il arrive à se faufiler sous la plupart des meubles pour d’offrir le nettoyage le plus complet possible. Il est bien évidemment bourré de capteurs pour éviter facilement les obstacles, et de faire demi-tour face à des escaliers.

Une aspiration puissante pour une longue durée

Le X20 Max affiche une puissance d’aspiration de 8 000 Pa. De quoi aspirer efficacement la poussière, les particules, les cheveux et les débris fins sur le sol. Il gère facilement les zones difficiles à nettoyer, notamment grâce aux lavettes avec un bras extensible jusqu’à 40 mm, pour nettoyer avec précision les plinthes ou les murs. Ces lavettes vont pouvoir laver les sols, et se relèvent lorsqu’elles détectent un tapis pour éviter de le mouiller.

Autre ajout bienvenu : une nouvelle brosse centrale dotée d’un mécanisme de coupe automatique des poils et des cheveux pendant le nettoyage pour éviter de tout d’emmêler. Terminons sur l’autonomie. Avec une batterie de 5 200 mAh, la marque promet jusqu’à 120 minutes en mode Standard, pour un nettoyage complet et sans effort, même dans les grandes maisons.

