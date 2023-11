Test du Roborock Q5 Pro (Plus) : un excellent robot aspirateur d’entrée de gamme

Les robots aspirateurs laveurs deviennent de plus en plus intelligents et capables, mais aussi onéreux, avec des options dépassant les 1 000 euros, les rendant difficilement accessibles. Heureusement, il existe des options plus modestes qui s'en sortent très bien, comme le nouveau Roborock Q5 Pro, proposé à un tarif abordable et offrant de très bonnes performances de nettoyage.

Ces derniers temps, Roborock s’est démarqué comme l’un des fabricants de robots aspirateurs laveurs les plus innovants, notamment depuis l’annonce du S7 MaxV Ultra, l’un des premiers modèles capables de laver sa serpillière de manière autonome. La marque a continué d’innover avec la sortie du S8 Pro Ultra, mais aussi du plus accessible Q Revo. C’est sur cette lancée que la marque a annoncé les Q5 Pro et Q8 Max, profitant des dernières innovations de la marque, dans un prix contenu. Le Q5 Pro est le moins onéreux des deux, vendu 350 euros dans sa version de base, et 549 euros pour le modèle Pro+, et disposant d’une station de vidange automatique du bac à poussière.

Malgré un prix faible, le Q5 Pro est doté de la navigation par cartographie LiDAR, d’une forte puissance d’aspiration, d’un double rouleau-brosse en silicone, ainsi que d’une serpillière alimentée par un réservoir d’eau embarqué. Voyons ce qu’il vaut au quotidien et les concessions faites par la marque pour rendre son nouveau robot accessible.

Roborock Q5 Pro Plus Caractéristiques techniques

Modèle Roborock Q5 Pro Plus Dimensions 35 cm x 9,65 cm x 35,3 cm Surface couverte maximum pour un cycle de nettoyage 350 m2 Détection des obstacles Oui Couleur Noir Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un produit fourni par la marque.

Roborock Q5 Pro Plus Un design sobre et discret

Pour son nouveau modèle d’entrée de gamme, Roborock a choisi un design sobre, arborant une forme arrondie de 35 cm de diamètre, avec trois boutons d’accès rapide sur le haut, ainsi qu’un dôme LiDAR, et simplement un bouton permettant de libérer le bac à poussière qui se glisse sous le robot. Malgré le télémètre laser qui dépasse sur le haut, le robot fait à peine 10 cm de hauteur, lui permettant de se glisser facilement sous la plupart des meubles.

La partie inférieure est elle aussi classique, si ce n’est le double rouleau-brosse DuoRoller, traditionnellement réservé à des modèles plus onéreux. De manière plus anecdotique, on y retrouve les roues, l’unique brosse latérale, ainsi qu’un module de serpillière qui se glisse et se clipse au robot.

Le Q5 Pro est livré avec un protège-sol en plastique à coller au sol, afin d’éviter d’endommager le parquet avec la serpillière humide après un cycle de nettoyage. Le Q5 Pro+ vient quant à lui avec la nouvelle station RockDock Plus, permettant la vidange automatique du bac à poussière après le nettoyage. Elle inclut également une plateforme en plastique pour éviter de mouiller le sol lors de la recharge.

Le design du RockDock Plus est particulièrement discret, puisque la station est plus fine que le robot, lui permettant de s’intégrer plus élégamment dans votre intérieur sans être trop visible. Sa partie supérieure est surmontée d’un couvercle en plastique avec une poignée, qui dissimule le sac à poussière de 2,5 litres.

Pour ce qui est de la qualité de fabrication, le Q5 Pro est bien fini et la plupart des matériaux semblent robustes et durables, malgré des plastiques de qualité discutable sur le dessus et la partie avant du robot.

Les deux modèles sont proposés en blanc ou noir, mais il faudra faire le bon choix dès le départ, car il sera impossible d’acquérir un RockDock Plus a posteriori. Enfin, comme à l’habitude de la marque, aucun accessoire supplémentaire n’est fourni dans la boite, même si leur absence est moins gênante sur cette gamme de prix.

Roborock Q5 Pro Plus Une application simple et efficace

Lors de la première initialisation, le robot parcourt votre logement pour le cartographier automatiquement. Il arrive à bien délimiter les pièces, sans pour autant les identifier automatiquement. Le Q5 Pro peut sauvegarder jusqu’à quatre cartes grâce à son mode multi-étage, lui permettant de reconnaitre automatiquement sa position peu importe l’étage auquel il se trouve.

Roborock Télécharger gratuitement

Vous pouvez par la suite personnaliser la carte en modifiant les limites des pièces, les renommant et en ajoutant des murs virtuels. Il est même possible d’ajouter des meubles, d’ajuster la surface du sol et de définir l’ordre de nettoyage des pièces. Malheureusement, il est impossible de créer des zones interdites au nettoyage humide, ce qui aurait permis au robot d’éviter de passer sur les tapis avec la serpillière.

Cela nous amène à évoquer les deux principales limitations du Q5 Pro, qui sont l’absence de détection d’obstacle, et donc l’impossibilité de reconnaitre les tapis, mais aussi l’impossibilité de contrôler le module de serpillière depuis l’application, ce qui signifie que vous ne pouvez ni ajuster le niveau d’eau, ni définir des zones à ne pas nettoyer avec la vadrouille.

Pour ce qui est du mode aspirateur, vous avez le choix parmi cinq modes, allant du plus silencieux au plus puissant, tout en ayant la possibilité d’en définir un par pièce, pour mieux aspirer l’entrée par exemple. De même, vous pouvez utiliser une route rapide, permettant de nettoyer plus succinctement si vous préférez un nettoyage moins chronophage avant que vos invités n’arrivent. Bien entendu, vous pouvez lancer un nettoyage complet, mais aussi envoyer le robot dans une pièce ou une zone spécifique, directement depuis l’application.

Pendant et après chaque cycle, vous pouvez consulter l’état du nettoyage ainsi que le chemin parcouru par le robot. Bien que le Q5 Pro ne détecte pas les obstacles, il ajuste automatiquement la carte à chaque nettoyage et adapte ainsi son parcours si vous déplacez un meuble, un pot de fleurs, ou un panier à linge, par exemple.

Enfin, en plus de l’application Roborock, le Q5 Pro peut aussi être contrôlé avec l’application Xiaomi Mi Home, mais aussi Google Assistant et Alexa.

Roborock Q5 Pro Plus Une aspiration irréprochable, mais un mode serpillière inefficace

Le Q5 Pro jouit d’une puissance d’aspiration de 5 500 Pa ainsi que d’un double rouleau-brosse DuoRoller, lui assurant d’excellentes performances d’aspiration. Ainsi, il est en moyenne 20 % plus efficace quand il s’agit de retirer la poussière et la saleté comparativement à un aspirateur avec la même puissance d’aspiration, mais avec un rouleau-brosse simple.

En pratique, le robot s’en sort très bien, aussi bien en aspirant sur sols durs que sur des tapis, qu’il est d’ailleurs capable d’identifier pour booster sa puissance d’aspiration automatiquement. Même en utilisant des puissances d’aspirations faibles, le Q5 Pro débarrasse le sol de la poussière et de la saleté, et le DuoRoller lui permet d’atteindre la saleté logée dans les joints ou dans les poils d’une moquette épaisse. De même, il sait correctement aspirer les angles et le long des plinthes, assurant un nettoyage complet.

Pour ce qui est de la serpillière, les choses sont moins glorieuses. En effet, il faut avant tout déscratcher la serpillière et la laver à la main, avant de la replacer, puis de remplir le réservoir d’eau, s’il n’est pas plein. Pire encore, le robot ne permet pas d’ajuster le niveau d’eau sur l’application et de définir des zones à ne pas nettoyer lorsque le module est enclenché. Ainsi, si vous ne faites pas attention, il passera volontiers avec une serpillière sur vos tapis. Le seul moyen d’ajuster le débit d’eau et de le faire directement et manuellement sur le module de la serpillière, sans possibilité de contrôle ou d’ajustement depuis l’application. Vous l’aurez donc compris, le mode serpillière est plus anecdotique sur le Q5 Pro qu’autre chose. D’ailleurs, le réservoir d’eau de seulement 180 ml suffit à peine pour couvrir 50 m², ce qui implique de penser à le remplir fréquemment.

Malgré l’absence de détection d’obstacle, le Q5 Pro s’en sort plutôt bien et ne s’est jamais retrouvé coincé sous un meuble ou entre des pieds de chaise. Il lui arrive cependant de se cogner contre des meubles ou d’autres objets, tout en les comprenant ensuite comment les longer. Les choses se compliquent en revanche pour les obstacles de plus petite taille, comme des chaussures, qu’il ne sait pas identifier et qu’il traîne sur son passage. De manière plus dramatique, le Q5 Pro a foncé droit sur mon chien et a tenté de lui aspirer la queue, avant de s’arrêter en s’apercevant que ses roues ne touchaient plus le sol.

Comprenez donc que si votre logement est ordonné et que rien ne traine, le Q5 Pro s’en sortira à merveille. En revanche, si vous avez tendance à laisser trainer jouets, sacs, chaussures et autres objets, la détection d’obstacle vous sera utile pour éviter des désagréments.

En termes de nuisances sonores, le Q5 Pro est un bon élève, avec seulement 60 dB mesurés pour le mode silencieux, ce qui reste correct pour avoir une conversation ou regarder la télévision. Le mode Max+ émet quant à lui 70 dB, ce qui est trop bruyant pour ces activités, mais reste correct si vous travaillez à côté.

Enfin, la batterie de 5 200 mAh assure au robot une autonomie pouvant atteindre quatre heures en mode silencieux, lui permettant de couvrir une surface allant jusqu’à 350 m². Si cela venait à ne pas suffire, le robot peut automatiquement retourner se recharger et reprendre le travail une fois la batterie pleine. Par ailleurs, le Q5 Pro peut se recharger pendant les heures creuses, limitant ainsi l’impact sur le réseau électrique et votre facture.

Roborock Q5 Pro Plus Un entretien simple

La différence entre le Q5 Pro et le Q5 Pro+ se fait ressentir lors de l’entretien puisque le premier ne dispose pas de station de vidange automatique et requiert donc de vider manuellement le bac à poussière. Heureusement, sa capacité de 770 ml permet d’éviter d’avoir à le faire trop souvent, même s’il faudra s’y résoudre lorsqu’il sera plein. Le Q5 Pro+ se vide quant à lui automatiquement dans un sac à poussière de 2.5L, lui assurant une autonomie prolongée allant jusqu’à sept semaines, selon la marque.

La serpillière nécessite quant à elle un peu d’huile de coude puisqu’il faut la rincer avant un cycle de nettoyage, l’installer sur le module, remplir le réservoir d’eau, puis retirer et la nettoyer après chaque cycle. Heureusement, vous n’avez pas à le faire immédiatement après chaque cycle, puisque la plateforme ou le protège-sol permettent d’éviter d’endommager vos sols.

Le reste de l’entretien est facilité, puisque le double rouleau-brosse en silicone permet d’éviter que les poils ne s’y enroulent, et il suffit donc de les retirer et d’enlever les saletés une fois par mois.

Roborock Q5 Pro Plus Prix et disponibilité

Le Q5 Pro est vendu au prix de 349 euros, hors promotion, tandis que le Q5 Pro+ coûte 549 euros. Ce sont des prix abordables, au vu de l’efficacité d’aspiration et des capacités de navigation des robots. Il existe certes des produits moins onéreux, mais aussi moins efficaces.

Si votre budget ne vous permet pas de vous offrir le Q5 Pro, le Roborock Q7 Max est également une bonne option, avec des performances d’aspiration moindres.