Hobot complète son offre de robots aspirateurs avec un Legee D7. Celui-ci veut se démarquer par un style fashion, un système d’aspiration double, pour éviter que poils et cheveux s’emmêlent dans la brosse centrale, et un nettoyage humide de haute volée.

Hobot est un constructeur taïwanais qui s’est fait, en premier lieu, un nom avec ses robots laveurs de fenêtre. Il développe en parallèle une famille d’aspirateurs robots sous le nom Hobot Legee.

Le dernier modèle, le Legee D7, se veut un champion du rapport qualité-prix avec une navigation précise, un double système d’aspiration, le nettoyage humide du sol, le tout pour moins de 400 euros. La concurrence a-t-elle de sérieuses raisons de s’inquiéter ? Nous l’avons mis à l’épreuve pour savoir.

Hobot Legee D7 Fiche technique

Modèle Hobot Legee D7 Surface couverte max (pour un cycle de nettoyage) 240 m2 Détection des obstacles Oui Détection du vide Oui Création de mur invisibile Oui Compatible Google Home Oui Poids 3500 grammes Couleur Blanc Fonction lavage Oui Dimensions 340 x 97,5 x 339 mm Prix 349 € Fiche produit

Hobot Legee D7 Design

Hobot est bien décidé à nous charmer avec un Legee D7 au design assez raffiné. La forme reprend celle popularisée par Neato avec un corps en forme de D. Avec sa face avant en ligne droite, il affiche un look un brin agressif et en théorie ce type de robot traite mieux les angles. Le constructeur a vraiment soigné la robe de son robot, d’un blanc éclatant avec une surface supérieure offrant un effet pierre taillé, qui se voit cerclé d’un liseré couleur or-rose.

Il faut admettre qu’il a un petit côté haute couture, qui fait son effet, notamment si vous tenez à ce que votre design intérieur soit maîtrisé de bout en bout. Autre avantage de ce robot, sa couleur blanche fait que les poussières qui s’y déposent sont peu visibles. Un simple coup de chiffon suffira si elles deviennent trop voyantes.

De profil, il a de l’allure et ses dimensions de 34 x 33,9 cm restent maîtrisées. Notez que sa hauteur de 9,75 cm est un brin au-dessus de la moyenne.

Nous avons sur le dessus du robot quatre touches pour lancer un nettoyage à sec ou humide, l’interrompre ou ordonner au robot de rentrer à sa base.

Un système de brosses classique

Hobot propose ici une brosse centrale qui alterne pâles en fils de nylon et en caoutchouc. Elle fera donc le job, même si cette configuration n’est pas la plus efficiente, surtout concernant l’enroulement des fils et cheveux qui peuvent bloquer les brosses. Le constructeur contourne cette problématique avec un premier système d’aspiration à l’avant censé capturer justement ce type de résidus, évitant ainsi qu’ils ne s’enroulent autour de la brosse centrale, cette dernière traitant en théorie les autres débris. La brosse latérale en fil de nylon est tout ce qu’il y a de plus classique.

Vous remarquerez à l'avant du robot une ouverture supplémentaire pour l'aspiration qui précède la brosse centrale
En théorie cette brosse ne doit pas connaitre le phénomène d'emmêlement des fils et cheveux
La brosse latérale est très facile à enlever

Un bac à poussière et un module à eau

Le bas à poussière est caché sous le capot et offre une généreuse capacité de 500 ml. Le bac à eau (320 ml) pour le nettoyage humide est également sous le capot, mais inamovible. Pour le remplir, il faut utiliser une sorte de gourde livrée avec.

Nous avons en haut le bac à poussière amovible et à droite celui à eau vissé au robot
Le bac à poussière intègre un filtre pour les grosses poussières et un second HEPA
Passé le premier étonnement, la méthode pour remplir le bac à eau est aussi ludique que pratique

À l’usage, cela se révèle pratique même si cela est surprenant la première fois. L’outil est précis et il faut vraiment le faire exprès pour en mettre à côté. Notez que le module serpillière est également fixe, vous n’avez qu’à accrocher la serpillière à l’arrière sous le robot.

Hobot Legee D7 Les capteurs embarqués

Hobot nous gâte ici avec un télémètre laser, un gyroscope, une e-boussole, une technologie d’estimation de position associée à des encodeurs pour estimer la vitesse du robot en temps réel.

La face avant rectangulaire comprend l’incontournable bumper pour amortir et détecter les chocs. Enfin, sous le robot, nous avons deux capteurs de chute à l’avant et deux à l’arrière.

Hobot Legee D7 Application et gestion

L’app Hobot Legee, à ne pas confondre avec l’app Hobot qui est dédiée aux robots laveurs de fenêtres, est le centre de contrôle de votre D7. Une app dont la présentation visuelle est un peu surprenante.

La configuration du robot s’avère enfantine. Une fois placé sur sa base, vous devez allumer l’appareil, le bouton ON-OFF étant sous le capot supérieur et lancer le processus sur l’app en appuyant sur le bouton « + Ajouter un nouveau Legee ».

Vous devrez en premier lieu créer un compte Hobot
Il suffit d'entrer le code Wi-Fi pour la configuration
Allumez physiquement le robot, activez la détection avec les boutons du capot et après deux à trois minutes l'installation est terminée

Après quelques minutes, nous avons un robot totalement fonctionnel et pouvons commencer à l’utiliser. La page d’accueil liste simplement les robots Legee en votre possession. Aucune interaction n’est possible ici sauf deux. En appuyant sur l’icône en forme de spirale, vous pouvez accéder aux messages vocaux qu’émet le robot et les modifier, voire les personnaliser.

La seconde icône en forme de poubelle sert à retirer le robot de l’app. Nous aurions préféré avoir un bouton pour lancer un cycle de nettoyage.

La page d'accueil à peu d'intêtet si ce n'est sélectionner son robot
Une fonction amusante accessible de la page d'accueil, la personnalisation des messages vocaux du robot

Nous avons ici une première ligne qui permet d’accéder à une aide, au journal de nettoyage, à la création de planning et enfin les Paramètres. Juste en dessous, la grosse molette sert à choisir le mode de nettoyage (huit au choix). En plus des modes classiques (Standard, Aspiration puissante, personnalisée et mode éco), nous avons un mode balayage à sec, nettoyage profond, personnalisé et enfin tangentiel. Ce dernier doit aspirer fils et cheveux sans utiliser la brosse centrale, et donc ne pas risquer de les voir s’emmêler tout autour.

Beaucoup de modes différents, mais finalement, vous risquez d’utiliser souvent les deux-trois mêmes. La logique, l’intuition, voudrait qu’il suffise d’appuyer au centre de la roue sur le gros Talent Clean qui ressemble vraiment à un bouton. Que nenni, il faut passer par une nouvelle fenêtre en cliquant sur l’un des boutons fléchés juste en dessous.

Après trois étapes, nous pouvons enfin lancer un cycle de nettoyage en accédant à la carte, aux informations sur le précédent ou le cycle de nettoyage en cours. Les cinq boutons en dessous permettent de contrôler le robot. Il y a même une télécommande. L’icône avec un crayon permet de modifier la carte ou de cibler une zone précise à nettoyer.

La page des Paramètres est assez légère et ne vous servira pas souvent. Vous pourrez changer la langue, prévoir des périodes Ne pas déranger, gérer le volume et les mises à jour.

L'état des principaux éléments du robots affiché sur la carte se retrouvent dans les Paramètres
Cliquez sur chaque état pour comprendre les codes couleur

Si l’app est peu difficile à appréhender, nous restons peu séduits par une interface qui nous fait multiplier les étapes sans que nous comprenions toujours la logique. Enfin, les assistants vocaux Google Assistant et Siri sont pris en charge.

Hobot Legee D7 Entretien et accessoires

Nous avons ici une bonne surprise, car peu de fils et cheveux s’enroulent autour de la brosse centrale après plusieurs dizaines d’heures d’utilisation. Il n’y a presque aucun emmêlement aux extrémités, et donc quasi jamais de blocage mécanique. L’aspiration en amont de la brosse semble bel et bien efficace.

La brosse latérale subit plus lourdement ce phénomène, comme sur tous les robots aspirateurs. Ici, elle se retire très facilement pour se nettoyer rapidement. Pour cela, utilisez l’outil livré avec et doté d’un coupe-fils.

La brosse latérale subit lourdement le phénomène d'emmêlement, bonne chose elle se retire facilement
Bonne chose, Hobot propose un outil de nettoyage avec coupe-fils

Le bac à poussière s’ôte simplement du robot. L’ouverture latérale ne nécessite pas de forcer, mais attention après les choses se compliquent. En effet, il faut retirer le filtre à poussière avant de pouvoir vider le bac. Or, des agglomérats de poussière et de résidus divers s’accrochent souvent à celui-ci. Soyez donc précautionneux, réalisez l’opération de vidage directement au-dessus de la poubelle et, surtout, allez-y lentement pour éviter les nuages de poussière.

Avec ses 500 ml de contenance, vous ne serez pas obligé de vider ce bac après chaque cycle de nettoyage
Il faut retirer le filtre pour vider le bac, ce qui n'est pas très pratique

Hobot Legee D7 Performances et usages

La cartographie

Le Hobot Legee D7 offre un bon niveau de cartographie, merci le télémètre laser. Les pièces sont assez bien dessinées et différenciées. Il est bien entendu possible de modifier les cartes en séparant ou fusionnant les pièces. Petits soucis de traduction, ici les zones correspondent aux pièces, que vous pourrez renommer à votre guise.

Diviser une pièce est très simple
Idem quand il s'agit de fusionner les pièces
Finissez la gestion de la carte en renommant les pièces

Attention, il n’est pas possible de créer des zones temporaires pour un traitement ciblé. Ici, vous pourrez identifier des surfaces à ne pas traiter, comme la zone dans laquelle se situe la gamelle de vos animaux domestiques, ou encore identifier les tapis.

Efficacité du nettoyage

Ce robot offre de très bonnes prestations niveau de navigation. Il réussit à ne pas trop se cogner aux obstacles et sait assez bien les éviter. Le traitement des plinthes est de bon niveau, mais sans être très supérieur à la concurrence. Nous espérions un meilleur traitement des angles, car il a parfois du mal bien les prendre, et donc ne les traite pas aussi bien qu’il le devrait. Cela reste toutefois très satisfaisant dans cette gamme de prix.

Au niveau de l’efficacité d’aspiration, sur sol dur, rien à en redire. Il capture entre 75 et 85 % des résidus déposés au sol. Ensuite, sur les tapis à fil court, il est un brin en recul avec 72 à 76 % des résidus récupérés. Sur les tapis à poil long, il est dans la bonne moyenne avec plus de 60 % des résidus capturés. Le double système d’aspiration semble prouver son efficacité. L’aspect aspiration est donc de très bon niveau.

Élégant et presque silencieux

La pollution sonore n’est pas excessive. Ainsi, en mode Eco, le bruit généré est d’environ 69 dB à 5 cm, 63 dB à deux mètres et 54 dB si vous êtes dans une pièce adjacente. En mode Standard, il génère 59 dB quand nous sommes dans une pièce adjacente, environ 57 dB à deux mètres et à peine 60 dB à 5 cm.

En mode Power Suction, nous obtenons 77 dB à 5 cm, 70 dB à deux mètres et 64 dB dans une pièce voisine.

Le nettoyage humide du sol

La technologie de nettoyage humide nous a impressionnés. Hobot utilise quatre buses qui vont humidifier de façon homogène la serpillière. Elle est alors plus efficace qu’avec un robot n’utilisant qu’une seule buse comme la majorité du marché.

En effet, face à quatre taches (café, cola, sauce barbecue et maquillage) que nous avons laissé sécher 24 heures, il réussit à enlever celles de café dès le premier passage.

La tache de cola, plus sucrée et collante, demandera deux passages pour être retirée. Il reste pourtant de très légères traces et le sol peut sembler un peu poisseux.

Premier passage en mode humide Second passage en mode humide

Un troisième passage sera nécessaire pour un résultat vraiment propre. La tache de sauce barbecue voit la surface retirée, mais reste bien visible et le robot l’a même un brin étalé. Le maquillage bien gras est traité mieux que la moyenne dans cette catégorie de prix et fait aussi bien que des concurrents à plus de 800 euros.

Second passage nettoyage humide troisième passage nettoyage humide

Notez que pour les taches fraîches et grasses comme de l’huile ou du cola frais, un seul passage devrait suffire.

Hobot Legee D7 Autonomie

Niveau autonomie, comptez plus de 4 heures en mode Silencieux, environ 2 heures et demie en mode standard et un peu plus d’une heure trente en mode Power Suction. Une charge complète prendra environ trois heures trente.

Hobot Legee D7 Prix et disponibilités du Hobot Legee D7

Le Hobot Legee D7 est commercialisé au prix de 399 euros auprès de revendeurs partenaires.