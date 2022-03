Avec son Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro, le constructeur chinois annonce concentrer le meilleur de la technologie des robots aspirateurs, au meilleur prix. À l’usage, s’il n’est pas parfait, il offre des prestations qui méritent qu’on s’y attarde.

Alors que Xiaomi présente ses nouveaux smartphones, il en profite pour lancer un nouvel aspirateur robot. Il renforce ainsi une offre en objets connectés déjà très complète, mais qui ne comprenait qu’un seul appareil de ce type. Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro a l’ambition d’offrir des performances haut de gamme pour un prix inférieur à 500 euros. De belles promesses que nous avons passées en revue.

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro Fiche technique

A venir

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro Design

Les produits connectés Xiaomi respectent presque tous les mêmes codes stylistiques, avec des lignes minimalistes et une omniprésence du plastique blanc ou noir. Ce produit est rond, avec un diamètre d’environ 35 cm pour une hauteur d’environ 9,5 cm. Des mensurations qui lui permettent de passer sous de nombreux meubles. La partie supérieure de la coque est laquée, ce qui en fait un véritable miroir.

Attention, toute trace ou poussière qui s’y dépose vous sautera aux yeux. Un coup de chiffon sec suffit pour retirer les secondes, mais les tâches nécessitent de frotter avec un tissu humide.

Au final, nous avons un produit réussi qui profite en plus d’une qualité de fabrication soignée

Un système de brosses classique

Passons maintenant sous le robot. Nous découvrons une unique brosse centrale qui alterne pales en fil de nylon et en caoutchouc. Une configuration que l’on retrouve principalement sur les robots d’entrée de gamme et certains de moyenne gamme. En effet, elle se révèle à l’usage moins efficace que les systèmes basés sur des pales uniquement en caoutchouc comme sur le iRobot i7 ou le Roborock S7.

La brosse centrale est d’une conception entrée/moyen de gamme // Source : Yazid Amer – Frandroid Le dessous n’a aucune spécificité notable, nous sommes devant du très classique // Source : FRANDROID – Robin WYCKE Les fils de nylon de la brosse latérale vont amener les poussières et résidus vers la brosse centrale // Source : FRANDROID – Robin WYCKE

Nous avons ensuite une brosse latérale en fil de nylon et deux roues crantées. Dommage que la motorisation de ces dernières soit un peu juste. En effet, les roues franchissent assez facilement un obstacle d’un centimètre de hauteur, au-delà, il a beaucoup plus de mal.

Un bac à poussière et un module à eau

Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro cache sous son capot un bac à poussière de 300 ml, ce qui le positionne dans la moyenne haute.

Le bac à poussière se retire très facilement // Source : Yazid Amer – Frandroid Le module à eau se clipse et se retire en quelques secondes // Source : Yazid Amer – Frandroid

Pour le nettoyage humide des sols, il suffit d’ajouter le module serpillière d’une contenance de 150 ml.

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro Les capteurs embarqués

Le capteur Lidar LDS est situé sous le dôme à l’avant du robot. Il se charge de cartographier l’environnement et aide à éviter les chocs intempestifs. Dans cette dernière tâche, il est aidé par un bumper en demi-cercle à l’avant.

Source : FRANDROID – Robin WYCKE Source : FRANDROID – Robin WYCKE

Le télémètre laser se charge de la cartographie et d’éviter les chocs // Source : Yazid Amer – Frandroid Des capteurs latéraux aident le robot à mieux se positionner dans l’espace // Source : Yazid Amer – Frandroid

Ensuite, il embarque une série de capteurs pour mesurer les distances et se positionner au mieux face à la base. Ils sont placés sur les côtés et à l’arrière. Enfin, des détecteurs situés sous le robot l’empêchent de tomber dans les escaliers.

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro Application et gestion

Comme tous les produits connectés Xiaomi, il faut passer par l’app Mi Home. Nous avons alors une interface maintenant connue et assez bien pensée.

Mi Home Télécharger Mi Home gratuitement APK

Le processus d’installation est tout ce qu’il y a de plus standard et normalement totalement automatisé. L’app détecte seule le robot, le réseau et vous n’avez qu’à entrer votre code Wi-Fi.

Avant d’ajouter le nouveau robot, il faut l’identifier dans la liste de produits dans l’app // Source : Yazid Amer – Frandroid L’occasion de redécouvrir que Xiaomi propose de nombreux robots aspirateurs sous des marques multiples // Source : Yazid Amer – Frandroid

Il faut presser sur les deux boutons physiques pour lancer le processus d’installation // Source : Yazid Amer – Frandroid En théorie, le processus est totalement automatisé, détection du robot incluse // Source : Yazid Amer – Frandroid Malheureusement, cela n’a pas fonctionné lors de nos tests, nous sommes donc passés à la méthode manuelle // Source : Yazid Amer – Frandroid

Enfin, cela est sur le papier. Malgré nos tentatives, l’installation automatique n’a pas fonctionné. Nous devons alors opter pour le mode manuel.

Vous devez identifier le réseau Wi-Fi de votre robot et vous y connecter // Source : Yazid Amer – Frandroid Votre robot sera alors repéré en quelques secondes // Source : Yazid Amer – Frandroid Vous devez ensuite entrer le code de votre réseau Wi-Fi // Source : Yazid Amer – Frandroid

Rien de bien compliqué non plus, vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi du robot manuellement pour ensuite pouvoir le configurer.

La configuration est ensuite automatique et prend moins de 2 minutes // Source : Yazid Amer – Frandroid Vous pouvez identifier la pièce où se situe votre robot // Source : Yazid Amer – Frandroid Pour terminer, vous pouvez modifier le nom de votre robot // Source : Yazid Amer – Frandroid

Une fois cela fait, nous retournons sur la page d’accueil de l’app qui affiche l’ensemble des objets connectés Xiaomi installés chez vous. L’icône correspondant à celui de notre robot affiche également un petit bouton en forme de balai, qui permet de lancer un cycle de nettoyage sans aller plus loin dans l’app.

En cliquant sur l’icône correspondant à notre robot, nous accédons à la page de contrôle du Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro. Cette dernière est très classique avec une première ligne affichant les informations liées au dernier nettoyage et le niveau de batterie. En dessous, nous avons la carte, puis le panneau de commande du robot.

Faites un mouvement vers le haut sur ce dernier et vous accéderez à tous les paramètres de nettoyage. Le premier onglet (Nettoyage normal) sert à choisir le mode de nettoyage : aspiration, lavage, ou les deux. Ensuite, vous pouvez sélectionner le niveau de puissance de l’aspiration et/ou le niveau d’humidification de la serpillière. Il suffit ensuite de cliquer sur Démarrer pour lancer le traitement du sol.

L’onglet Nettoyage personnalisé est très intéressant, car il donne un contrôle très fin sur vos cycles d’entretien des sols. Ainsi, vous pourrez sélectionner l’ordre dans lequel les pièces seront traitées et, pour chacune, le mode de nettoyage, la puissance et surtout la possibilité de choisir entre un ou deux passages.

L’onglet Nettoyage personnalisé permet de définir finement le mode de nettoyage pièce par piéce et même leur ordre de passage // Source : Yazid Amer – Frandroid Pour chaque pièce choissisez entre aspiration, nettoyage humide ou les deux et la puissance de chaque fonction // Source : Yazid Amer – Frandroid Sur la carte apparaît une cartouche au-dessus de chaque pièce qui résume le traitement du sol qui y sera réalisé // Source : Yazid Amer – Frandroid

Un outil très bien pensé et pratique qui permet d’adapter le nettoyage à chaque pièce pour plus d’efficacité et, au passage, cela aide à ménager la batterie. La page des Paramètres permet d’affiner les fonctionnalités du robot (planning de cycles de nettoyage totalement personnalisé, mode et puissance).

La page des Paramètres est essentielle pour personnaliser la carte // Source : Yazid Amer – Frandroid La section DND permet de créer un planning « ne pas déranger » qui interdira au robot de se lancer durant ces périodes // Source : Yazid Amer – Frandroid En parcourant l’Historique de nettoyage vous visualiserez en chiffre comment travaille votre robot // Source : Yazid Amer – Frandroid

C’est ici que vous pourrez affiner la cartographie ou forcer par exemple que le traitement des bords. Enfin, les assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant sont bien entendu pris en charge.

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro Entretien et accessoires

La brosse centrale voit les fils et cheveux s’enrouler très facilement autour d’elle. De plus, les pales en fil de nylon sont de véritables pièges à poussière. Pensez vraiment à couper les éléments enroulés et à épousseter la brosse régulièrement pour sauvegarder son efficacité. Il est dommage que Xiaomi ne propose pas d’outil de nettoyage avec son robot. Notez que la brosse latérale souffre des mêmes faiblesses.

Les cheveux et fils s’enroulent facilement autour de la brosse centrale, l’app vous informe quand elle détecte des blocages // Source : Yazid Amer – Frandroid La brosse latérale ne se bloque pas si facilement // Source : Yazid Amer – Frandroid

Le bac à poussière comprend un filtre à poussière à remplacer régulièrement. Pour le vider, il faut l’ouvrir et nous vous conseillons d’être prudent. En effet, la mécanique n’est pas très fluide et nous avons dû forcer un peu pour réussir à l’ouvrir. Si vous êtes trop vif, vous pouvez faire tomber des poussières et résidus au sol et dans les airs. Réalisez cette opération en plaçant le bac bien au fond d’une poubelle.

Enfin, pour connaitre le niveau d’usure des composants, il suffit de vous rendre dans les Paramètres du robot dans l’app Mi Home.

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro Performances et usages

La cartographie

La cartographie du Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro n’a pas à rougir face aux meilleurs robots du moment. Après une session dédiée uniquement à la cartographie, nous avons une représentation assez précise de son intérieur. En passant par le menu des Paramètres, vous pourrez ensuite découper, fusionner et renommer les pièces et ces opérations ne posent aucune difficulté.

La carte éditée est de bon niveau, mais le découpage des pièces n’est pas aussi précis que chez Roborock ou iRobot // Source : Yazid Amer – Frandroid Pour découper une pièce, il suffit de la sélectionner et tracer une ligne de séparation // Source : Yazid Amer – Frandroid Pour fusionner des pièces, sélectionnez les et appuyez sur l’icone Fusionner // Source : Yazid Amer – Frandroid Enfin, vous pouvez renommer les pièces selon votre bon vouloir // Source : Yazid Amer – Frandroid

Pour créer des murs virtuels, il faut également passer par les Paramètres. Il vous sera également possible de créer des zones interdites d’aspiration ou de lavage humide. Ainsi, il pourra éviter de s’acharner contre la gamelle du chat ou à laver à l’eau vos tapis favoris. Une action essentielle, car le robot ne différencie pas sol dur et tapis

Efficacité du nettoyage

Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro est un produit qui se déplace avec efficacité. Il prend bien le temps de traiter les bords, avant d’engager un mouvement en zigzag. Cela lui permet ainsi de traiter la quasi-totalité des zones accessibles.

Chaque nettoyage d’une pièce commence par un passage par les bords, murs, comme meubles // Source : Yazid Amer – Frandroid Ensuite, le robot parcourt la pièce en zigzag, répétant l’opération dans chaque pièce // Source : Yazid Amer – Frandroid

Les chocs sont assez rares, ce produit est du genre prudent. Un peu trop parfois, ce qui fait qu’il ne se colle pas toujours comme il faudrait à certains bords de meubles et ne les traite donc pas de façon optimale.

En ce qui concerne l’efficacité de l’aspiration, nous sommes entre deux eaux. Il fait bien le job et capture bien l’essentiel des saletés. Toutefois, est-ce le système de brosse ou une puissance d’aspiration effective limitée qui le mettent au final un peu en retrait face à la concurrence ? Ainsi, sur sol dur, il ne récupère que de 70 à 80 % des résidus en mode Turbo et de 60 à 65 en Standard, là où un Realme TechLife à 300 euros atteint les 80 à 85 %.

Nous constatons que ce sont les résidus les plus gros ou lourds (litière de chat par exemple) qui ont du mal à être traités. À l’usage, il n’est pas rare de lancer deux sessions successives pour obtenir l’équivalent de ce que propose un Roborock S7, voire un S6. Les célibataires ou couples ne verront peut-être pas la différence, mais les foyers avec des enfants et/ou des animaux, oui.

Dans le plus grand silence

Le résultat sur les tapis à fils court est équivalent à celui des sols durs. En revanche, sur les tapis à poil long, nous obtenons un résultat très très moyen. Une des forces de ce robot est son niveau de pollution sonore simplement exceptionnellement bas. Ainsi, en mode Silencieux, le bruit généré est d’environ 58 dB à 5 cm, 42 dB à deux mètres et 35 dB si vous êtes dans une pièce adjacente.

En mode Standard, il génère 40 dB quand nous sommes dans une pièce adjacente, environ 50 dB à deux mètres et à peine 60 dB à 5 cm.

En mode Turbo, nous obtenons 65 dB à 5 cm, 58 dB à deux mètres et 45 dB dans une pièce voisine. C’est quasiment l’équivalent de pollution sonore du mode standard de la majorité des concurrents. Nous avons parfois totalement oublié qu’il travaillait tellement il sait être discret.

Le nettoyage humide du sol

La technologie de nettoyage humide est inspirée de celle proposée par Roborock. Ainsi, le module à eau fait vibrer la serpillière 10 000 fois par minute, tout en lui donnant un mouvement en Y.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

S’il arrive à se débarrasser en un passage d’une tache de soda ou de sauce fraîche, les taches plus grasses ou plus incrustées lui donnent plus de mal. Un deuxième, voire un troisième passage, sera peut-être nécessaire. Ce qui est d’ailleurs le cas de la majorité des robots exploitant une technologie de lavage du sol par vibration.

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro Autonomie

Niveau autonomie, comptez plus de 3h30 en mode Silencieux, environ 2H30 en mode standard et un peu moins de deux heures en mode Turbo. Une charge complète prendra environ trois heures.

Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop 2 Pro Prix et disponibilités du Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Le Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro est commercialisé dès ce jeudi 17 mars au prix de 449 euros sur le site de Xiaomi, ainsi qu’auprès de revendeurs partenaires. Il profite d’une offre de lancement à 399 euros du 17 au 19 mars 2022.