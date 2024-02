Test de l’Ultenic MC1 : un aspirateur-robot laveur abordable et efficace

Voici notre test de l'Ultenic MC1 qui offre un très bon rapport qualité prix. Cet appareil propose l'essentiel d'un robot autonome, tout en étant compact, efficace et silencieux. Il dispose bien entendu de la vidange automatique et du lavage et séchage des serpillières. Globalement, c'est un bon choix pour un budget limité, en restant conscient de certaines de ses limitations.

Le monde des aspirateurs robots est en constante évolution, avec des modèles de plus en plus performants et autonomes, à l’instar des Roborock S8 Pro Ultra, Dreame L20 Ultra et Ecovacs Deebot X2 Omni. Malheureusement, aussi performants soient-ils, ces modèles sont particulièrement onéreux, coutant plus de 1000 euros, les rendant peu accessibles pour de nombreux foyers. Certaines marques ont pris les devants en proposant des modèles entièrement autonomes, plus abordables, à l’instar du Roborock Q Revo, qui se négocie aux alentours de 800 euros.

Avec le MC1, Ultenic compte rendre les robots aspirateurs laveurs encore plus abordables, grâce à un produit relativement complet, vendu 800 euros, mais fréquemment proposé sous la barre des 700 euros, en faisant sur le papier l’un des produits au meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie. Voyons ce qu’il vaut au quotidien et si son tarif plus bas lui est préjudiciable.

Ultenic MC1 Caractéristiques techniques

Modèle Ultenic MC1 Dimensions 35,4 cm x 9,85 cm x 35,4 cm Détection des obstacles Oui Couleur Gris Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle par la marque.

Ultenic MC1 Un design élégant

L’Ultenic MC1 reprend la formule devenue classique des robots aspirateurs laveurs, à savoir une base autonettoyante comprenant deux réservoirs d’eau et un sac à poussière. Les trois sont placés les uns à côté des autres sur la partie supérieure de la station et sont recouverts par une trappe, permettant de les occulter. Cette approche rend l’ensemble plus esthétique, s’alliant avec le reste de la base qui est assez distinguée. En effet, la façade grise et brillante, le logo Ultenic et les boutons tactiles noirs, ainsi que les stries verticales sur la partie basse rendent le design global chic et très réussi.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La marque a également innové en créant une plateforme de lavage des patins entièrement amovible et qui s’enclenche simplement au reste de la station. Cette approche facilite grandement son entretien, puisqu’il suffit de la retirer pour la laver, entièrement, sans avoir à se baisser pour la brosser.

Le robot reprend quant à lui l’esthétique standard dans le domaine, à savoir une forme circulaire et un dôme LiDAR sur le dessus, ainsi qu’un coloris identique à celui de la base, à savoir gris brillant. Ultenic a pris le soin de disposer trois boutons d’accès rapide sur le dessus, ainsi qu’un volet permettant d’accéder au bac à poussière et au filtre HEPA, affirmant le côté premium du produit.

Le dessous du robot est assez classique lui aussi, avec une brosse latérale, deux patins rotatifs, ainsi que les roues et les capteurs habituels. Toutefois, en y regardant de plus près, on remarque qu’Ultenic a, comme à son habitude, fait le choix d’une brosse hybride en fils de nylon et caoutchouc. Celle-ci balaie légèrement mieux, mais est très sujet aux poils et cheveux qui s’y emmêlent. De même, les patins de la serpillière ne peuvent pas se relever, ce qui est très surprenant, sachant que la plupart des robots concurrents peuvent automatiquement les soulever.

On retrouve autour du robot différents capteurs de proximité, ainsi que les connecteurs de charge et les trous d’aération. À l’arrière, on remarque l’absence d’un système de chargement d’eau, qui trahit l’absence de réservoir d’eau dans le robot. Cela parait anodin, mais nous verrons plus bas que cette approche a des implications directes sur l’utilisation au quotidien et les performances de nettoyage. Enfin, au lieu d’une trappe en caoutchouc comme la plupart des robots à vidange automatique, Ultenic a fait le choix d’un conduit ouvert, sans que cela ait d’impact au quotidien.

Pour ce qui est de la qualité de fabrication et des matériaux, le tout est correct et plutôt bien fini, sans être au niveau d’un modèle très haut de gamme à plus de 1000 euros, ce qui semble logique au vu du prix du MC1. Par ailleurs, Ultenic fait preuve de générosité en fournissant des accessoires de rechange dans la boite, à savoir deux serpillières, un filtre, un sac à poussière, une brosse de nettoyage et même un détergent à mélanger à l’eau claire.

Ultenic MC1 Une application simpliste

Lors de la première utilisation, l’application Ultenic invite l’utilisateur à créer une carte du logement. Sa génération ne prend que quelques minutes et se révèle assez précise, avec une répartition automatique des pièces fidèle à la réalité. Toutefois, le robot n’était pas muni de caméra ou de détection d’objet intelligente, il n’est pas capable de catégoriser les pièces et se contente donc de les numéroter. Une fois la carte créée, il reste bien entendu possible de renommer les pièces, ainsi que de les scinder ou fusionner. Vous pouvez également créer des zones interdites, mais il n’est pas possible de distinguer des emplacements où ne pas passer les serpillières, celles-ci n’étant ni relevables ni détachables automatiquement. Le MC1 peut cependant gérer plusieurs cartes et permet par ailleurs de définir une séquence de nettoyage personnalisée ainsi qu’une puissance d’aspiration différente par pièce, selon vos besoins.

En plus des boutons d’accès rapide situés sur la partie supérieure du robot, l’Ultenic MC1 peut être contrôlé via Google Assistant et Alexa, et bien sûr l’application mobile. La marque ne fournit d’ailleurs plus de télécommande, contrairement à son habitude, tant celles-ci ne sont pas utiles.

Sur un smartphone, il est possible de consulter en un coup d’œil l’état de charge du robot, ainsi que les informations concernant le dernier cycle de nettoyage, comme sa durée et la surface nettoyée. La carte, générée automatiquement lors de la première utilisation, permet de suivre le tracé du robot et de l’envoyer nettoyer une zone ou pièce spécifique. Un raccourci permet également de déclencher la vidange automatique, ainsi que la possibilité de déclencher le nettoyage ou le séchage des patins de la serpillière. Par ailleurs, bien qu’il soit possible de naviguer entre quatre niveaux d’aspiration, il n’est pas possible d’ajuster les paramètres du nettoyage humide, puisque le robot ne dispose pas de réservoir d’eau.

Certains réglages avancés permettent toutefois d’ajuster plus finement certains paramètres de nettoyage, comme la fréquence de lavage des patins, qui accessoirement les réhumidifie, la fréquence de vidange automatique du bac à poussière et enfin le choix entre un séchage rapide ou silencieux des serpillières. Un dernier paramètre ajuste le comportement du robot en présence de tapis, permettant soit de booster la puissance d’aspiration automatiquement, soit de les éviter. Cette dernière option est à privilégier, puisque le robot risquerait sinon de passer dessus avec les serpillières humides.

Ultenic MC1 Un nettoyage satisfaisant

L’Ultenic MC1 dispose d’une puissance d’aspiration conséquente de 5 000 Pa, semblable à celle de produits concurrents comme le Roborock Q Revo ou Dreame L10 Ultra. De manière générale, le MC1 s’en sort bien et arrive à débarrasser les sols de saletés et poussières. Sa brosse en nylon est efficace pour dénicher la saleté des joints, même si les poils et cheveux ont tendance à s’y emmêler, comme nous le verrons plus bas.

Toutefois, l’utilisation d’un mode d’aspiration trop puissant a parfois tendance à souffler la saleté lors du passage du robot, l’air étant évacué par les orifices de ventilation latéraux. Il vaut donc mieux privilégier une puissance moyenne ou effectuer un second passage pour obtenir de meilleurs résultats.

Comme mentionné ci-dessus, le robot sait également distinguer les tapis et peut adapter sa puissance d’aspiration afin de les nettoyer en profondeur. Toutefois, sa brosse n’est pas la plus adaptée pour les tapis et un double rouleau brosse comme celui du Roborock Q8 Max sera plus adapté pour les moquette et tapis épais.

Le mode serpillière de l’Ultenic MC1 laisse quant à lui un sentiment mitigé, tellement certaines parties sont bien pensées et d’autres sont mal finies. Commençons par le positif, en parlant de la pression de 6 N exercée par les serpillières lors du nettoyage, ou leur lavage et séchage automatique en utilisant un réservoir d’eau propre et en récupérant l’eau sale dans un bac dédié. Toutefois, Ultenic n’a pas fait les choses jusqu’au bout et a omis certaines fonctionnalités pourtant devenues classiques.

En effet, le MC1 n’est pas capable de relever ses serpillières automatiquement, ce qui fait qu’il peut humidifier un tapis en passant au-dessus, ou même traîner la saleté d’une pièce à l’autre. Pire encore : le robot n’ayant pas de réservoir d’eau, il doit fréquemment retourner à sa base pour laver et réhumidifier les patins de la serpillière, ce qui prolonge le temps de nettoyage. De plus, la serpillière s’assèche durant le nettoyage, limitant l’effet du nettoyage. Enfin, la forme des patins signifie également que le robot ne peut pas nettoyer le long des plinthes, bien que cet inconvénient soit commun à de nombreux autres modèles.

Au quotidien, le MC1 s’en sort globalement bien et se révèle une aide particulièrement utile. Son nettoyage humide est toutefois moins efficace que celui de robots concurrents, même si le résultat final est satisfaisant.

Pour ce qui est du bruit, le MC1 est un robot particulièrement silencieux, puisqu’il n’émet que 50 décibels sur la puissance la plus faible et 65 décibels sur la plus élevée, ce qui est inférieur à la concurrence. En utilisant les puissances modérées, il reste donc possible d’avoir une conversation, de regarder la TV ou de travailler pendant que le robot travaille. En revanche, la station est très bruyante, avec une vidange émettant 80 décibels, ce qui est dérangeant même sans avoir une conversation, tandis que le séchage produit un bruit ambiant d’environ 45 décibels, ce qui est assez audible, sans vraiment être gênant au quotidien.

En termes de navigation, l’Ultenic MC1 sait se déplacer sans encombre et ne s’est pas perdu durant nos tests. Il peine parfois à franchir des marches de 2 cm, mais sait s’y reprendre pour ne pas rester bloqué. Malheureusement, le robot ne dispose pas de la détection d’obstacle, contrairement au Roborock Q Revo, et peut traîner chaussons, gamelles, jouets et autres objets oubliés au sol. De même, il ne « voit » pas torchons et câbles, et peut donc leur passer dessus et les aspirer. Ça n’est pas un défaut à proprement parler, mais un point d’attention si vous avez des enfants ou des animaux, ou avez tendance à laisser traîner des affaires au sol.

Terminons enfin par l’autonomie du robot, qui suffit amplement pour nettoyer une surface d’environ 100 m², à la fois en termes de batterie que d’utilisation d’eau. La marque annonce une autonomie maximale de 200 minutes dans le mode le plus économe. Durant nos tests, nous avons estimé l’autonomie réelle avec une puissance d’aspiration élevée à approximativement 90 minutes, ce qui reste largement suffisant pour nettoyer une surface de plus de 100 m². Si la batterie venait à s’épuiser, le robot peut automatiquement retourner se recharger avant de reprendre le travail, assurant ainsi un nettoyage en toute autonomie.

Ultenic MC1 Un entretien très facile, mais attention aux poils !

Avec sa planche de lavage entièrement amovible, la base de l’Ultenic MC1 est tout simplement la plus simple à nettoyer de tous les modèles entièrement autonomes que nous avons testés. Le fait de pouvoir la retirer et la nettoyer en quelques minutes avec une brosse sous l’eau claire simplifie grandement son entretien, contrairement à la plupart des modèles qui nécessitent de frotter la base en devant se baisser.

Malheureusement, l’entretien du robot est un peu plus complexe, notamment si vous avez des animaux. Le fait d’utiliser une brosse hybride avec des fils de nylon signifie que poils et cheveux s’y emmêlent et sont difficiles à retirer. Non seulement l’entretien est donc plus complexe, mais l’efficacité du nettoyage est grandement impactée si vous n’y prêtez pas attention.

Pour ce qui est des serpillières, le MC1 les nettoie relativement bien et les sèche, afin d’éviter les mauvaises odeurs. Toutefois, il reste préférable de les laver en machine à 60º régulièrement pour assurer une hygiène parfaite.

Ultenic MC1 Prix et disponibilité

l’Ultenic MC1 a été lancé au prix de 800 euros, soit le même que le Roborock Q Revo pour des performances inférieures. La marque s’est néanmoins ravisée et propose des promotions sur le produit, actuellement affiché à 680 euros sur Amazon, grâce au coupon de 120 euros, le rendant beaucoup plus accessible et surtout plus crédible au vu des prestations proposées.

De plus, Ultenic propose une réduction de 5 % pour les lecteurs de Frandroid, valable du 2 au 18 février, en utilisant le code ULTMC1FRANCE. Celle-ci est cumulable avec le coupon de 120 euros, baissant le prix final à seulement 640 euros, soit un tarif particulièrement attractif pour un robot aspirateur laveur entièrement autonome.