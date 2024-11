C’est pendant le Black Friday que les antivirus Norton et Avast tombent aux meilleurs prix

Et si vous profitiez du Black Friday pour enfin sécuriser votre smartphone et votre PC et installer une solution pour vous aider à protéger vos données sensibles ? Pendant quelques jours seulement, Norton et Avast appliquent de belles remises sur leurs antivirus les plus complètes.

Si le Black Friday est réputé pour ses promotions massives sur les produits tech, c’est aussi une période idéale pour s’équiper de solutions de cybersécurité. Pour l’occasion, les meilleurs acteurs du marché comme Norton et Avast affichent leurs suites de sécurité les plus avancées à des prix compétitifs.

Jusqu’à 77 % de réduction sur Norton et jusqu’à -70 % sur les offres premium d’Avast (par rapport au tarif de renouvellement annuel) : voilà une bonne opportunité de sécuriser l’ensemble de vos appareils numériques et de vous aider à mieux protéger vos données personnelles.

Norton 360 Deluxe et Advanced : naviguer sur internet en toute sérénité dès 2,08 euros par mois

Incontournable sur le marché de la sécurité informatique, Norton propose des solutions complètes pour apporter à ses abonnés une tranquillité à toute épreuve. Au programme, ses packs Deluxe et Advanced embarquent une protection contre les principales cybermenaces comme les virus, les malwares, les ransomwares ou encore le piratage.

Offres valables jusqu’au 5 décembre 2024 // Source : Norton

En complément, ces offres incluent également un VPN pour sécuriser vos connexions et vos activités en ligne. Vous gagnez ainsi en confidentialité, même lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public.

Et pour que la sécurité de vos comptes en ligne ne soit plus une contrainte au quotidien, Norton a aussi prévu dans ses deux packs premium un gestionnaire de mots de passe. Pratique, cet outil se charge pour vous de générer des accès robustes et de les enregistrer dans un espace sécurisé.

Et avec le module Dark Web Monitoring, vous recevez une alerte si vos données personnelles telles que votre adresse email, votre numéro de téléphone ou certaines autres données personnelles sont détectées sur le Dark Web. Avec Norton 360 Advanced, vous obtenez même un accompagnement par un spécialiste pour vous conseiller dans vos démarches si vous êtes par exemple victime d’une usurpation d’identité.

Jusqu’au 5 décembre, Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced sont respectivement disponibles à 24,99 et 29,99 euros pour la première année d’abonnement, soit l’équivalent de 2,08 et 2,5 euros par mois.

Avast Premium Security et Avast One Gold : pour la sécurité en ligne et l’optimisation de tous ses appareils

S’imposant aussi comme une référence en matière de cybersécurité, l’éditeur européen Avast propose actuellement et jusqu’au 9 décembre ses formules Premium Security et One Gold à prix réduits.

Si les indispensables comme un pare-feu, un antivirus, un anti-malware et un anti-ransomware sont au programme, Avast vous permet en prime de vous prémunir contre les nouvelles formes d’arnaques et de cyberattaques. Par exemple, les sites frauduleux (comprenant des programmes malveillants ou étant destinés au phishing) sont automatiquement bloqués. Voilà de quoi naviguer sur internet en toute sérénité.

Offres valables jusqu’au 9 décembre 2024 // Source : Avast

Mieux, une fois installé sur votre smartphone, votre PC et/ou votre tablette, l’outil veille à ce que seules les applications que vous avez préalablement autorisées aient accès à votre webcam. Exit donc les escroqueries liées au piratage de votre caméra. De quoi vous rassurer au quotidien et protéger vos adolescents contre ces nouvelles menaces en ligne.

Encore plus aboutie, l’option Avast One Gold embarque en complément un bloqueur de cookies, ainsi qu’un VPN illimité pour préserver votre vie privée. La solution vous prévient d’ailleurs automatiquement lorsque vos données personnelles ont été dérobées et vous invite alors à modifier au plus vite les mots de passe concernés. Enfin, Avast One Gold vous aide à maintenir à jour les pilotes de tous vos dispositifs afin de combler les failles de sécurité identifiées et corrigées.

À l’occasion du Black Friday et jusqu’au 9 décembre, ces deux solutions deviennent particulièrement abordables. L’offre Avast Premium Security est accessible sur la période à seulement 37,08 euros la première année, soit l’équivalent de 3,09 euros par mois. Avast One Gold est quant à elle disponible à 47,88 euros la première année, soit pour 3,99 euros par mois.