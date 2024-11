NordVPN passe à -71 % avec 3 mois offerts durant le Black Friday

En cette journée officielle du Black Friday, l’heure est aux bonnes affaires. NordVPN affiche pour l’occasion jusqu’à 71 % de réduction sur ses abonnements, désormais accessibles dès 2,99 euros par mois.

S’équiper d’un bon VPN a un coût. Heureusement, le Black Friday est la période idéale pour y souscrire sans mettre à mal son budget. L’un des meilleurs du secteur, NordVPN, propose jusqu’au 9 décembre entre 69 et 71 % de remise sur ses abonnements de 2 ans.

Mieux, le fournisseur vous offre trois mois, quelle que soit la formule choisie. À partir de 2,99 euros par mois, vous pouvez ainsi accéder à un VPN simple à utiliser, efficace et enrichi de fonctionnalités premium.

NordVPN fait bien plus que sécuriser votre connexion

L’intérêt premier d’un VPN est de protéger votre connexion internet contre les intrusions et donc de préserver votre vie privée. En vous connectant à l’un de ses serveurs, NordVPN crée un tunnel sécurisé, chiffre vos données de navigation et masque votre adresse IP. Résultat : les tiers ne peuvent plus vous géolocaliser, suivre vos activités en ligne ou intercepter les données que vous échangez, même si vous utilisez un réseau Wi-Fi public.

Élargir son catalogue sVOD n’a jamais été aussi simple qu’avec le VPN de NordVPN // Source : Freestocks via Unsplash

Si ces atouts sont indéniables, NordVPN a bien d’autres avantages à offrir au quotidien. Débloquer des contenus théoriquement réservés à des internautes étrangers (SVoD, TV en streaming, sites de presse), explique en grande partie le succès actuel de NordVPN. Pratique pour regarder certaines séries US avant leur sortie en France, suivre le Super Bowl, ou se connecter à ses serveurs de jeu européens habituels lorsqu’on est en vacances à l’autre bout du monde.

D’ailleurs, l’une des principales forces de NordVPN est de vous protéger en illimité, quel que soit le flux de données échangées et la durée. L’éditeur propose aussi un panel de plus de 6 800 serveurs sécurisés et ultra-rapides répartis à travers le monde. Voilà une qualité rare sur ce marché. Et pour que son VPN reste un atout en toute circonstance, le fournisseur a prévu une interface simple, intuitive et rapide à paramétrer.

Des fonctionnalités premium pour une sécurité renforcée

Si NordVPN est noté 8/10 sur Frandroid, c’est aussi pour sa politique stricte de non-journalisation et pour toutes ses fonctionnalités avancées comme le « kill switch ». Cette option vous garantit une sécurité à toute épreuve en bloquant automatiquement la connexion chaque fois que le lien entre votre appareil et le serveur du VPN est rompu.

Ne mettez jamais en péril vos données en cas de déconnexion impromptue à l’un des 6800 serveurs de NordVPN grâce au « kill switch » // Source : NordVPN

Très appréciée des internautes, l’option « split tunelling » permet quant à elle de déterminer en un clic les applications pour lesquelles activer le VPN et celles à exclure. Ainsi, vos parties de jeux compétitifs en ligne ne sont pas affectées par une moindre latence. Car bien que NordVPN soit l’un des plus performants du secteur, la connexion est nécessairement ralentie lorsque le VPN est actif.

Une offre à prix réduite pour accéder au meilleur de NordVPN

Et en fonction de l’abonnement souscrit, des fonctionnalités complémentaires peuvent être intégrées.

Offres spéciales Black Friday valables pour des abonnements de 2 ans // Source : NordVPN

le plan NordVPN « Basique » sur 2 ans à 2,99 euros par mois comprend un VPN sécurisé et une protection complète contre tout type de cybermenaces pour 10 de vos appareils ;

sur 2 ans à 2,99 euros par mois comprend un VPN sécurisé et une protection complète contre tout type de cybermenaces pour 10 de vos appareils ; le plan NordVPN « Avancé » comprend en sus le gestionnaire de mots de passe NordPass, une protection PC anti-malware, anti-tracking et anti-phishing, ainsi qu’une détection d’éventuelles fuites de données, le tout pour 3,89 euros par mois sur 2 ans ;

comprend en sus le gestionnaire de mots de passe NordPass, une protection PC anti-malware, anti-tracking et anti-phishing, ainsi qu’une détection d’éventuelles fuites de données, le tout pour 3,89 euros par mois sur 2 ans ; le plan NordVPN « Ultime » à 6,39 euros par mois pendant deux ans offre en supplément 1 To de stockage en ligne chiffré et sécurisé, ainsi qu’une assurance contre les cyber-risques.

Soit de belles remises de respectivement 69, 70 et 71 % à valoir pour toute souscription passée d’ici au 9 décembre. À noter que toutes ces formules s’accompagnent en prime de 3 mois offerts, ce qui étend la protection et les services annexes à 27 mois.