NordVPN peut maintenant vous prévenir si vos applications présentent un danger

Améliorer sa confidentialité sur internet tout en profitant d’une vigilance efficace sur les applications présentes sur votre ordinateur, c’est ce que propose NordVPN avec son nouvel outil de détection des vulnérabilités.

Naviguer sur internet n’est pas un long fleuve tranquille. Phishing, collecte de données plus ou moins abusives, risque d’accueillir un virus sur votre ordinateur en téléchargeant un fichier corrompu. Passer du temps sur le web demande une certaine vigilance. Si les services VPN sont là pour rendre votre navigation plus sécurisée, quid des fichiers et logiciels présents sur votre ordinateur ? Présentent-ils des failles, y a-t-il un risque qu’ils soient corrompus ou infiltrés par des individus malveillants ?

Pour limiter les risques et vous permettre d’agir en cas de problème, NordVPN propose un nouveau service désormais intégré dans tous ses abonnements : la détection des vulnérabilités des applications sous Windows.

Détection des vulnérabilités : une analyse poussée de vos logiciels Windows

En plus d’assurer une navigation sécurisée sur le web, le fournisseur VPN peut dorénavant analyser les différentes applications présentes sur votre ordinateur Windows pour vous prévenir si l’une d’entre elles présente des failles ou des vulnérabilités. Il ne vous restera plus ensuite qu’à choisir de conserver le logiciel concerné, ou non.

Les failles identifiées par le logiciel de NordVPN peuvent être de plusieurs natures :

une erreur de code laissée par un développeur ;

la présence accidentelle de bugs résiduels ;

des éléments inclus dans les bibliothèques de fichiers des applications qui présentent eux-mêmes des vulnérabilités ;

des contrôles d’accès insuffisants qui permettent à des utilisateurs non autorisés d’accéder à des éléments de l’application ou des fichiers utilisateur liés à l’application ;

une différence entre la dernière mise à jour de l’application et de votre système d’exploitation.

Si l’une d’entre elles est identifiée par NordVPN, vous en serez notifié directement sur l’application dans vos paramètres. Pour ce faire, le logiciel de NordVPN analyse le contenu de vos applications installées sur votre ordinateur et vérifie de ne trouver aucune faille ou bug connu et répertorié. Si une faille est identifiée, vous recevez instantanément une notification pour vous alerter de la présence d’un problème. Libre à vous ensuite de désinstaller ou mettre à jour l’application incriminée.

Selon les chiffres communiqués par NordVPN, vous auriez tout intérêt à faire analyser les logiciels présents sur votre ordinateur, car le fournisseur assure que 200 nouvelles vulnérabilités sont détectées chaque mois et que trois applications sur quatre présentent des vulnérabilités.

Un outil qui vient s’ajouter à un arsenal de protection bien fourni

NordVPN est connu pour être l’un des meilleurs outils de protection en ligne et ce n’est pas pour rien. Détection des vulnérabilités vient en effet étoffer le menu « Protection Anti-menaces » implémenté en 2022 par le service.

Lors de son lancement, l’option intégrée automatiquement à l’application NordVPN permettait déjà d’ajouter un niveau supplémentaire de confidentialité. Elle bloquait les traqueurs qui récoltent vos données personnelles pour vous proposer des publicités ciblées, les sites ou les publicités frauduleuses.

Avec l’ajout de la détection des vulnérabilités, NordVPN complète un menu de protection déjà bien fourni et rend non seulement votre connexion, votre navigation, mais aussi votre ordinateur plus sûr.

Pour profiter de l’outil de détection des vulnérabilités, c’est extrêmement simple. Il vous suffit d’ouvrir votre application NordVPN et de vous rendre dans le menu symbolisé par une icône bouclier. Une ligne « Détection de vulnérabilité » est placée en haut du menu. Il vous suffit de l’activer et rien de plus.

Pourquoi choisir NordVPN ?

Classé parmi les trois meilleurs services de VPN dans notre comparateur, NordVPN propose un service parmi les plus complets, mais aussi les plus abordables. En ce moment, le fournisseur de VPN propose une offre très intéressante sur son abonnement Avancé de deux ans.

Pour 4,79 euros par mois, soit 129,33 euros pour deux ans, vous bénéficiez :

de l’accès à NordVPN ;

de la protection antimalware ;

du bloqueur de suivi et de publicités ;

du gestionnaire de mots de passe multiplateforme ;

de l’analyse des fuites de données ;

de la détection des vulnérabilités.

