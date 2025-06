Ce système solaire nouvelle génération peut faire fondre votre facture d’électricité

Les panneaux solaires et les batteries solaires peuvent faire économiser beaucoup d’argent. Beem propose d’aller encore plus loin, avec une offre intelligente qui gère les appareils électriques d’une maison connectée. Des centaines d’euros d’économie sont annoncées par an.

Et si votre ballon d’eau chaude ou votre batterie domestique pouvait vous rapporter de l’argent, simplement en fonctionnant au bon moment ? C’est la promesse de Beem Power, la nouvelle offre de Beem qui transforme les équipements de votre maison en alliés du réseau électrique, ainsi qu’en source de revenus. De quoi économiser au moins 100 euros par an sur sa facture d’électricité.

Chaque jour, notre système électrique tangue entre surproduction solaire en pleine journée, et pics de demande le matin ou en début de soirée. Alors que la nuit, les centrales nucléaires tournent, mais sans réelle consommation.

Résultat : des prix de l’électricité qui explosent ou deviennent négatifs selon les horaires de la journée, des réseaux sous tension, et un équilibre délicat à maintenir. Plutôt que de tout miser sur les producteurs d’énergie pour faire varier la production, Beem propose une autre approche : faire des foyers eux-mêmes un levier de stabilité du réseau électrique.

100 € d’économie minimum par an

Grâce à Beem Power, chaque foyer équipé d’équipements compatibles (panneaux solaires, batteries solaires, ballon d’eau chaude, pompe à chaleur, borne de recharge, voiture électrique, etc.) devient un acteur du réseau.

Comment ? En acceptant de laisser Beem piloter automatiquement ses équipements pendant les « Power Hours ». Ces créneaux critiques sont choisis en fonction des besoins du réseau ou des prix de l’électricité. Et en contrepartie, chaque participation est rémunérée, en fonction de la contribution réelle. Le minimum garanti : 100 euros par an.

Pour un foyer mieux équipé (plus de panneaux solaires) et qui consomme davantage, ce chiffre grimpe vite. Et tout cela sans changer vos habitudes, puisque le système s’adapte à vos préférences de confort.

La force de Beem, c’est de tout faire maison : matériel, logiciel, interface. Juste une technologie propriétaire qui pilote vos appareils en temps réel, en croisant météo, signaux de tension du réseau, habitudes de consommation avec l’intelligence artificielle (fonction en développement) et prix spot de l’électricité sur les marchés.

La batterie se recharge quand l’électricité est bon marché (ou excédentaire), se décharge pour alimenter la maison aux heures de pointe. Le ballon d’eau chaude chauffe au moment idéal. Même le véhicule électrique peut rendre de l’énergie au réseau (V2G) ou à la maison (V2H). Tout ça sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Une fonction habituellement réservée aux industriels

Jusqu’ici, seuls les grands industriels pouvaient participer à ces mécanismes de « flexibilité ». Beem change la donne, en partenariat avec l’agrégateur Tilt Energy, pour activer cette puissance dormante des foyers. Une maison connectée devient une maison utile, à la planète, au système énergétique, et à votre portefeuille.

Attention car tout n’est pas rose. Qui dit système propriétaire, dit forcément compatibilité réduite. Il faudra donc bien vérifier son installation, car les ballons d’eau chaude, les pompes à chaleur et les bornes de recharges ne sont pas toutes compatibles avec ce système.

Cette offre de Beem fait un peu penser à la fonction V2G de la R5 électrique, en partenariat avec Mobilize, mais avec une intégration plus poussée chez Beem.